Chelsea encara Manchester City no retorno de Lampard a Stamford Bridge

Neste sábado (31), o líder Chelsea recebe o vice-líder Manchester City no Stamford Bridge pela 23ª rodada da Premier League. Cinco pontos separam os londrinos dos Citizen - 52 a 47, respectivamente. O tão aguardado duelo entre os líderes, também marca o retorno de Lampard ao estádio do clube que fez tanto sucesso.

O Chelsea chega para a partida com duas vitórias seguidas no campeonato e uma surpreendente eliminação na FA Cup contra o Bradford, antes de vencerem o Liverpool na semifinal da Copa da Liga, que garantiram o time na final para enfrentar o Tottenham. Já os Citizens vem de duas derrotas seguidas: 2 a 0 para o Arsenal na Premier League e 2 a 0 contra o Middlesbrough, que eliminou o time da FA Cup.

O retrospecto do Chelsea diante do City é postivo já que em 69 partidas disputadas entre as duas equipes com o mando do Chelsea o clube de Manchester em 13 oportunidades, já os Blues saíram vitoriosos 35 vezes e em 21 o resultado terminou empatado.

Com Diego Costa suspenso, Drogba e Rémy disputam vaga no ataque

Suspenso por três jogos após pisar em Emre Can na partida da última terça-feira (27) contra o Liverpool, o atacante Diego Costa será o principal desfalque da equipe londrina. Com sua ausência, a dúvida fica para quem irá assumir o ataque dos Blues, a briga é entre o experiente Drogba e Rémy.

O jogador que mais se adequa ao estilo de jogo que Mourinho montou para Diego é Drogba, que possui mais força física e uma capacidade de finalização maior do que Rémy, que por sua vez apresenta mais mobilidade, podendo ser uma arma nos contra-ataques

Outra dúvida presente na mente dos torcedores do Chelsea é a respeito de Fàbregas. De acordo com informações da imprensa inglesa, o meia ainda não está confirmado para a partida. O espanhol é o líder de assistências da Premier League e caso não jogue, Mourinho deve utilizar um volante de ofíci e, a principal opção é o brasileiro Ramires.

Pellegrini admite importância da partida, mas não trata como vida ou morte

O treinador do Manchester City, Manuel Pellegrini comentou sobre a ausência do volante Yayá Touré, que serve a seleção da Costa do Marfim na Copa Africana de Nações.

"É uma oportunidade para os outros jogadores mostrarem o que podem fazer. Yaya é um jogador muito importante para nós. Jogamos sem o Yaya e nos classificamos contra o Bayern de Munique e contra a Roma, na Champions League, então ele é um atleta muito importante (...) Nós temos o Fernandinho, que joga de forma diferente do Yaya, mas nós já vencemos no passado sem ele", disse.

Pellegrini também tirou um pouco do peso do jogo, dizendo que há muito campeonato pela frente. "Penso que é um jogo muito importante. Não é o jogo que decidirá o título porque, depois dele, ainda teremos que jogar mais 45 pontos. Se você lembrar, alguns anos atrás, esse clube venceu o título depois de estar oito pontos atrás do Manchester United, então, no futebol, você nunca sabe. Mas é um jogo muito importante, e é necessário, para nós, tentar diminuir a diferença, o mais rápido possível”, disse.

O atacante Kun Agüero vice-artilheiro da Premier League - atrás somente de Diego Costa -, marcou 14 dos 45 gols do City no Campeonato e é fundamental para o funcionamento do time. O aproveitamento do argentino fora de casa é de cerca de um gol a cada 75 minutos, enqunanto o aproveitamento caia para um gol a cada 93 minutos. As estátiscas ainda mostram mais efetividade do jogador atuando fora de casa com relação a finalizações e outros atributos.

O tão esperado retorno de Lampard a Stamford Bridge

Desde que assinou com o Manchester City, os torcedores de ambas as equipes já esperavam por esse momento: a volta do lendário camisa 8 dos Blues a sua antiga casa por onde atuou por mais de 13 temporadas. O meia não deve começar jogando, mas é esperado no segundo tempo.

Lampard e Chelsea já se encontraram e foi justamente na partida realizada no Etihad Stadium no dia 21 de setembro, onde Frankie marcou seu primeiro gol, empatando o jogo para o City na época. O jogador na ocasião não comemorou o gol e chegou a ser aplaudido diversas vezes por torcedores dos dois lados.

A imprensa inglesa espera uma homenagem ao meia, porém, nada foi dito nem por torcedores e nem mesmo pelo clube. Apesar de uma saída conturbada devido a não renovação de seu contrato, muitos torcedores do time londrino ainda o consideram como o ídolo máximo do clube.