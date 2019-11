Em dia de homenagem a Malanda, Wolfsburg goleia e derruba invencibilidade do Bayern

Nesta sexta-feira (30), a edição 2014/2015 da Bundesliga retornou às atividades com o duelo que inaugurou o segundo turno e colocou frente a frente os respectivos vice-líder e líder do campeonato: Wolfsburg e Bayern de Munique.

Na noite em que Junior Malanda, volante morto em um acidente de carro no início do ano, foi lembrado e aplaudido, os proprietários da Volkswagen Arena golearam o esquadrão de Pep Guardiola por 4 a 1. Os três pontos vieram graças a dois gols do atacante Bas Dost e a outros dois tentos do meia Kevin De Bruyne. Juan Bernat, que hoje atuou no meio-campo - ele também costuma atuar na lateral -, descontou para o FC Bayern. Melhor homenagem a quem prestou serviços ao clube não poderia ter sido feita.

Com a imponente vitória, a equipe treinada por Dieter Hecking agora está a oito pontos do topo da tabela (37 a 45). Na 19ª rodada, o adversário será o Eintracht Frankfurt, em compromisso marcado para a próxima terça-feira (3), às 17h de Brasília, na Commerzbank-Arena. Nos mesmos dia e horário, o clube da Baviera recebe o Schalke 04 na Allianz Arena, em outro confronto envolvendo times da parte de cima da tabela de classificação.

Wolfsburg fica em vantagem com dois gols de Bas Dost

Os donos da casa saíram na frente logo no início, em um contra-ataque perfeito. Caligiuri saiu em profundidade, tocou para De Bruyne, e o belga achou Bas Dost. Livre de marcação, o holandês chegou à cara do gol e tocou no canto esquerdo de Neuer. Àquele instante, eram marcados somente quatro minutos.

Em desvantagem no marcador, os visitantes partiram rumo ao ataque. Contudo, tinham muitas dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária. A primeira chance veio aos oito minutos, em falta cobrada por Schweinsteiger e defendida por Benaglio.

Seis minutos mais tarde, Lewandowski recebeu passe precioso na área e foi travado pela zaga oponente. Pouco tempo depois, o empate quase se concretizou. Xabi Alonso cruzou para a área e Schweinsteiger cabeceou; a bola passou por Benaglio e foi afastada por Vieirinha.

Quando eram decorridos 28 minutos, Alaba parou em Benaglio. Após a retaguarda dos Lobos afastar o perigo, o defensor austríaco mirou o canto de Benaglio e o suíço efetuou a defesa.

Passados 41 minutos, Caligiuri tocou para Bas Dost, e o atacante, de primeira, mandou para fora a chance do segundo gol dos mandantes. No minuto seguinte, uma confusão entre Xabi Alonso e Arnold rendeu a ambos um cartão amarelo.

Nos acréscimos, o Wolfsburg, que desde o início apostava nos contra-ataques, chegou à marca de 2 a 0 com um lindo gol. Depois de falta cobrada para a área, a defesa bávara afastou e Bas Dost, da entrada da área, acertou o ângulo e deixou sua marca na partida pela segunda vez.

Bayern desconta e vê Kevin De Bruyne confirmar vitória dos donos da casa

Em mais um erro de posicionamento da defesa do Bayern, os Wölfe ampliaram a vantagem no placar. Aos oito minutos da etapa complementar, Kevin De Bruyne, um dos astros da equipe, recebeu bola na medida de Caligiuri, ficou no mano a mano com Neuer e tocou no canto direito do arqueiro.

Não demorou muito e a Stern des Südens diminuiu a distância em relação ao oponente na contagem de gols. O jovem Bernat entrou na área, deixou um defensor para trás e aproveitou um corte mal sucedido de Naldo para balançar as redes.

E o jogo seguia a todo vapor. Autor dos dois primeiros gols do embate, Bas Dost serviu Arnold de cabeça. Cara a cara com Manuel Nuer, o meia chutou nas mãos do goleiro campeão mundial. Cinco minutos mais tarde, o dono da meta alvirrubra voltou a trabalhar. Dessa vez, em cabeçada de Dost.

A zaga alviverde seguia em noite inspirada, afastando qualquer possibilidade de jogada bem sucedida por parte do FCB. Os comandados de Guardiola levavam perigo somente nas bolas paradas. Benaglio fez excelente defesa aos 25, em chute potente de Robben.

Esperançoso em relação a um resultado melhor, o time de Munique levou um "balde de água fria" com pouco menos de meia-hora do segundo tempo. Um dos destaques da partida, De Bruyne voltou a se consagrar. Fez jogada habilidosa sobre Dante e deu números finais à peleja.

Já próximo ao apito final, os torcedores que compareceram à Volkswagen Arena presenciaram mais uma grande defesa de Benaglio. Robben novamente "comeu poeira" diante do arqueiro suíço. Os visitantes voltaram a desperdiçar uma chance clara de marcar, com Pizarro, debaixo da trave, mandando a pelota por cima da baliza.

O apito final confirmou a queda da invencibilidade do Bayern de Munique na Bundesliga. A atuação pode ser facilmente apontada como uma das piores da Era Pep Guardiola. Em um jogo inteiro, a equipe sofreu o mesmo número de gols que concedera no primeiro turno.

Do outro lado, festa e nostalgia: a última vitória do Wolfsburg sobre o Bayern havia ocorrido em abril de 2009, no 5 a 1 que consagrou a dupla Dzeko e Grafite. Hoje, os grandes nomes foram Bas Dost e Kevin De Bruyne, autores de outra goleada que jamais será esquecida. Onde quer que esteja, Malanda está sorrindo.