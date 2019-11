Costa do Marfim e Gana confirmam favoritismo e vão à final da Copa Africana de Nações

Estão definidos os finalistas da Copa Africana de Nações de 2015. Líderes de seus grupos e duas forças do futebol da África atualmente, Costa do Marfim e Gana medirão forças na grande decisão, a ser disputada no próximo domingo (8), às 17h de Brasília, no Estádio de Bata.

Enquanto os Elefantes vão em busca do seu segundo título continental - o único veio justamente sobre Gana, em 1992 -, os Black Stars pretendem conquistar sua quinta taça - 1963, 1965, 1978 e 1982 foram os anos das honrarias -, para se isolar no posto de segundo maior campeão da CAN. A seleção mais bem sucedida é a do Egito, com sete conquistas.

Na primeira semifinal, disputada no Estádio de Bata, na última quarta-feira (4), os marfinenses despacharam a República Democrática do Congo. Saíram na frente aos 21 minutos, com um belo gol do volante Yaya Touré, que acertou um potente chute da entrada da área.

Não demorou muito para os congoleses empatarem. Aos 24, o árbitro camaronês Néant Alioum viu o zagueiro Eric Bailly tocar a bola com a mão dentro da área e apontou a marca da cal. Após a polêmica decisão do juiz, o atacante Dieumerci Mbokani converteu sua cobrança e empatou.

Quando o intervalo já se aproximava, o atacante Wilfried Bony deu sua segunda assistência na partida. Dessa vez, para o companheiro de posição Gervinho, livre de marcação, invadir a área e recolocar os Laranjas em vantagem.

A ida à final foi sacramentada pelo gol de Wilfried Kanon, aos 23 minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Kidiaba fez grande defesa, e o zagueiro aproveitou o rebote para dar números finais à peleja: 3 a 1.

Já na quinta-feira (5), no Novo Estádio de Malabo, a seleção ganesa não teve muitas dificuldades para despachar os donos da casa. O marcador foi inaugurado aos 42 minutos do primeiro tempo, em pênalti convertido pelo atacante Jordan Ayew.

O tento obrigou o selecionado anfitrião a partir para cima. Com isso, os guinéu-equatorianos cederam muitos espaços em sua defesa e viram a situação tornar-se ainda mais difícil aos 46, quando o meia Wakaso Mubarak fez 2 a 0 graças a um contra-ataque mortal.

Totalmente abatida, a equipe da Guiné Equatorial ainda viu os visitantes liquidarem a fatura à meia-hora da etapa complementar. André Ayew, irmão de Jordan Ayew, recebeu cruzamento de Kwesi Appiah e completou para o fundo das redes.

No momento em que faltavam 10 minutos para o apito final, os torcedores locais, insatisfeitos com o resultado, jogaram objetos ao campo e, também, em direção aos adeptos de Gana. Para se proteger, os ganeses se viram obrigados a invadir o campo. O árbitro gabonês Eric Otogo-Castane paralisou o jogo, e a bola voltou a rolar somente meia-hora depois.

Ao país-sede restou a disputa do terceiro lugar. O embate será contra a RD Congo e está marcado para o próximo sábado (7), às 14h de Brasília. O palco será o Novo Estádio de Malabo.