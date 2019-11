PSG bate Lille e avança à final da Coupe de la Ligue

Em confronto válido pela semifinal da Coupe de la Ligue 2014/15, o Lille recebeu o Paris Saint-Germain no Stade Pierre-Mauroy, nesta terça-feira (03). O resultado de 1 a 0 para os visitantes com gol de Maxwell, selou a classificação para a final da competição. O time da capital francesa tentará o quinto título nesta Copa. O adversário sai do confronto entre Monaco e Bastia.

Esta foi a sexta vitória seguida do PSG, em todas as competições. A equipe segue em busca do bicampeonato da Copa da Liga, aumento a vantagem como clube que mais vezes conquistou esse título. Já o Lille amarga mais uma eliminação nesta temporada, são 4 no total. Agora os dogues focam na Ligue 1, com o objetivo de afastar de vez o perigo do rebaixamento.

PSG domina boa parte das ações diante de um Lille passivo no primeiro tempo

No começo da partida, o Paris Saint-Germain impôs seu ritmo de toque de bola, principalmente no campo defensivo. Quando tentou a primeira jogada ofensiva, assustou: Lucas atrasou para Marquinhos, que cruzou. Cavani pegou mal de primeira e mandou para fora. Em cobrança de falta, Ibrahimovic tocou rasteiro, Cavani não dominou e David Luiz arrematou de primeira, mas o goleiro defendeu.

Com o passar dos minutos, o Lille foi recuando e o PSG avançou suas linhas, trocando passes na intermediária ofensiva. Os dogues tentavam através de jogadas aéreas, porém, a defesa parisiense levava a melhor. O placar seria inaugurado aos 27 minutos. Cavani recebeu em profundidade e, mesmo escorregando, cruzou para o meio. Ninguém do LOSC apareceu para afastar e, livre, Maxwell fuzilou para as redes.

Em lance rápido, Maxwell recebeu na linha de fundo e cruzou. Enyeama se antecipou a Lucas, mas acabou se chocando com o brasileiro. O nigeriano levou a pior e ficou no chão. O volume de jogo dos mandantes aumentou. Estavam mais presentes no ataque, mas não conseguiam acertar o alvo. Matuidi saiu jogando mal e a sobra ficou com Gueye, que arrematou de longe, mas a bola saiu à esquerda da meta.

Em uma jogada um pouco mais quente, Balmont dividiu com o ombro no peito de Verratti. Os jogadores do PSG não gostaram do lance perigoso e foram tirar satisfação com o camisa 4 do Lille, onde uma pequena confusão se estabeleceu. No minuto seguinte, Sidibé acertou Lucas por trás e houve mais reclamações. Nós acréscimos, Verratti e Balmont voltaram a se estranhar.

Com poucas chances claras e ritmo lento, PSG vai para a final

Na volta do intervalo, Ibrahimovic chutou da direita, contou com desvio de Kjaer dificultando para Enyeama, que além de tirar no susto, ainda teve que saltar nos pés de Matuidi para impedir o tento. O sueco ainda acertou o árbitro em tentativa de passe na meia cancha. Laurent Blanc sacou Verratti e colocou Cabaye, que jogou no Lille entre 2003 e 2011.

Do outro lado, Koubemba deu trabalho a Douchez, mas o goleiro segurou o chute do atacante. O time da capital não chegava com tanta intensidade ao ataque. Já os dogues foram para o abafa. Rene Girard fez as três mudanças do time, visando aumentar o poder ofensivo.

Vendo a aproximação do final do jogo, os jogadores do PSG começam a retardar reposições de bola e a cadenciar o ritmo. Cavani recebeu de Lavezzi em profundidade e acertou a trave e o árbitro assinalou o impedimento. O Lille tinha espaço, rondava a área do PSG, mas não conseguia criar a oportunidade. Lopes chutou de meia distância, Douchez defendeu com tranquilidade. O árbitro apitou e o PSG segue na busca pelo bicampeonato.