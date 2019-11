Real Madrid x Real Sociedad pela La Liga 2015

Obrigado a todos por acompanharem mais esse jogo da La Liga. Um abraço à todos!

92' FIM DE PAPO NO BERNABÉU! Com dois de Benzema, um de Sergio Ramos e outro de James Rodríguez, o Real Madrid derrota a Sociedad e continua na liderança.

81' NÃO É O DIA DELE! Bale sai na cara de Rulli e finaliza em cima do goleiro visitante.

76' GOLAÇOOOOOOOOOO DO REAL MADRID! Benzema tabela bem com Isco, recebe e bate colocado no ângulo de Rulli. Que golaço! 4 a 1 Real Madrid.

67' Pardo cobra falta, mas sem perigo.

55' SÓ DÁ REAL! Mais uma jogada pela esquerda com o brasileiro Marcelo, que recebe na grande àrea e finaliza na saída de Rulli, mas o goleiro da Sociedad faz bela defesa.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!! Após bela jogada de Bale, Benzema recebeu e finalizou de primeira, sem goleiro, pra ampliar a vantagem merengue: 3 a 1.

45' Começa o segundo tempo!

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! 2 a 1 para o Real Madrid, de virada. Benzema e Sergio Ramos marcaram pro time merengue, enquanto Elustondo fez dos visitantes.

39' INCRÍVEL! Clube merengue puxa contra-ataque rápido com Benzema, que rola para o meio da área. Bale e James quase se "desentendem" e o galês finaliza pra fora.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!! Após bate e rebate dentro da área, Benzema finaliza, Rulli defende, e no rebote, sem goleiro, Sergio Ramos fuzila o gol da Sociedad. Virada merengue! 2 a 1.

28' Após cobrança de escanteio, a bola cai no pé de James Rodríguez, que finaliza forte, mas Rulli defende.

27' Quem toma conta das ações do duelo é o Real Madrid, que chega, principalmente, pelas laterais.

19' QUASE A VIRADA! Marcelo faz mais uma bela jogada e toca no meio para James Rodríguez, que de primeira passa para Benzema. Francês finaliza de primeira, mas Rulli defende.

16' Carlos Vela no chão. Será substituído.

12' É um jogo bem movimentado no Bernabéu. Ambas as equipes chegam bem à frente.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!! Após bela jogada de Marcelo pela esquerda, o brasileiro cruzou para James Rodríguez tocar de cabeça e empatar o jogo. Que começo de jogo!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA REAL SOCIEDAD! No primeiro minuto de jogo, Elustondo abre o placar para os visitantes! 1 a 0.

0' COMEÇA O JOGO!

12:58 As duas equipes já estão em campo no Bernabéu. Vai começar!

12:35 Quem apita o confronto é Alfonso Álvarez. Ele será auxiliado por José Gallego e por Juan Barranco.

12:23 Enquanto os merengues vem com um habitual 4-3-3, a Sociedad vem com um 4-5-1, com Carlos Vela como referência no ataque.

12:20 Real Sociedad escalada! Rulli; A. Elustondo, Mikel, Inigo Martinez e Yuri; Xabi Prieto, Granero, Elustondo, Pardo e Canales; Vela.

12:06 Lucas Silva estava entre os 20 convocados para o jogo. Mas apenas 7 jogadores podem ficar no banco. O brasileiro nem no banco vai.

12:05 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Illarramendi e Isco; James Rodriguez, Bale e Benzema.

11:35 Em menos de 90 minutos a bola rola para Real Madrid e Real Sociedad. Você acompanha tudo conosco!

11:25 Moyes também falou sobre suas expectativas para o complicado duelo: "A equipe teve boas atuações. Vamos ao Bernabéu com confiança, mesmo sabendo da dificuldade do confronto. Espero que eles deem o melhor."

11:20 O técnico italiano do Real Madrid também falou sobre a possibilidade do brasileiro Lucas Silva estrear pelo clube. Ancelotti foi simples e rápido: "Está na convocatória. Anda bem e é possível que lhe demos minutos.”

