Milan apresenta pacotão de reforços na sede do clube

O Milan apresentou nesta quinta-feira (5), na sede do clube, a Casa Milan, o seu pacotão de reforços adquirido na janela de transferências de janeiro. Com destaque para o atacante Mattia Destro, o clube rossonero apresentou, além do atacante ex-Roma, os zagueiros Salvatore Bocchetti e Gabriel Paletta, o lateral-esquerdo Luca Antonelli e o meia-atacante Suso.

Contrato junto ao Liverpool, o meia Suso, 21 anos, foi o primeiro reforço do Milan para em 2015 e afirmou que escolheu o time de Milão pela sua tradição e história.

“Escolhi o Milan porque é igual ao Liverpool. São clubes de grande tradição e o Milan foi uma ótima escolha para mim. Tenho tempo para jogar bem e me agrada fazer parte da história deste grande clube”, disse.

A segunda cartada de Adriano Galliani, responsável pelas contratações do Milan, foi o atacante Mattia Destro. O dirigente, inclusive, foi à casa do jogador para convencê-lo a deixar a Roma e optar pelo rossonero. Questionado sobre isso na coletiva, o italiano de 23 anos confessou que não conseguiu acreditar no que estava vendo e exaltou seu novo clube

“O Milan é o Milan e não precisava de nada para me convencer. Tenho grande vontade de jogar bem e acho que este é o clube certo para eu demonstrar isso. Quando Galliani chegou à minha casa não acreditei e me emocionei. O gesto do Dr. Galliani foi aquilo que contou mais que tudo para me fazer decidir. Quero demonstrar muito e dar tudo de mim mesmo por esta equipe”, frisou.

Com o mau rendimento da zaga, o Milan foi obrigado a ir atrás de um zagueiro. E assim aconteceu. Vindo do Spartak Moscou, o italiano Salvatore Bocchetti, de 28 anos, chegou com grande bagagem – disputou até a Copa do Mundo de 2010 – e agradeceu o carinho da equipe após sua volta à Itália.

“Devo dizer que após alguns dias me senti em uma grande família. Fiquei muito feliz e ainda estou. Tive uma acolhida fantástica e agradeço os meus companheiros por terem feito me sentir logo à vontade em campo [na sua estreia diante do Parma]”, enalteceu.

O lateral-esquerdo Luca Antonelli, de 27 anos, chegou com status de titular. Com passagens pela Seleção Italiana, o ex-jogador do Genoa tende a ser titular fácil na lateral esquerda, uma vez que Mattia De Sciglio e Pablo Armero não vêm em boa fase. Em suas palavras, ele fez questão de enfatizar o apoio dos jogadores para com o treinador Filippo Inzaghi e não escondeu o sonho de conquistar títulos com a camisa rossonera.

“Inzaghi é um treinador preparado e daremos sempre 110% para ele. Trazer uma estrela ao Milan? Seria um sonho”, declarou.

Nos últimos minutos da janela de transferência, Galliani deu mais um presente para a torcida e fechou com o zagueiro Gabriel Paletta, de 28 anos, junto ao Parma. O jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2014, espera somar ao elenco e revelou que recebeu conselhos de alguns jogadores para se transferir para o time de Milão.

“Com certeza devemos trabalhar em todos os sentidos. Devo aprender os movimentos defensivos e ser preciso naquilo que me pede o técnico. Conhecia já muitos rapazes aqui e me acolheram muito bem”, garantiu.

O Milan está na oitava colocação da Serie A e neste sábado (7), às 17h45 (de Brasília), terá um clássico contra a líder Juventus, no Juventus Stadium, em Turim, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Dos novos contratados, somente o atacante Destro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não estará à disposição de Inzaghi para a partida.