No primeiro jogo sem Cuadrado, Fiorentina empata com Genoa fora de casa

Encostados na tabela, Genoa e Fiorentina se enfrentaram no Luigi Ferraris e permaneceram nas mesmas posições na tabela da Serie A. O empate em 1 a 1 manteve o Genoa na 7ª colocação, com 29 pontos, três a menos que a Viola, que está em 6º. Tatarusanu, contra, e Gonzalo marcaram os gols da partida no Marassi.

O Genoa volta a campo pela Serie A na próxima segunda-feira (9), quando vai à Roma enfrentar a Lazio, às 17h45. A Fiorentina joga as quartas de final da Coppa Italia contra a Roma, no Olímpico, na terça-feira (3), às 17h45. No domingo (8), a Viola recebe a Atalanta, às 9h30. Todos os jogos no horário de Brasília.

Genoa domina e conta com azar do goleiro adversário para sair na frente

Com Mario Gómez no banco, poupado para a partida da Coppa Italia no meio de seman e sem Cuadrado, que vai para o Chelsea, a Fiorentina começou com mais posse de bola, mas sem inspiração. O Genoa, mesmo com muitos desfalques - Bertolacci e Matri, por exemplo -, era mais incisivo e aos 8, criou a primeira chance. Perotti avançou pelo meio, driblou dois, mas chutou desviado e a bola saiu pela linha de fundo.

Grande parte da torcida do Genoa só entrou no estádio aos 10, como protesto por erros de arbitragem contra a equipe. E eles viram o time abrir o placar três minutos depois. Niang avaçou pela esquerda, Tomovic afastou mal e o francês teve mais uma chance e cruzou para a entrada da pequena área. Sturaro apareceu na segunda trave e bateu, a bola explodiu na trave e na cabeça de Tatarusanu, antes de balançar as redes, abrindo o placar para o Grifone.

Pouco produtiva no meio campo, a Fiorentina só foi chegar com perigo aos 33. Babacar tabelou com Borja Valero e recebeu na cara do goleiro Perin, mas o goleiro do Genoa defendeu o chute do senegalês. Logo na sequência, o árbitro Nicola Rizzoli sentiu dores na panturrilha e acabou trocando de posição com Giulio di Bello, um dos árbitros que ficava atrás dos gols.

Na parte final da primeira etapa, o Genoa continuou chegando com mais perigo. Aos 42, Niang fez jogada individual pela esquerda, passou por Tomovic e bateu cruzado, mas parou em Tatarusanu. Já nos acréscimo, Kucka arriscou de muito longe e o goleiro da Fiorentina caiu no canto esquerdo para salvar a Viola e evitar que o time da casa abrisse maior vantagem.

Fiorentina busca empate em segunda etapa mais movimentada

O começo da segunda etapa não mudou muito o panorama do jogo e o Genoa continuava melhor. Aos 4, Falque deu uma "caneta" em Tomovic, a zaga da Fiorentina afastou parcialmente e Kucka exagerou na força no rebote e mandou a bola por cima do gol. Três minutos depois, Niang fez jogada individual pela esquerda e bateu cruzado, Tatarusanu deu rebote, mas a zaga da Fiorentina afastou.

Mesmo jogando menos, a Fiorentina conseguiu o empate. Aos 10, Após cobrança curta de escanteio, Fernández levantou a bola para a área, Babacar desviou e Gonzalo apareceu na segunda trave para desviar de cabeça e empatar para a Viola. Usando como principal artifício os levantamentos para a área, aos 17, mais uma vez a Viola bateu escanteio curto e Fernández buscou novamente Gonzalo, mas dessa vez o zagueiro argentino mandou por cima do gol.

Após esse momento de certa pressão viola, o Genoa voltou a pressionar. Aos 19, Perotti cruzou do lado esquerdo, Basanta não conseguiu afastar e Sturaro ficou livre, mas bateu cruzado, à esquerda do gol. Aos 26, Tomovic saiu jogando mal, Lestienne roubou a bola e ficou frente a frente com o goleiro, mas bate de canhota na trave. Na sequência, o Genoa teve uma chance em cobrança de falta na entrada da área e Kucka bateu, mas a bola desviou na barreira e passou perto da trave direita.

Aos 35, o jogo mudou um pouco de panorama. Em contra-ataque puxado por Fernández, Burdisso parou o chileno com falta, levou o segundo amarelo e acabou sendo expulso e a Fiorentina passou a ter mais posse de bola. No lance seguinte, Fernández fez jogada pela esquerda, driblou dois e rolou para Vargas que bateu forte de pé esquerdo, mas parou em Perin. O Genoa ainda chegou aos 40, após Perotti fazer grande jogada pela direita e cruzar para Lestienne, que cabeceou em cima do goleiro Tatarusanu, que segurou.

No fim, os dois times tiveram grandes chances. Já no último minuto da partida, Izzo fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Perotti que desviou de letra, mas Vargas salvou praticamente em cima da linha. No contra-ataque, Gilardino, que reestreou na Viola, recebeu de Fernández e bateu de pé esqurdo, mas Perin salvou a última chance da partida no Marassi.