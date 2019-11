Atlético de Madrid x Barcelona hoje pela Copa Del Rey 2015

Obrigado a todos por acompanharem mais um jogaço conosco! Até a próxima!

92' FIM DE PAPO NO VICENTE CALDERÓN! Com dois de Neymar, Barcelona derrota Atlético fora de casa e se classifica para a semifinal da Copa Del Rey. Agora, os comandados de Luis Enrique enfrentam o vencedor de Getafe e Villarreal.

83' EXPULSO Mario Suárez após falta em Messi.

81' Barça chega duas vezes! A primeira foi com Iniesta, que saiu na cara de Oblak, mas finalizou mal. No rebote, Pedro dominou, puxou para o meio e finalizou, mas Oblak defendeu mais uma vez.

72' Resposta culé! Neymar faz boa jogada no meio e toca para Messi, que finaliza de primeira, mas Oblak defende.

71' TER STEGEN! Cani recebe na ponta e finaliza forte, mas o goleiro alemão fez uma bela defesa.

65' O Atlético não ensaia nenhuma pressão contra os visitantes. Jogo bem morno no segundo tempo.

57' De costas pro gol, Suárez tenta finalizar, mas bola passa por cima do gol de Ter Stegen.

55' Barcelona controla o jogo neste momento.

48' Arda Turan perde a chuteira e joga pra longe em reclamação a expulsão do Gabi. Clima bem tenso.

47' Gabi foi EXPULSO no vestiário. Atlético com um a menos!

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

E O CLIMA ESQUENTOU! Na saída para o vestiário, jogadores como Neymar e Fernando Torres se desentendem. Clima quente.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO VICENTE CALDERÓN! Jogo fantástico: Atlético de Madrid (Torres e Raul García) 2 x 3 (Neymar 2x e Miranda, contra) Barcelona.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONAAAA!!!!!!!!! Após passe de Messi para Alba, o lateral se estica todo e consegue "cruzar" para Neymar, que dribla Oblak e põe o clube catalão na frente: 3 a 2. QUE JOGO!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONAAA!!!!!!! Após cobrança de escanteio, Busquets desvia pro meio da área, Miranda tenta cortar, mas acaba finalizando pro próprio gol. Tudo igual de novo: 2 a 2.

37' Após passe no meio e corta-luz de Iniesta, Rakitic finaliza, mas Gimenez chega bem no corte.

30' Este resultado deixa tudo em aberto de novo! O 2 a 1 ainda classifica o Barcelona. Atlético precisa de mais um gol.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATLÉTICO!!!!!!! Raúl García cobra bem, à mei altura, e coloca o Atléti na frente mais uma vez! 2 a 1.

28' Cartão amarelo: Mascherano (BAR)

28' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO! Mascherano derruba Juanfran e Gil Manzano marca o pênalti!

27' Após bela jogada pela esquerda de Arda Turan, o turco cruzou e Griezmann finalizou de primeira na grande área, mas Ter Stegen fez defesa segura.

26' QUASE! Griezmann bate escanteio de trivela e quase faz gol olímpico. Lance bonito.

21' BIZARRO! Após a bola sair pela lateral, Alba, quando estava voltando ao campo, é atingido sem querer pela bandeirinha do assistente.

20' Jogo bastante pegado no momento. Partida está equilibrada e os dois times mostram muito poder de marcação.

14' Cartão amarelo: Raúl Garcia (ATL)

13' Jogadores do Atlético começam a fazer um "rodízio" em cima de Lionel Messi. Duas faltas seguidas no argentino.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!!!!! NEYMAR É NOME DELE! Após linda jogada de Messi, o argentino tocou para Suárez, que acertou um belo passe para o brasileiro, que saiu na cara de Oblak e não perdoou. Tudo igual no Calderón: 1 a 1.

Fernando Torres contra o Barcelona: 13 jogos - 9 gols e uma assistência.

5' Rakitic cobra falta na lateral e Oblak espalma. Escanteio.

2' Esse gol já iguala tudo. Esse resultado leva o jogo para a prorrogação.

1' FERNANDO TORRES É O NOME DELE! Mascherano tenta lançamento para Messi, mas Guilherme Siqueira o antecipa. A bola cai no pé de Torres na entrada da área, ele corta Mascherano e finaliza no canto, sem chances para Ter Stegen!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO ATLÉTICO!!!!!!!!!

0' Apita Gil Manzano! COMEÇA ATLÉTICO DE MADRID X BARCELONA!

17:59 As equipes entram em campo! Já já rola a bola!

17:45 CARRASCO! Lionel Messi tem números incríveis contra o Atléti. Em 24 jogos, o argentino foi às redes 22 vezes. Clube colchonero é uma das vítimas favoritas dele.

17:18 Já o clube catalão vai para o jogo com um 4-3-3, com Iniesta distribuindo o jogo no meio e Messi jogando um pouco mais atrás de Neymar e Suárez, que também jogam abertos.

