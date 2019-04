Torcedores elegem volta de Torres ao Atléti como melhor contratação da última janela no site da Uefa

Dispensando pelo Chelsea e sem espaço no Milan, Fernando Torres optou por voltar para o Atlético de Madrid - clube que o revelou - para retomar o seu bom futebol, e já no começo de sua passagem, Él Niño demonstrou o bom futebol e foi eleito pela Uefa como a melhor contratação de inverno.

A Uefa realizou a pesquisa através do seu site e das suas redes sociais, e contou com a participação de seus mais de 50 milhões de seguidores para obter o resultado. Torres venceu adversários como Wilfred Bony, recém contratado pelo Manchester City, Seydou Dombia, da Roma, Xherdan Shaqiri, da Internazionale e André Schurrle, recém chegado ao Wolfsburg.

Torres retornou ao Atlético no começo do ano, vindo de empréstimo do Milan. O jogador foi recepcionado por 45 mil pessoas que lotaram o Vicente Calderón. A expectativa da torcida colchonera é que o jogador mantenha um nível técnico perto do que o fez ser contratado para o Liverpool a sete anos atrás.

Desde que retornou ao Calderón, Torres marcou três gols, todos em partidas válidas pela Copa del Rey, sendo dois deles contra Real Madrid e Barcelona. Apesar de fracas atuações com as camisas do Chelsea e no Milan, o atacante chegou aos colchoneros com status de titular e vem realizando boas atuações.

A imprensa espanhola aproveitou a premiação de Torres para destacar a não aparição do meia Lucas Silva na pesquisa. Além do brasileiro, jogadores como Cuadrado, do Chelsea, Podolski, que chega à Inter, e Gabriel Paulista do Arsenal também poderiam integrar esta lista.