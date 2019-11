Udo Lattek, um dos técnicos mais vitoriosos do futebol alemão, morre aos 80 anos

Morreu no último domingo (1º), em um asilo da cidade de Colônia, o ex-técnico Udo Lattek, um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol. Ele completara 80 anos recentemente, em 16 de janeiro. Ex-assistente-técnico da seleção alemã e campeão com Bayern de Munique, Borussia Mönchengladbach e Barcelona, Lattek enfrentava uma série de problemas de saúde nos últimos anos, como Mal de Parkinson e demência. Em 2010, passou por uma operação para retirar um tumor no cérebro. A morte foi divulgada somente nesta quarta-feira (4).

Em sua carreira de jogador, Udo Lattek defendeu Marienheide, Bayer Leverkusen, Wipperfürth e Osnabrück, sendo um dos maiores ídolos deste último. Logo após pendurar as chuteiras, o ex-atacante foi chamado para integrar a comissão técnica da seleção alemã, onde ficou de 1965 a 1970. Durante esse período, viu de perto o vice-campeonato mundial da Nationalelf em 1966, quando os germânicos perderam para a Inglaterra, seleção dona da casa, em jogo com arbitragem polêmica.

Em 1970, iniciou sua era vencedora à frente do Bayern. Veio a Munique por indicação de Franz Beckenbauer, um dos jogadores mais renomados da equipe àquela época. Lattek driblou sua inexperiência como treinador e, junto a estrelas como Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller e Paul Breitner, ajudou os bávaros a triunfar em solo alemão, com três títulos seguidos da Bundesliga (1972, 1973 e 1974) e uma taça da DFB-Pokal (1971), e europeu, com o até então inédito caneco da Copa dos Campeões Europeus, atual Uefa Champions League, de 1974 - conquistado diante do Atlético de Madrid.

No ano de 1975, Udo se transferiu para o Borussia Mönchengladbach, principal concorrente do FC Bayern naquele tempo. A missão de dar continuidade ao legado do lendário Hennes Weisweiler foi cumprida. À frente dos Potros, Lattek conquistou duas edições da Bundesliga (1976 e 1977) e um título da Copa da Uefa, atual Uefa Europa League (1979). Treinou grandes jogadores como Jupp Heynckes, Allan Simonsen e Berti Vogts. Em 1977, foi vice-campeão da Champions ao perder a final para o Liverpool.

Depois de um trabalho discreto no Borussia Dortmund, o comandante aceitou outro desafio: o de treinar uma equipe fora da Alemanha. Em 1981, rumou para o Barcelona de Diego Maradona. Conquistou a Recopa Europeia em 1982, a extinta Copa da Liga Espanhola em 1983 e a Copa del Rey, também em 1983. Com o título da Recopa, Lattek tornou-se o primeiro treinador a adquirir os três títulos continentais mais importantes da Europa, feito igualado pelo italiano Giovanni Trapattoni mais tarde. O técnico natural de Boze, cidade da antiga Prússia e hoje da Polônia, é o único a conquistar tais taças por três clubes diferentes.

O profissional retornou ao Bayern para mais uma passagem vitoriosa. Foi campeão de mais três Bundesligas (1985, 1986 e 1987) e duas copas nacionais (1984 e 1986). Em 1987, foi derrotado pelo Porto na final da Champions. Com oito salvas de prata, Udo Lattek consagrou-se como o treinador mais vencedor da história da Bundesliga, recorde jamais alcançado por qualquer outro.

Na década de 1990, teve passagens discretas por Colônia e Schalke 04. Seu último trabalho na área técnica foi em 2000, quando ajudou o Borussia Dortmund a escapar do rebaixamento. Depois de se aposentar, trabalhou como comentarista esportivo na televisão alemã.