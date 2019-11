Elenco do LA Galaxy visita Casa Branca pela terceira vez em quatro anos

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu, nesta segunda-feira (02), na Casa Branca, o Los Angeles Galaxy, atual campeão da Major League Soccer. É a terceira vez em quatro anos que a equipe da Califórnia atravessa o país para visitar o chefe de estado norte-americano. Além da equipe de futebol, o elenco do Los Angeles Kings, campeão da NHL, também esteve presentes na cerimônia.

O presidente brincou com a frequência de vezes que foi visitado pelo Galaxy, três vezes nos últimos quatro anos. Neste período (2011, 2012 e 2014) os verde e ouro conseguiram assumir a liderança em número de títulos, ultrapassando o DC United, time da capital americana, onde foi o encontro: “Se você está sentindo um déjà vu, você não está sozinho”, ironizou.

Robbie Keane, que levantou a taça no ano passado, comentou a importância do evento: “Isso significa muito, Isso nunca fica chato. Você está aqui porque você ganhou um campeonato - você não se cansar de ganhar coisas - então eu só espero que nós estaremos aqui novamente no próximo ano.”

O treinador Bruce Arena já está familiarizado com a Casa Branca. Veio nos três títulos do Galaxy, também nas conquistas do DC United (1996 e 1997) e com a Universidade de Virginia, em 1994.

“É sempre uma grande experiência para ser homenageado na Casa Branca. Todos eles estiveram experiências especiais. Hoje foi um pouco original, de dividir o palco com os Kings, uma equipe tão fantástica, e também a nossa própria comitiva. É um momento muito especial para ambas as equipes. Reconhecer esses atletas dos Kings e do Galaxy é maravilhoso”, disse.

Da parte do Galaxy, quase todos os jogadores presentes na conquista estiveram no palco. As grandes ausências foram do brasileiro Marcelo Sarvas, recém-contratado pelo Colorado Rapids, e Landon Donovan, que foi chamado de “o maior jogador de futebol que este país já produziu”, segundo Obama. O comissário Don Garber também esteve presente, assim como o presidente do clube e ex-jogador Chris Klein.

Outro destaque foi para o jogador Robbie Rogers, meio-campista que atuou improvisado na lateral esquerda dos galácticos. O jogador, que é gay, fez recentemente criticas a Fifa por escolher Rússia e Catar como sedes das próximas Copas do Mundo.

“Quero reconhecer o que Robbie Rogers fez por muitas pessoas. Inspirou indivíduos ao redor do mundo e abriu caminhos. Estamos muito orgulhosos por essa atitude”, disse Obama.

Rogers disse algumas poucas palavras e agradeceu pela consideração: “Fiquei realmente surpreso, na verdade, e agradavelmente surpreendido. Só por ele mencionar de onde eu vim de é especial para mim. Há um longo caminho a percorrer para a comunidade LGBT. Ele está lentamente chegando lá.”