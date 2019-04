ADO Den Haag vence Twente e respira na Eredivisie

Na tarde desta quarta-feira (4), o ADO Den Haag comemorou seu aniversário de 110 anos e recebeu o FC Twente no Kyocera Stadion, em jogo válido pela 21ª rodada da Eredivisie 2014/2015. A equipe de Haia vinha pressionada após a derrota para o Feyenoord e precisava vencer para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Twente vinha embalado pela vitória no último minuto, contra o Cambuur.

As equipes voltam a jogar pela 22ª rodada da Eredivisie somente no final de semana. O ADO Den Haag enfrenta o Dordrecht fora de casa, no sábado (7), à 15h30m de Brasília. Já o Twente recebe o Excelsior no Estádio Grolsch Veste, nos mesmos dia e horário.

Iakovenko "presenteia" ADO Den Haag com gol na estreia

A partida começou equilibrada. Logo no primeiro minuto o Twente teve a chance de abrir o placar em cobrança de falta com Ziyech. O meia-atacante bateu e acertou o travessão, assustando o goleiro Hansen, na melhor oportunidade dos visitantes em toda a partida.

Jogando com uniforme comemorativo, o ADO Den Haag foi se aproveitando dos erros dos visitantes. Aos 13 minutos, o estreante Oleksander Iakovenko ganhou do estabanado zagueiro Lachman na dividida e saiu de frente com o goleiro Stevens. O atacante ucraniano não desperdiçou e bateu no canto para abrir o placar no Kyocera Stadion.

Com o placar desfavorável, o Twente foi buscar o empate. O time de Enschede chegou a ser superior durante a metade final do primeiro tempo, criando boas oportunidades e balançando as redes com Castaignos, que estava em posição de impedimento e teve o gol muito bem anulado. Mesmo tentando, os Tukkers não conseguiram igualar o marcador, e o Den Haag foi com a vantagem para o intervalo.

Contra-ataque eficiente do time da casa define o resultado

Na etapa complementar, as equipes voltaram sem alterações. No entanto, o time comandado por Henk Fraser veio com uma postura mais defensiva, colocando praticamente os 11 homens atrás da linha do meio-campo. Chamava o adversário para o campo ofensivo e esperava uma bola rápida para o contra-ataque.

Buscando o empate, o Twente foi à frente, mas num dia de ataque pouco inspirado e previsível, não conseguiu levar grande perigo ao time de Haia, que sempre pegava o adversário com a defesa toda desarrumada e tinha muito espaço para trabalhar a bola.

Aos 72 minutos, o ADO quase ampliou com Van Duinen desviando o cruzamento, mas Stevens esticou-se todo e espalmou a bola que lentamente entraria rente à trave direita, fazendo uma belíssima defesa.

Na parte final, o time do Twente era só desespero: não havia organização, o zagueiro Bjelland tentava armar as jogadas e lançava-se ao ataque como se fosse um real homem de área, deixando a defesa dos Tukkers totalmente exposta. Até que aos 90 minutos, num contra-ataque, Alberg foi derrubado por Lachman na área e o juiz Pieter Vink marcou pênalti. O próprio Roland Alberg bateu e marcou o segundo gol dos donos da casa, dando números finais à partida.

A vitória, além de ser um ótimo presente de aniversário de 110 anos ao ADO Den Haag, serviu para a equipe de Haia respirar com um pouco mais de folga no campeonato. O resultado levou a equipe ao 14º lugar, com quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Enquanto o Twente, com o resultado negativo, manteve-se na modesta sexta posição, afastando-se ainda mais da briga por vagas diretas na próxima edição da Europa League.