Na despedida de Kidiaba, RD Congo bate Guiné Equatorial nos pênaltis e fica em terceiro na CAN

No último sábado (7), no Novo Estádio de Malabo, República Democrática do Congo e Guiné Equatorial mediram forças pela disputa do terceiro lugar da Copa Africana de Nações de 2015. Equilibrada e morna durante os 90 minutos, a partida terminou com o placar em branco. Esgotadas fisicamente durante o tempo extra, as seleções decidiram a medalha de bronze nos pênaltis. Nessa disputa, brilhou a estrela do goleiro Robert Kidiaba.

Antes do apito inicial, o arqueiro de 39 anos anunciou que aquele era o seu último embate pelos Leopardos. Dono da meta congolesa desde o ano de 2002, Kidiaba se despediu da seleção de seu país em grande estilo: defendeu um pênalti, ajudou a RD Congo a conquistar a terceira colocação da CAN e comemorou o feito com sua peculiar dancinha.

Não só os festejos após a vitória por 4 a 2 chamaram a atenção da torcida. Antes da primeira cobrança, o goleiro do TP Mazembe provocou o adversário com uma cambalhota. A estratégia parece ter surtido efeito, tendo em vista que o atacante Javier Balboa desperdiçou sua tentativa. Na segunda cobrança da seleção dona da casa, o meia-atacante Raúl Fabiani parou em Kidiaba.

O atacante Mabwati, o meia Mabidi e defensor Mbemba converteram para os visitantes, e os meias Juvenal e Ellong balançaram as redes para os anfitriões da Copa Africana. Coube ao zagueiro Mongongu confirmar o terceiro posto do torneio continental para a RD Congo e garantir a festa de seus companheiros.

Treze anos e 53 partidas depois, Kidiaba se retira de uma das mais tradicionais seleções do continente africano com a melhor campanha desde o título de 1974 - os Léopards também haviam ficado na terceira posição em 1998. E com o status de ídolo nacional.

A CAN 2015 se encerra neste domingo (8), dia em que Costa do Marfim e Gana decidem a mais nova campeã da África. Enquanto os marfinenses buscam a segunda taça, os ganeses almejam a quinta conquista.

Confira a disputa de pênaltis entre RD Congo e Guiné Equatorial e a comemoração dos congoleses: