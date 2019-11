Vítima de câncer, ex-goleiro do Rayo Vallecano dará nome a portão de estádio do clube

O futebol recebeu uma triste notícia na última terça-feira (27). Faleceu no Hospital Príncipe de Asturias, em Alcalá de Henares, nas imediações de Madrid, o ex-goleiro Wilfred Agbonavbare, ídolo do Rayo Vallecano. O nigeriano tinha 48 anos, lutava contra um câncer e passou os últimos anos de vida trabalhando como bagageiro no Aeroporto Internacional de Barajas-Madrid. Viúvo - sua esposa morrera em decorrência de um câncer de mama -, deixa três filhos.

O Conselho de Administração do clube espanhol decidiu por unanimidade que o Portão 1 do Estádio de Vallecas, casa do Rayo, receberá o nome do ex-jogador dos Franjirrojos.

Agbonavbare defendeu a equipe da capital espanhola entre os anos de 1990 e 1996. Foram 177 partidas pela liga espanhola, sendo 76 da primeira divisão e 101 do segundo escalão. Em seu país natal, defendeu o New Nigeria Bank, de 1983 a 1989, e o BCC Lions, em 1990. O ponto final de sua carreira foi dado em 1997, no Écija, que à época disputava a segunda divisão da Espanha. Após a aposentadoria, chegou a ser preparador de goleiros de equipes amadoras.

"Willy" também fez parte do plantel da seleção da Nigéria que conquistou a Copa Africana de Nações de 1994 na Tunísia e, no mesmo ano, chegou às oitavas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ele era reserva do renomado arqueiro Peter Rufai. Ao todo, entrou em campo pelos Super Eagles em 15 jogos.

Três dias antes de sua morte, Wilfred Agbonavbare fora homenageado por jogadores do Atlético de Madrid e do Rayo Vallecano, antes de uma partida envolvendo as equipes, válida pela 20ª rodada da Liga BBVA e disputada no Estádio Vicente Calderón. Foi mostrada uma faixa com a frase "Fuerza Wilfred".

Carmen Martínez Ayudo, torcedora dos Vallecanos salva de despejo pelo Rayo, havia se oferecido para doar aos filhos de Agbonavbare parte do dinheiro arrecadado pelo clube à ela. A quantia serviria para que eles visitassem seu pai na Espanha.

Na entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Paco Jémez lembrou Wilfred. "A vida foi injusta com Wilfred. Há pessoas que jamais deveriam morrer, e Wilfred era uma delas", afirmou. Nesta sexta-feira (30), os alvirrubros (10º) receberão o Deportivo La Coruña (16º), pela 21ª rodada do campeonato nacional, às 17h45m de Brasília. Antes do pontapé inicial, será feito um minuto de silêncio em memória do ex-arqueiro.

"Era muito bondoso, sempre rodeado de gente jovem e dos garotos das categorias de base. Era excepcional, como pessoa e como goleiro", disse Jesús Diego Cota, ex-lateral-direito e também ídolo do Rayo Vallecano, ao jornal El País.

Através de nota em sua página oficial, o clube madrilenho agradeceu as mensagens de condolências recebidas durante o dia.