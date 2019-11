Gana e Costa do Marfim vencem com autoridade e avançam na Copa Africana de Nações

Neste domingo (1º) foram definidos os outros dois semifinalistas da Copa Africana de Nações de 2015. Após as épicas classificações de RD Congo e Guiné Equatorial no último sábado (31), foi a vez de Gana e Costa do Marfim carimbarem o passaporte à fase semifinal do torneio continental. Ambas as classificações saíram no Novo Estádio de Malabo.

Velhas conhecidas - as seleções frequentaram o mesmo grupo nas Eliminatórias da CAN -, Gana e Guiné se reencontraram. Os Black Stars venceram sem muita dificuldade: 3 a 0. Foi o primeiro jogo da atual edição da Copa Africana cujo placar mostrou uma diferença de três gols.

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o meia Christian Atsu abriu o placar, após lindo passe de calcanhar de André Ayew. Ainda na etapa inicial, aos 44, o também meia Kwesi Appiah aproveitou um passe errado do defensor adversário e fez 2 a 0. Aos 16 do segundo tempo, Atsu deixou sua marca novamente, com um belo chute de fora da área - perto da linha lateral - que encobriu o goleiro Naby Yattara.

O prejuízo para os guineenses não se resumiu aos gols sofridos. No último minuto, tiveram seu arqueiro expulso.

Na semifinal, os comandados de Avram Grant medirão forças com a Guiné Equatorial, seleção dona da casa. A partida será na próxima quinta-feira (5), às 17h de Brasília, também no Novo Estádio de Malabo.

No duelo entre selecionados que estiveram presentes na última Copa do Mundo, os marfinenses se sobressaíram e venceram os argelinos por 3 a 1. Em uma etapa inicial morna, o atacante Wilfried Bony se consagrou ao inaugurar o marcador de cabeça, depois de levantamento primoroso de Max Gradel.

Aos 16 do segundo tempo, o atacante El Arbi Soudani empatou para a Argélia, após falha generalizada da zaga dos Elefantes. No momento em que o relógio marcava meia-hora da etapa complementar, a Costa do Marfim desempatou em jogada semelhante à do primeiro gol. Dessa vez, com assistência de Yaya Touré, que cobrou falta e viu Bony marcar seu segundo gol de cabeça no jogo.

Quando as Raposas do Deserto pressionavam em busca de uma nova igualdade de gols no placar, os Laranjas liquidaram a fatura em um rápido contra-ataque. Já nos acréscimos, Gadji Tallo encontrou Gervinho livre de marcação na área, e o jogador da Roma sacramentou a ida do time treinado por Hervé Renard à semifinal, na qual enfrentará a República Democrática do Congo. O compromisso está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 17h de Brasília, e será jogado no Estádio de Bata.