Jogo Atlético de Madrid x Real Madrid pela La Liga 2015 (4-0)

92' FIM DE PAPO NO VICENTE CALDERÓN! Com gols de Saúl, Tiago, Griezmann e Mandzukic, o Atléti derrota o Real e diminui para 4 pontoa a diferença.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICOOOOOO!!!!!!! Após cruzamento pela direita de Fernando Torres, Mandzukic cabeceia e fecha a conta no Vicente Calderón!

80' Partida fica morna. Vitória colchonera já é iminente.

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATLÉTICOOOO!!! Após cruzamento, Saúl cabeceia para a segunda trave e Griezmann escora pro fundo do gol: 3 a 0 Atlético.

65' Gritos de "Olé, Olé, Olé" para o Atléti.

64' A torcida colchonera faz uma linda festa no Calderon.

58' QUASE O TERCEIRO! Carvajal falha e Griezmann finaliza para a defesa de Casillas.

52' Por estar atrás no placar, o Real tenta atacar o Atléti, que se fecha como pode.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

47' Fim do primeiro tempo! Com gols de Saúl e Tiago, o Atléti vai derrotando o Real Madrid por 2 a 0.

40' A partida fica mais equilibrada, mas também fica bem morna.

32' Os merengues começam a se soltar mais no jogo, chegando com mais perigo.

26' Mesmo após os dois gols, o Atlético é quem continua chegando à frente.

19' Que grande começo dos donos da casa! Real está perdido.

18' GOLAÇOOOOOOOOOOOOOO DO ATLÉTICOOOOO!!!!!!!! Siqueira fez bela jogada pela esquerda e cruzou. O jovem Saúl finalizou de bicicleta e a bola foi no canto de Iker Casillas. Que começo colchonero! 2 a 0 Atlético.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO ATLÉTICOOOOOOOO!!!! Após cruzamento, Mandzukic ajeita e o volante português Tiago chuta de primeira e Casillas aceita: 1 a 0 Atlético.

10' Além dele, Koke sofre pancada e é substituído pelo jovem Saúl.

9' Ih rapaz. Godín tem dividida dura no alto com Khedira e o nariz está sangrando.

7' PRIMEIRA CHANCE! Após bate rebate dentro da área, Arda Turan finaliza rasteiro, mas Casillas defende.

4' Arda Turan cai na área, mas o juíz não marca o pênalti.

2' Os visitantes começam a partida com maior posse de bola.

0' ROLA A BOLA! Começa o Dérbi de Madrid!

12:59 Torcida colchonera faz uma linda festa no Calderon.

12:58 Os dois times já estão em campo. Vai rolar a bola!

12:54 Em instantes a bola rola no Vicente Calderon!

12:36 Após dois jogos de ausência, Cristiano Ronaldo está de volta ao Real e espera ser importante no duelo de logo mais.

12:19 Os merengues vem no seu habitual 4-3-3, com Isco chegando bem à frente. Khedira e Kroos são os volantes de mais contenção.

12:18 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Varane, Nacho e Coentrão; Kroos, Khedira e Isco; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

12:17 O Atlético vai para o jogo com um 4-4-2 que pode se tornar um 4-2-3-1 no decorrer do jogo.

12:15 Atlético escalado! Moya; Juanfran, Godin, Miranda e Siqueira; Gabi, Tiago, Koke e Arda Turan; Griezmann e Mandzukic.

11:55 Em pouco mais de uma hora a bola rola para o Dérbi de Madrid!

11:25 Ancelotti também falou de como deve ser a partida contra o principal rival: "É uma partida que vale três pontos para as duas equipes. Temos vantagem, mas isso não significa nada. Uma posse eficaz é muito importante mas também precisamos jogar em velocidade"

11:20 Simeone disse que sua equipe não vai mudar o estilo de jogo para este duelo: "Cada um tem seu estilo de jogo, alguns podem ou não gostar. Jogamos como históricamente foi o Atlético de Madrid: uma equipe guerreira, forte, de contra-ataque, intensa. Por isso que não mudaremos, porque é o estilo dos nossos jogadores e logo da história do clube"

La Liga 2015

11:15 Palco desse grande jogo, o Vicente Calderón tem capacidade para quase 55 mil pessoas. Ele é conhecido por ser um verdadeiro caldeirão, o que ajuda demais o Atlético a alcançar os objetivos. A torcida colchonera terá um grande efeito na partida de logo mais.

11:10 Pelo lado merengue as coisas são mais complicadas. Sergio Ramos, James Rodríguez, Pepe e Modric desfalcam a equipe por lesão. O lateral brasileiro Marcelo está suspenso e também desfalca a equipe.

11:05 Cholo Simeone não tem desfalques para o importante duelo deste sábado. Equipe completa.

11:00 FIQUE DE OLHO: Karim Benzema. O francês parece ter recuperado a boa fase. Jogou bem nos últimos dois duelos merengues, marcando dois gols.

10:55 FIQUE DE OLHO: Mario Mandzukic. Após marcar duas vezes na vitória contra o Eibar, o croata é a principal esperança de gol colchonera para o dérbi de Madrid.

10:50 Carlo Ancelotti falou sobre a ausência de Sergio Ramos, dizendo que confia na dupla Varane e Nacho: "A lesão de Sérgio Ramos é importante, serão cinco semanas fora, mas confio na dupla Varane-Nacho. Os dois tem muito entusiasmo, principalmente Nacho. Estou convencido que ambos irão atuar bem"

10:45 Perguntado sobre a preocupação em relação às baixas do rival, Simeone diz não pensar muito nisso: "Somos muito respeitosos com todos os rivais. Nós enfretaremos uma grande equipe, com excelente jogadores. Nós temos nossas características"

10:40 Há cinco jogos os merengues não derrotam o Atlético. A última vez é bastante lembrada pelos torcedores do clube, já que foi quando o clube conquistou a Lá Décima.

10:35 No primeiro turno, o Atlético venceu o Real no Bernabéu pelo placar de 2 a 1.

10:30 O último confronto entre as duas equipes foi pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Del Rey, quando Fernando Torres marcou duas vezes e o Atléti conseguiu um empate que garantiu a classificação para as quartas de final da competição. Relembre.

10:25 Pela a La Liga, o dérbi de Madrid já foi disputado 155 vezes, com ampla vantagem merengue. São 85 vitórias do Real Madrid, 37 do Atlético e 33 empates.

Resultado Atlético de Madrid x Real Madrid

10:20 Na última rodada, os merengues venceram a Real Sociedad por 4 a 1. No meio de semana, em jogo adiado da 16ª rodada, o clube merengue também venceu. A equipe derrotou o Sevilla por 2 a 1.

10:15 Visitante neste sábado, o Real Madrid é o líder da La Liga, com 54 pontos em 21 jogos. São 18 vitórias, três derrotas e nenhum empate.

10:10 Em seu último duelo na liga, o Atlético derrotou com facilidade o Eibar por 3 a 1.

10:05 O Atlético, dono da casa neste sábado, é o terceiro colocado na liga, com 47 pontos em 21 jogos. São 15 vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição.

10:00 Boa tarde amigos que navegam pela VAVEL Brasil! Hoje acompanharemos o Dérbi de Madrid entre Atlético de Madrid e Real Madrid em jogo válido pela 22ª rodada da La Liga.