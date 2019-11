Em fases distintas na Ligue 1, Lille e PSG abrem semifinais da Coupe de la Ligue

Nesta terça-feira (3) será dado o pontapé inicial das semifinais da Coupe de la Ligue 2014/2015. Lille, Paris Saint-Germain, Monaco e Bastia são os sobreviventes da terceira competição mais importante do futebol francês. Lillois e Parisiens medirão forças nesta noite, às 18h de Brasília, no Stade Pierre Mauroy. O vencedor conhecerá o adversário na grande decisão somente na quarta-feira (4), quando, também às 18h, monegascos e corsos se enfrentam no principado.

As equipes vivem fases distintas no campeonato nacional. O clube da capital francesa superou a crise que o assolara entre o final de 2014 e o início 2015 e readquiriu forças na luta pelo título. Na rodada passada, venceu o Rennes pela contagem mínima. Agora, está em terceiro com 47 pontos, dois a menos que o líder Lyon, seu próximo adversário no certame. O PSG está vivo em todas as competições as quais disputa - Uefa Champions League, Ligue 1, Coupe de France e Coupe de la Ligue - e espera conquistar o máximo de títulos possível.

Por sua vez, a equipe da região norte do país, que vem de empate em um gol com o Nantes na Ligue 1, segue em época de turbulência. Venceu apenas um dos seus últimos cinco jogos na Ligue 1 - 1 a 0 contra o Caen, em 10 de janeiro - e vem frequentando a parte baixa da tabela. Passadas 23 rodadas, a campanha se resume a um modesto 13º lugar. Além disso, o LOSC foi eliminado precocemente da Uefa Europa League, sem vencer um jogo sequer, e da Coupe de France, ao ser derrotado pelo Bastia. Logo, a Coupe de la Ligue surge como a "salvação" da temporada dos Dogues.

O árbitro do duelo entre dois dos mais tradicionais clubes franceses é Lionel Jaffredo, que será auxiliado por Pierre Chevreux e Tugdual Philippe.

Motivação é a palavra-chave do Lille, que está em busca de título inédito

O Lille jamais conquistou a Copa da Liga, tampouco chegou a uma final. Portanto, a motivação para a caminhada rumo à taça é maior, ainda mais se for levado em conta o nível do adversário de hoje. É o que garante o goleiro Vincent Enyeama.

"Amanhã (hoje) haverá uma partida em que precisamos vencer. É uma semifinal contra o PSG, uma grande equipe", comentou o nigeriano em entrevista coletiva.

"Todo mundo adora os grandes jogos. Esse é o meu caso. Se vencermos, só poderá ser algo bom para nós. Eu gosto quando não nos apontam como favoritos. Eu gosto de surpresas. Conquistar essa competição seria algo muito bom", completou o arqueiro.

Além disso, os anfitriões devem ir a campo com força máxima. A única baixa é o atacante Michael Frey, que sofreu lesão na derrota de 1 a 0 frente ao Lorient, pelo campeonato francês, e está fora do restante da temporada.

O técnico René Girard ressaltou o espírito motivador que toma conta do elenco dos Dogues. "Enfrentar o PSG não é uma dádiva, mas é motivador. É uma semifinal de copa. É agora ou nunca", relatou na coletiva pré-jogo.

"Eu penso que os olhos do mundo se voltarão ao estádio (Pierre Mauroy, palco do jogo). Isso nos dá mais motivação. Eu sinto que meu grupo está determinado. É uma final que está em jogo. Sabemos que o PSG também quer muito ir a essa decisão, portanto não vai facilitar as coisas para nós", frisou o comandante.

"Não temos nada a perder nesse jogo. Nos esforçaremos ao máximo para vencer. Nós estamos a 90 minutos de uma final", concluiu Girard.

Semana será decisiva para o Paris Saint-Germain

Dois jogos com aspecto de decisão. É o que esta semana reserva ao PSG. O técnico Laurent Blanc falou sobre a semifinal da CdL e sobre o próximo compromisso na L1. Os respectivos oponentes serão Lille e Lyon. O primeiro jogo vale vaga na decisão de uma competição nacional, e o segundo é um confronto direto com um dos concorrentes ao caneco do campeonato de futebol mais importante da França. O Paris é o atual bicampeão da Ligue 1 - são quatro títulos no total - e o atual campeão da Coupe de la Ligue - e, também, o maior campeão do certame, com quatro taças.

"É verdade que será uma ótima semana em questão de jogos, incluindo o duelo com o Lyon no próximo domingo (8). Mas primeiro temos que pensar na semifinal da Coupe de la Ligue. Um jogo difícil contra o Lille nos aguarda. Esta semana será muito interessante para o clube. Daqui para a frente, teremos jogos emocionantes, e sabemos que tu pode se encaminhar para uma direção ou outra", afirmou.

"Conhecemos muito bem a equipe do Lille. Mas os Lillois também nos conhecem, pois nos enfrentamos em dezembro (pela Ligue 1; àquela ocasião, as equipes empataram em 1 a 1 no Pierre Mauroy). Portanto, não deve haver surpresas nem para um lado nem para o outro. Conhecemos os jogadores, o treinador e a maneira de jogar deles. Para esse tipo de jogo (mata-mata), o que importa é, obviamente, a vitória a qualquer custo. A partida será decidida nos detalhes. Estaremos focados e procuraremos redobrar a atenção lá atrás, pois nos lembramos que no último jogo o Lille nos pressionou, especialmente nos primeiros minutos", avaliou Blanc.

O treinador espera que o time tenha atuação melhor que a da vitória simples contra o Rennes, na rodada passada da Ligue 1. "Para que alcancemos nossos objetivos, devemos jogar melhor do que na partida diante do Rennes. Especialmente em termos de recuperação de bola. Não é porque ainda não estamos na corrida para alcançarmos nossos objetivos que não devemos ser exigentes", ressaltou.

Perguntado sobre a fase do zagueiro brasileiro Thiago Silva, Blanc foi enfático. "É reconfortante saber que Thiago Silva está reencontrando seu nível, mas não havia necessidade para se preocupar. É necessário distinguir o potencial de um jogador da sua fase atual. Thiago passou por um período difícil, mas tem um enorme potencial para agregar muita qualidade ao grupo", disse.

O comandante também falou sobre o potencial dos jogadores do setor ofensivo de seu elenco. "Precisamos de alguém capaz de dirigir o jogo e segurar a bola. É o que Ibra pode fazer. Mas ele não é o único atacante capaz disso. Também temos Lavezzi e Cavani, que podem fazer a transição", comentou.

Por fim, abordou a transferência de Chantôme para o Bordeaux. "Nós só temos que agradecer a Chantôme, e aproveito o momento para desejá-lo tudo de bom. Quanto às contratações, não poderíamos fazer o que queríamos (devido ao Fair Play Financeiro da Uefa), mas temos um elenco qualificado o suficiente para terminar bem a temporada e alcançar os objetivos", finalizou.

Para a partida desta terça, os parisienses não contarão com o lateral Aurier, que está defendendo a Costa do Marfim na Copa Africana de Nações, e com os lesionados Pastore (meia-atacante) e Van der Wiel (lateral-direito).