La Liga 2015

11:15 O palco do jogo deste sábado é o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Com capacidade para mais de 81 mil pessoas, a torcida merengue deve marcar presença para empurrar o clube merengue em busca de mais uma vitória.

11:10 Pelo lado dos comandados de Moyes, apenas Carlos Martínez é desfalque certo. Ele está contundido.

11:05 Ancelotti tem três desfalques para o jogo deste sábado, dois por contusão e um por suspensão. Sâo eles: Pepe e Modric, machucados, e Cristiano Ronaldo, suspenso.

11:00 FIQUE DE OLHO: Carlos Vela. O mexicano é, sem dúvidas, o melhor jogador da Sociedad. Rápido, inteligente e habilidoso, Vela é a principal esperança de gol da equipe que tenta buscar um bom resultado em Madrid.

10:55 FIQUE DE OLHO: Karim Benzema. Sem Cristiano Ronaldo, atacante francês é a referência do clube merengue junto à Gareth Bale. Ele voltou a marcar após um bom tempo, contra o Córdoba, e deve vim com fome de gol.

10:50 David Moyes também falou sobre Cristiano, comentando a ausência dele para o jogo: "Prefiro que eles [Real Madrid] estejam sem Cristiano. Isso é 'bom'. Mas, mesmo assim, eles tem grandes jogadores, como Illarramendi, Kroos e Benzema."

Real Madrid x Real Sociedad

10:45 Carlo Ancelotti vê com "bons olhos" a expulsão, e suspensão de dois jogos, de Cristiano Ronaldo diante do Córdoba: "Não é bom, mas será bom para trabalhar para o derby diante do Atléti. Ele pediu desculpas. Cometeu um erro e pediu perdão."

10:40 Outro resultado marcante entre as duas equipes ocorreu no dia 26 de maio de 2013, quando Sociedad e Real empataram em 3 a 3 no Anoeta. Xabi Prieto (2x) e Griezmann marcaram para os donos da casa, enquanto Higuain, Callejon e Khedira fizeram os gols dos visitantes.

10:35 No dia 5 de abril de 2014, o clube merengue visitou a Sociedad no Anoeta, sem Ronaldo, e não teve pena. Com gols de Bale, Pepe, Morata e Illarramendi, o Real Madrid bateu os donos da casa por 4 a 0.

10:30 No último duelo entre as duas equipes, que ocorreu no dia 31 de agosto de 2014, pela segunda rodada, a Sociedad venceu o Real Madrid em noite inspirada de Zurutuza, que marcou duas vezes. Relembre como foi o jogo.

10:25 As duas equipes já se enfrentaram 135 vezes pela a La Liga. O clube merengue leva grandíssima vantagem: 74 vitórias para a equipe de Madrid, 37 empates e 24 vitórias para a Sociedad.

Resultado Real Madrid x Real Sociedad

10:20 Na última rodada, a Sociedad recebeu o Eibar e saiu vencedora por conta do gol marcado por Xabi Prieto.

10:15 Visitante neste sábado, a Real Sociedad vem fazendo um campeonato bem abaixo das expectativas. O clube ocupa a modesta 11ª colocação com 22 pontos em 20 jogos. São cinco vitórias, sete empates e oito derrotas na competição.

10:10 Em seu último duelo no campeonato, o clube merengue derrotou, com bastante dificuldade, o Córdoba por 2 a 1, de virada. Com direito a expulsão de Cristiano Ronaldo, o clube merengue venceu com um gol de pênalti no final, marcado por Gareth Bale. Veja como foi o jogo.

Jogo Real Madrid x Real Sociedad

10:05 Dono da casa, o Real Madrid é o líder da La Liga, acumulando 48 pontos em 19 jogos disputados. São 16 vitórias, três derrotas e nenhum empate na competição.

10:00 Bom dia torcedor que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora acompanharemos todas as emoções de Real Madrid x Real Sociedad, em jogo válido pela 21ª rodada da La Liga. A bola rola às 13h e você acompanha tudo aqui!