Lyon e Paris Saint-Germain duelam pela liderança da Ligue 1 neste domingo

Separados por dois pontos, Olympique Lyonnais e Paris Saint-Germain fecham a 24ª rodada da Ligue 1 no domingo (8) às 18h, no horário de Brasília, e estarão frente a frente no jogo que pode ter grande peso sobre o campeonato.

Líder desde a 20ª rodada, o Lyon surpreende nesta temporada e vinha com uma sequência de sete vitórias seguidas até empatar com o Monaco na última rodada. Eliminado de todas as outras competições, o foco da equipe de Hubert Fournier estará centrado somente no campeonato nacional. Christophe Jallet lateral direito do Lyon, era jogador do PSG até a temporada passada e disse o que acha da sua ex-equipe. "Eles retomaram uma boa forma em 2015. Estão sofrendo menos gols e estão mais fortalecidos. Contra o Monaco, tivemos que nos adaptar contra uma equipe que joga no contra-ataque. O PSG joga mais na posse de bola e é mais aberto. Também devem se concentrar no trabalho defensivo, esse é o ponto essencial", declarou Jallet.

A temporada do Paris Saint-Germain poderia ser melhor, já que o futebol da equipe dá mostras de ser afetado pelos problemas que acontecem fora das quatro linhas. Mesmo não jogando um futebol encantador, o PSG segue firme nas quatro competições que tem no seu calendário para a temporada e jogar dois jogos por semana pode ser desgastante, segundo Thiago Silva. "Nós jogamos grandes jogos de três em três dias. Isso exige muita energia física e mental. Mas somos afortunados de ter um elenco de qualidade. E quando você tem um sonho em mente é sempre mais fácil ignorar tudo isso e trabalhar ainda mais para realiza-lo", disse o capitão.



Caso o OL vença, a distância sobre o Marseille, segundo colocado, aumentará para quatro pontos e diferença sobre o PSG, terceiro, vai para cinco pontos. Uma vitória do PSG levará os Parisiens para a liderança, com 50 pontos, um a menos que o Lyon e dois a menos que o Marseille, que cairia para a terceira posição. Já um empate com gols faz com que os Gones sigam na ponta e o PSG subiria para a segunda colocação, pois ultrapassaria o Marseille pelo saldo de gols.

Lacazette segue fora e zagueiro dá adeus à temporada

Sem dúvidas, a principal ausência do Lyon é a de Alexandre Lacazette. O atacante de 23 anos marcou 21 gols em 22 jogos e, por conta de uma lesão muscular na coxa, segue em recuperação e está vetado pelo departamento médico do Lyon para a partida contra o PSG.

Outro jogador que fará falta é o zagueiro Milan Bisevac. O sérvio, que também teve passagem pelo clube de Paris, admitiu no jogo frente ao Monaco que, para ele, a temporada está encerrada. "O campeonato para mim acabou", disse Bisevac, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi operado no começo da semana. A previsão é que o zagueiro fique de fora por seis meses. Já Gueïda Fofana e Clément Grenier seguem de fora e sem previsão de volta, em um longo tratamento de lesões graves. O lateral Mouhamadou Dabo cumprirá suspensão, por acumulo de cartões amarelos, e também será desfalque.

Pastore sente panturrilha e Ibra preocupa, mas irá para Lyon

Na 23ª rodada, quando o PSG venceu o Rennes por 1 a 0, Javier Pastore foi substituído por ter sentido a panturrilha e foi poupado ficando de fora da vitória do meio de semana sobre o Lille, pelas semifinais da Coupe de la Ligue. A expectativa era que o argentino estivesse apto para o jogo de hoje, contra o Lyon, mas a recuperação não foi completa e o meia será baixa importante na equipe de Laurent Blanc.

Quem ficou em observação também foi Zlatan Ibrahimovic. O atacante sueco não participou dos treinamentos do Paris Saint-Germain na sexta por conta de uma síndrome viral. Questionado na coletiva realizada ontem, Blanc afirmou que não passou de um susto e Ibrahimovic estará presente. "Espero ver ele em plena forma no treinamento desta tarde (realizado no sábado). Não existem motivos para não estar no grupo amanhã em Lyon", disse o treinador. Além de Pastore, o lateral Serge Aurier também é ausência, pois disputará a final da Copa Africana de Nações pela seleção da Costa do Marfim.