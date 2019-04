Hannover e Mainz ficam no empate em jogo movimentado e com boas oportunidades

Nesta terça-feira (3), Hannover e Mainz 05 se enfrentaram pela 19° Rodada da Bundesliga 2014/15, na HDI-Arena em Hannover. Os Die Rothen buscavam a recuperação no campeonato depois de derrota na ultima rodada. Já os 05 vinham embalados após terem goleado e espantado a má fase.

O jogo foi movimentado e terminou no empate em 1 a 1, onde os gols foram marcados por Briand, para os donos da casa, e Soto empatou para o time visitante. Com o resultado os Die Rothen continuam na oitava colocação com 25 pontos e os Nullfünfer se encontram em décimo com 22 pontos.

A próxima partida do Hannover será o clássico do norte contra o Hamburgo fora de casa, na Imtech Arena, enquanto o Mainz 05 recebe na Coface Arena a equipe do Hertha Berlin. Ambas as partidas serão no próximo sábado (7).

Mainz joga melhor, mas donos da casa saem na frente

Os visitantes começaram com tudo e foram pra cima logo no primeiro minuto. Geis cobrou escanteio e Clemens mandou de cabeça e a bola saiu pela linha de fundo, assustando o goleiro Zieler. Em seguida a equipe da casa respondeu com Kiyotake, mas sem sucesso.

Ainda assim, os Die Nullfünfer insistiam, mas perderam outra chance novamente com Clemens. O jovem jogador arriscou de longe e obrigou o goleiro da seleção alemã a fazer uma grande defesa. O momento dos visitantes era melhor no jogo, tomando as ações nos primeiros vinte minutos.

Não demorou para os donos da casa começarem a se soltar mais, criando uma boa oportunidade com Schmiedebach aos 25 minutos, onde volante recebeu bom passe e bateu em cima Bell, que evitou que a bola fosse para o gol . No lance seguinte, Kiyotake cobrou escanteio, a defesa afastou e o francês Briand se aproveitou da sobra, mandando para o fundo do gol e colocando os Die Rothen em vantagem no placar.

Mesmo em desvantagem, a equipe visitante continuou em cima e não deu folga para a defesa do time da casa que teve muito trabalho. E Clemens era o jogador que mais se destacou na primeira etapa. O jovem meio campista tentou de tudo, mas sempre era parado em Zieler que fazia boas defesas.

Segunda etapa movimentada termina com empate

Depois do intervalo o time visitante continuou em cima e por pouco não empatou a partida aos 9 minutos, onde Geis arriscou de longe e mandou na trave a ótima oportunidade para a sua equipe.

Minutos depois os donos da casa responderam com Briand, que arriscou no centro da área e Karius fez linda defesa, evitando o segundo gol da partida. Ainda houve mais uma chance com Sané, mas parou na defesa adversária.

Zieler teve muito trabalho na partida.O goleiro o Hannover fez boa defesa no arremate do argentino De Blasis. O camisa 15 arriscou da diagonal, dificultando para o arqueiro do time da casa. O empate dos visitantes chegou aos 32 minutos. Em contra ataque rápido, Brosinski bateu em cima do goleiro e na sobra o colombiano Soto mandou para o fundo do gol, deixando o confronto empatado.

Por pouco o Mainz não conseguiu a virada com De Blasis. O jogador se precipitou e mandou por cima do gol, perdendo a chance de colocar sua equipe na frente do placar. Nos minutos finais do jogo a equipe da casa ainda tentou com Sobiech, que subiu de cabeça e a bola saiu pelo canto do goleiro.