17:08 Atlético vai para o jogo com um 4-4-2, com Raúl García e Arda Turan chegando bem nos dois atacantes.

16:59 Barcelona escalado! Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Jordi Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Neymar, Suárez e Messi.

16:58 Atlético de Madrid escalado! Oblak; Juanfran, Miranda, Gimenez e Siqueira; Mario Suárez, Gabi, Raúl Garcia e Arda Turan; Griezmann e Fernando Torres.

16:50 Lembrando à todos que a rola bola às 18h! Já já passaremos a escalação de Atlético e Barcelona.

16:25 Enrique também falou sobre o adversário: "Eles são bastante intensos na marcação. Se marcarmos primeiro será muito bom, pois obrigará eles a saírem pro jogo. Esse foi um dos benefícios de não ter tomado um gol em casa"

16:20 Simeone analisou o adversário desta quarta: "O Barcelona tem um estilo de jogo único. Messi deve jogar um pouco atrás de Suárez e Neymar, então temos que estar atentos"

16:15 Palco desse grande jogo, o Vicente Calderón tem capacidade para quase 55 mil pessoas. Ele é conhecido por ser um verdadeiro caldeirão, o que ajuda demais o Atlético a alcançar os objetivos. A torcida colchonera terá um grande efeito na partida de logo mais.

16:10 Por outro lado, o único desfalque dos comandados de Luis Enrique é o zagueiro Thomas Vermaelen, que ainda nem sequer estreou pelo clube. Após um bom tempo, Mathieu está de volta ao time.

16:05 Cholo Simeone tem um desfalque bastante considerável para o importante e difícil duelo. Suspenso, o zagueiro uruguaio Godín é o desfalque. Gimenez deve fazer a dupla de zaga com Miranda.

16:00 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi. O argentino voltou a sua fase de costume. Messi vem simplesmente destruindo todos os adversários nos últimos jogos. Gols e assistências. Messi é a principal chance de classificação culé.

15:55 FIQUE DE OLHO: Antoine Griezmann. O jovem meia-atacante francês está em grande fase. Vem mostrando seu grande potencial e vai se adaptando cada vez mais ao estilo de jogo do Atléti. Ele é a esperança de gols da equipe nesta quarta.

15:50 Luis Enrique mantêm "pés no chão" e diz que seu time não pode entrar pensando em favoritismo: "Entrar pensando que você é o favorito é o primeiro passo para a possível derrota. Sabemos a força do Atléti e termos certeza que será um jogo bem complicado"

15:45 Para Diego Simeone, o Atlético tem que estar focado do primeiro ao último minuto: "Tem que viver cada minuto como se fosse o último, e se esta sintonia ocorrer, nosso objetivo estará bem perto de acontecer"

15:40 A fase do time culé é muito boa. Como ela começou? No último dia 11 de janeiro, o Barcelona recebeu o Atlético pela a La Liga. Com gols de Suárez, Neymar e Messi, a equipe da Catalunha venceu os colchoneros por 3 a 1.

15:35 Uma das vitórias mais marcantes do clube colchonero sobre a equipe catalã ocorreu na última rodada da La Liga da temporada passada, quando, com um gol de Godín, o Atleti empatou com o Barcelona em pleno Camp Nou e se sagrou campeão espanhol.

15:30 No último duelo das duas equipes, que foi pelo jogo de ida, o Barcelona venceu por 1 a 0, com um gol de Lionel Messi já nos minutos finais do confronto.

15:25 Pela Copa Del Rey as duas equipes se enfrentam 46 vezes. São 16 vitórias para o clube colchonero, 9 empates e 21 vitórias para o clube culé.

15:20 O clube catalão vem de vitória na Liga, quando goleou o Elche por 6 a 0. Destaque para a dupla Neymar e Messi, que combinaram para quatro gols e três assistências.

15:15 O Barcelona, visitante nesta quarta, é o vice-líder da La Liga com 47 pontos em 20 jogos. São 15 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O retrospecto na Copa Del Rey é muito bom para os comandados de Luis Enrique: 5 vitórias em 5 jogos, marcando 22 gols e sofrendo apenas 1.

15:10 Em seu último confronto, o Atlético derrotou o Rayo Vallecano em casa pelo placar de 3 a 1. Destaque para o meia-atacante francês Antoine Griezmann, que marcou duas vezes. Veja como foi o duelo.

15:05 Dono da casa, o Atlético de Madrid ocupa a terceira colocação da La Liga com 44 pontos em 20 jogos. São 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Na Copa Del Rey o clube acumula duas vitórias, duas dois empates e uma derrota.

15:00 Boa tarde navegante da VAVEL Brasil! À partir de agora acompanharemos o jogo de volta das quartas de finais da Copa Del Rey, que será disputada entre Atlético de Madrid e Barcelona no estádio Vicente Calderón, casa do Atlético. No jogo de ida, o clube catalão venceu por 1 a 0, gol de Lionel Messi. A bola rola às 18h.