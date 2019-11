Lyon empata com PSG e segue na liderança da Ligue 1

Em jogo válido pela 24ª rodada da Ligue 1, Lyon e Paris Saint-Germain não passaram de um empate no confronto direto pela liderança da competição. Clinton N'Jie abriu o placar para os Gones e Zlatan Ibrahimovic igualou a partida após converter uma penalidade. O jogo terminou empatado, mas o PSG poderia ter feito mais. O que impediu um placar maior dos visitantes foi a excelente exibição do goleiro Anthony Lopes, melhor jogador da partida. O empate deixa o Lyon na liderança do Campeonato Francês com dois pontos a menos sobre PSG e Marseille, que perdeu a segunda colocação justamente para os Parisiens, após empatar em 1 a 1 com o Rennes no último sábado.

Hubert Fournier não pôde contar com Alexandre Lacazette, que se recupera de uma lesão muscular, Milan Bisevac, que operou o joelho e não jogará mais na temporada, Mouhamadou Dabo, que cumpre suspensão e Gueïda Fofana e Clément Grenier, que se recuperam de problemas físicos graves. Sem Lacazette, o treinador do OL optou por usar o jovem Clinton N'Jie no ataque, jogador que retornou da disputa da Copa Africana de Nações.

Já Laurent Blanc teve dois jogadores indisponíveis para o duelo frente ao Lyon. Javier Pastore, que sentiu problema na panturrilha na rodada passada, contra o Rennes e Serge Aurier, lateral que estará na decisão da CAN pela seleção da Costa do Marfim.

Na 25ª rodada, o Lyon jogará no domingo (15), às 18h, contra o Lorient fora de casa. O Paris Saint-Germain receberá o Caen no sábado (14), às 13h, no Parc des Princes. Mas antes de jogar a próxima rodada da Ligue 1, o PSG tem compromisso pelas oitavas de final da Coupe de France contra o Nantes, também em casa.

PSG cria duas ótimas chances, mas Lyon é quem abre o placar

O jogo teve início com PSG fazendo a bola rodar, mantendo o jogo de posse de bola que caracterizou a equipe. O Lyon, jogando com um time compacto, linhas altas e exercendo certa pressão, tentava eliminar as linhas de passe dos jogadores adversários. Sem tanto jogo efetivo com a bola rolando, os Parisiens começaram a apelar para as ligações diretas da defesa para o ataque.

Aos dez, surgiu a primeira boa chance do jogo e Corentin Tolisso, que já havia marcado um belo gol chutando de longe contra o Metz, arriscou de fora da área e acertou a trave de Sirigu. Logo após Tolisso ter acertado a trave, o PSG teve a sua primeira oportunidade de abrir o placar. O volante Maxime Gonalons errou um passe no campo de defesa e Marco Verratti interceptou, tocando para Ibrahimovic. O atacante conduziu a bola e, invadindo a grande área, atraiu a defesa para o seu lado até Edinson Cavani surgir livre, na frente de Anthony Lopes. No um a um, o goleiro do Lyon cresceu e bloqueou o remate do uruguaio, que perdeu uma grande chance de abrir o placar.

Aos 21 minutos, mais uma chance surgiu para o Paris Saint-Germain. Em cobrança de escanteio, Cavani escorou a bola de cabeça no primeiro poste e David Luiz surgiu livre na pequena área, mas não foi rápido o suficiente para cabecear a bola com precisão e o remate passou ao lado do gol de Lopes.

Se o PSG não concretizava, o Olympique Lyonnais aproveitou a primeira chance que teve. Após Ibrahimovic perder a bola de forma displicente no meio-campo, o Lyon teve condições de trabalhar uma jogada mais elaborada. Clinton N'Jie recebeu cruzamento dentro da área e fez tabela com Nabil Fekir, que achou um espaço e tocou a bola entre a marcação de três jogadores, deixando N'Jie na cara do gol para marcar o primeiro gol da partida.

Depois de sofrer o gol, o PSG continuava a rodar a bola e Lyon seguia disciplinado, exercendo boa marcação. Os visitantes ainda esboçaram jogadas de perigo pelo lado esquerdo do campo, mas na hora de finalizar as jogadas o aproveitamento não foi dos melhores e o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 para o time da casa.

De tanto insistir, PSG consegue um pênalti e empata

A segunda etapa começou e logo aos cinco minutos o goleiro do Lyon trabalhou bem. Em cruzamento vindo do flanco esquerdo, Ibrahimovic subiu e cabeceou à queima-roupa. Lopes saltou e conseguiu efetuar uma bela defesa, salvando mais uma vez o Lyon. E o lance seguinte parecia repetição do anterior. Em mais um cruzamento da esquerda, Ibrahimovic cabeceou e Lopes defendeu mais uma vez, dessa vez esticando o braço para pegar a bola quase no chão.

O jogo seguiu e a bola ficava na maior parte do tempo com o Paris Saint-Germain. O lateral Maxwell e o volante Matuidi foram os jogadores mais ativados no campo ofensivo pelo Paris, mas os visitantes pareciam não ter outra alternativa além de cruzar bola para a área ou explorar as costas da defesa adiantada do Lyon. E foi num desses lances que Cavani quase marcou, mas a finalização fraca permitiu que Lopes conseguisse defender mais um remate.

Aos 20 minutos, depois de tanto insisteir, o PSG foi recompensado. Em mais uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Maxwell cruzou rasteiro e a defesa do Lyon conseguiu interceptar. Verratti, que iria aproveitar a sobra, foi derrubado dentro da área e a penalidade foi marcada. Na cobrança, Ibrahimovic bateu e o goleiro Anthony Lopes ia operar mais um milagre após defender a cobrança, mas a arbitragem não autorizou e o pênalti teve que ser repetido, pois o goleiro se adiantou. Na segunda oportunidade, o sueco acertou o ângulo esquerdo e com Lopes pulando para o outro lado, viu a bola entrar e o jogo ficar empatado para o Paris Saint-Germain.

Após sofrer o empate, o Lyon tentou ter mais a bola em seu controle, mas não teve tanto êxito em chegar perto da área do PSG, que se retraiu e começou a apostar nos contra-ataques. Já na reta final, os Gones foram abdicando de lutar por um gol e recuaram a equipe, dando sinais de que o empate não seria um resultado ruim. já que o aspecto físico também começou a pesar contra. Os Parisiens ainda conseguiram levar algum perigo, mas nada que resultasse em oportunidades claras de gol e, com o Lyon se segurando, o jogo terminou no 1 a 1.