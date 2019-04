Bordeaux anuncia contratação do meia Clément Chantôme junto ao Paris Saint-Germain

O Bordeaux anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação do meio-campista Clément Chantôme, que estava no Paris Saint-Germain, clube que o revelou. O francês assinou contrato de um ano e meio, com opção de renovação por mais um ano.

O jogador ficou por 16 anos no clube parisiense. Na última temporada, foi emprestado ao Toulouse, o maior rival dos Girondins.

Depois do anúncio de sua contratação, Chantôme deu entrevista ao site oficial do Bordeaux. O atleta falou sobre o fato de escolher o clube marine et blanc. “O Bordeaux é um clube histórico na Ligue 1. Sagnol expressou seu desejo de contar comigo, e é importante encontrar um clube que realmente me queria. Eu sai de uma situação complicada em Paris, onde meu tempo de atuação estava reduzido. Espero me reencontrar aqui e recomeçar”.

Quando perguntado se foi difícil deixar o PSG, clube que o formou, Chantôme respondeu: “Sempre é difícil deixar um clube onde você passou os últimos 16 anos de sua vida. É complicado, mas estou feliz por estar aqui em Bordeaux”.

Questionado sobre seu estado físico, o francês foi claro: “Não tive lesões esta temporada. Estou pronto para responder se Willy Sagnol decidir por me colocar em campo”.

Sobre seu estilo de jogo, Clément revelou ser polivalente. “Eu joguei em quase todas as posições no Paris [Saint-Germain]. Minha posição favorita continua sendo no meio de campo, no meio de três. Posso defender e acrescentar ofensivamente”, disse.

O técnico do Bordeaux, Willy Sagnol, falou sobre a contratação do meia. “É um jogador completo, que sabe tanto defender quanto atacar. Possui muitas funções, o que é importante no futebol moderno. Ele nos fez falta nesta temporada, não apenas para nos projetar na frente após recuperar a bola, mas também para ter uma pressão imediata depois de perder a posse. Com sua experiência, Clément nos trará mais do que nos falta. Estou feliz com a sua chegada”, enalteceu.

Espera-se que o jogador, de 27 anos, esteja à disposição já neste domingo (1º), no jogo contra o Guingamp, pela 23ª rodada da Ligue 1.