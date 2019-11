PSG duela com Nantes por vaga nas quartas da Coupe de France sem Thiago Silva

Nesta quarta (11), Paris Saint-Germain e Nantes duelam por uma vaga nas quartas de final da Coupe de France às 18h, no horário de Brasília. A partida, disputada no Parc des Princes, casa do PSG, será o segundo confronto disputado entre as equipes até então. Na primeiro encontro, válido pela Ligue 1, o PSG venceu por 2 a 1, com dois gols de Zlatan Ibrahimovic e um de Alejandro Bedoya.

Oito vezes campeã do torneio, a equipe de Laurent Blanc não poderá contar com o meia Javier Pastore, que se recupera de uma lesão na panturrilha, e com o zagueiro Thiago Silva, que foi poupado pelo treinador e nem foi relacionado para o confronto.

Confira os relacionados do Paris Saint-Germain: Douchez, Sirigu, Bahebeck, Cabaye, Camara, Cavani, David Luiz, Digne, Ibrahimovic, Lavezzi, Lucas, Matuidi, Marquinhos, Maxwell, Rabiot, Motta, van der Wiel, Verratti



Já o Nantes não contará com o zagueiro Kian Hansen, que segue se recuperando de lesão, e com o ponta Johan Audel, com um estiramento muscular. Os dois jogadores não farão parte do grupo de 18 convocados por Michel Der Zakarian para seguir até Paris.

Confira os relacionados do Nantes: Dupe, Riou, Alhadhur, Aristeguieta, Bammou, Bedoya, Bessat, Cissokho, Deaux, Djidji, Djilobodji, Gakpé, Gomis, Iloki, Nkoudou, Veigneau, Veretout, Vizcarrondo



Treinadores mostram confiança para seguirem na competição

Para o PSG, a partida contra o Nantes pode ser fundamental. Após empatar com o Lyon, a equipe de Laurent Blanc terá apenas mais dois confrontos antes de voltar as atenções à UEFA Champions League, que retornará na próxima semana, com os Parisiens encarando o Chelsea na França. "Estes são compromissos importantes e bem midiáticos. Mas também existem outros jogos em que se fala menos, mas onde você tem que conquistar os pontos. A partida contra o Lyon fez muito barulho, mas a partida contra o Caen também vale três pontos. Devemos ter consciência de que, seja qual equipe enfrentarmos, temos de ganhar sempre em um clube como o Paris".

Blanc também disse que a única coisa que o preocupa para o jogo desta quarta são as lesões e suspensões, já que possui um bom elenco e tem o luxo de mudar várias peças sem perder qualidade. "Há um equilíbrio a ser mantido, mas a equipe será competitiva na quarta-feira. Possuímos um elenco de alta qualidade. Podemos ser competitivos em todos os torneios. Os únicos problemas que nos preocupam são as lesões e suspensões. Nós temos o luxo de mudar três, quatro ou cinco jogadores, mantendo uma alta eficiência. É por isso que ainda estamos envolvidos em quatro competições", disse o treinador.

Já Michel Der Zakarian acredita que a sua equipe pode vencer o PSG, mas que precisa mostrar qualidade suficiente para bater o time de Paris. "Acredito que vamos ganhar. Se não acreditamos em nós mesmos e tivermos dúvidas, ficaríamos em Nanes e perdemos no tapete (W.O.). As pessoas acreditam em nós e esperam uma cara diferente e determinação. Temos um jogo a disputar e precisamos mostrar qualidade. Eles têm fraquezas, então temos que nos mostrar efetivos, pois teremos oportunidades".