Arsenal apresenta zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, ex-Villarreal

O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista foi oficialmente apresentado como o novo reforço do Arsenal. O anúncio foi feito no site oficial do clube. O acordo com o Villarreal envolveu uma quantia de mais de 11 milhões de libras. Além disso, o clube inglês emprestou o atacante costarriquenho Joel Campbell.

O negócio já havia sido fechado entre os dois clubes no último sábado (24), porém o jogador teve de aguardar a liberação da Federeção Inglesa, com o visto de trabalho. O visto foi autorizado na última segunda (26) e neste mesmo dia o jogador foi a Londres realizar os exames médicos. Com todos os pontos resolvidos, o jogador foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (28).

O jogador brasileiro de 24 anos enfatizou em sua primeira entrevista, o sonho de jogar na Inglaterra: "Vim de um clube que não era muito grande no futebol brasileiro. Fui para o futebol espanhol e um outro sonho se tornou realidade: jogar na Europa. Já há algum tempo eu tinha uma grande vontade de jogar na Premier League, então desde este tempo, cololquei na minha cabeça que era isso que eu queria. Chegar aqui e em um grande clube é muito gratificante para mim", disse o zagueiro em entrevista ao site do clube.

Gabriel chega para ajudar em um setor bem criticado no clube londrino, juntando-se a Mertesacker e Koscielny: "Estou chegando a um grande clube e os fãs podem esperar encontrar um Gabriel com uma grande vontade de ajudar a todos. Eu quero ajudar a todos, então os fãs podem esperar um Gabriel que, no campo, tem muito vontade para ajudar a equipe a vencer coisas importantes.", finalizou.