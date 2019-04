Na reestreia de Olic, Hamburgo decepciona e perde para o Colônia

Neste sábado (31), Hamburgo e Colônia se enfrentaram pela 18° rodada da Bundesliga 2014/15, na Imtech Arena, na cidade de Hamburgo. Com dois gols de Risse, os bodes fizeram um jogo movimentado, ofuscaram a reestreia de Ivica Olic pelos dinos e venceram por 2 a 0.

As duas equipes vêm fazendo campanha regular nesta atual temporada. Os dinos esperam fazer um bom segundo turno e sair da zona de incomodo da tabela. E os bodes, que voltaram nesta temporada à elite, vêm fazendo uma campanha mediana e conquistou a Florida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos.

Com o resultado, o Colonia subiu para a décima colocação com 22 pontos, enquanto o Hamburgo continua na 15ª colocação com 17 pontos. A próxima partida do Hamburgo será fora de casa diante do Paderborn, na Benteler-Arena. Já Colônia recebe na Rhein Energie Arena a equipe do Stuttgart. Ambas as partidas acontecerão na próxima quarta-feira (4).

Início movimentado e goleiros se destacando na etapa inicial

Os dinos começaram em cima e aos 3 minutos, Olic que estava fazendo sua reestreia na equipe recebeu assistência de Jansen e mandou pela rede do lado de fora. Em seguida, Van der Vaart cobrou falta com perfeição e Westermann desviou de cabeça e Horn fez grande defesa no primeiro lance de ataque da partida.

A equipe da casa pressionava e buscava o primeiro gol, aos 21 minutos, Gouaida cruzou da direita e Olic de carrinho mandou por cima do gol, perdendo mais uma chance para o time hamburguês.

E a resposta dos visitantes veio em seguida com Ujah. O nigeriano recebeu ótimo passe de Peszko, mas mandou em cima de Drobny, que fez grande defesa. Com isso os bodes conseguiram equilibrar a partida e chegaram com mais frequência ao ataque, porém faltou ser mais objetivo ao concluir as jogadas.

No final da primeira etapa, Nicolai Muller entrou e perdeu uma boa oportunidade; o atacante pegou mal na finalização. Os visitantes responderam de novo com Ujah, e o camisa 9 não conseguir dominar para arrematar a gol.

Em dois contra-ataques, Risse marca dois gols e decreta a vitória ao Colônia

O time da casa voltou pressionado e, aos 4 minutos, Van der Vaart cobrou falta, Westermann ajeitou para Gotz de voleio mandar por cima do gol, perdendo a chance de abrir o placar.

E os visitantes não se intimidaram e foram para cima e abriram o placar aos 17 minutos, na jogada anterior Halfar bateu em cima de Drobny que fez duas boas defesas. Em seguida, a equipe hamburguesa afastou, mas Westermann tocou mal, Risse interceptou, entrou na área e mandou no canto do goleiro, colocando a sua equipe em vantagem.

A equipe do norte da Alemanha tentou minutos mais tarde com Van der Vaart. O capitão do time recebeu de Jansen, mas pegou muito embaixo e a bola subiu para o alto.

Os bodes chegaram ao segundo gol aos 33 minutos. Em contra-ataque rápido, Ujah lançou para Risse, que avançou em velocidade e mandou para o fundo do gol, ampliando a vantagem para a sua equipe. E, já nos acréscimos, tiveram mais uma oportunidade, com Gerhardt. O jogador que tinha entrado no decorrer do jogo, recebeu de Ujah, pegou muito mal e a bola saiu para a linha de fundo.