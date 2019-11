Austrália bate Coreia do Sul na prorrogação e conquista Copa da Ásia pela primeira vez

A ida à confederação asiática era um claro sinal de que a Austrália, país localizado na Oceania, pretendia evoluir no futebol. Desde então, os Socceroos vêm colhendo frutos. E o auge veio neste sábado (31), com o inédito título da Copa da Ásia.

Em jogo dramático, os anfitriões da edição de 2015 da maior competição de futebol asiático se vingaram da Coreia do Sul, algoz na fase de grupos, e faturaram a taça diante de sua torcida. Mais de 76 mil pessoas estiveram presentes no Stadium Australia, palco da grande decisão.

Na última rodada do Grupo A, os sul-coreanos venceram os australianos pelo placar mínimo, com gol do atacante Lee Jung-Hyup. No mata-mata, os Tigres despacharam Uzbequistão (2 a 0, na prorrogação) e Iraque (2 a 0, dessa vez no tempo normal). Do outro lado, as vítimas foram China e Emirados Árabes Unidos (ambos por 2 a 0, no tempo normal).

Os donos da casa dominaram a partida do início ao fim. Contudo, tinham dificuldades para encontrar espaços na defesa oponente e esbarravam na forte marcação dos adversários. A primeira chance perigosa veio com o astro Tim Cahill, que obrigou Jin-Hyeon a fazer defesa providencial. Apostando em jogadas pelos flancos, os coreanos assustaram a seleção anfitriã com um potente chute de primeira de Son Heung-Min.

O placar foi inaugurado somente ao final da primeira etapa, quando o meia Massimo Luongo recebeu passe na medida de Sainsbury e acertou um belo chute de fora da área.

No momento em que os torcedores locais já festejavam e o título dos Cangurus parecia iminente, veio o "balde de água fria". Aos 46 da segunda etapa, os Reds, que buscavam o empate na base do desespero, chegaram ao objetivo. Após a zaga afastar mal, Sung-Yueng tocou para Son Heung-Min; o atacante invadiu a área e tocou na saída de Ryan. O gol nos instantes finais forçou a realização de uma prorrogação.

No tempo extra, a rede voltou a balançar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, a defesa da Coreia do Sul falhou, Juric fez jogada habilidosa e tocou para o meio da área. Jin-Hyeon espalmou e o meia James Troisi se consagrou no rebote.

Após o apito final, os australianos, evidentemente, fizeram muita festa. Já os sul-coreanos tiveram o sonho da quebra do tabu adiado. O último título continental foi no longínquo ano de 1960, na própria Coreia do Sul.

Com o resultado, a Austrália tornou-se a primeira seleção da história a ser campeã por duas confederações diferentes: OFC (conquistou a Copa das Nações da Oceania em 1980, 1996, 2000 e 2004) e AFC. Além disso, os comandados de Ange Postecoglou, grego radicado na Austrália, estão com vaga garantida na Copa das Confederações de 2017, competição a ser disputada na Rússia, mesmo palco da Copa do Mundo de 2018.

Alvo de críticas dos países árabes - que expulsaram Israel da confederação em 1974 -, a presença da Austrália na AFC vem sendo reforçada não só com o título conquistado pelo selecionado nacional hoje, mas também pela glória do Western Sydney Wanderers na última AFC Champions League.

Confira os gols da grande final da Copa da Ásia de 2015 e a festa da Austrália:

Na disputa do terceiro lugar, Emirados Árabes Unidos vencem Iraque

Na última sexta-feira (30), Emirados Árabes Unidos e Iraque entraram em campo no Newcastle Stadium, na cidade homônima, para decidir o terceiro colocado da Asian Cup.

Em uma partida extremamente movimentada, os emiratenses venceram por 3 a 2.

O destaque ficou por conta do atacante Ali Mabkhout, que marcou um gol - de pênalti -, chegou à artilharia do certame - ultrapassou o jordaniano Hamza Al-Dardour e ficou com cinco gols - e, de quebra, deu os passes para os gols do também atacante Ahmed Kalil - este ficou com quatro gols na disputa, empatado com Al-Dardour. Os iraquianos descontaram com o lateral Waleed Salem e o meia Amjad Kalaf. O público foi de 12.829 pessoas.

Os gols e as boas atuações renderam a Ali Mabkhout a Bola de Ouro do torneio. Mathew Ryan, goleiro da campeã Austrália, ficou com a Luva de Ouro. Massimo Luongo, autor do primeiro gol da final, foi eleito o jogador mais valorizado da copa.