Xhaka marca nos acréscimos e M'gladbach sai vitorioso no Reinische Derby

Neste sábado (14), pela 21ª rodada da Bundesliga 2014/2015, Borussia Mönchengladbach e Colônia escreveram mais um capítulo do Reinische Derby. E o final foi feliz para os Potros. Com gol do volante Granit Xhaka nos acréscimos do segundo tempo - mais precisamente, aos 46 minutos -, os donos da casa venceram o arquirrival e garantiram a festa de seus adeptos.

Com o resultado, os Borussen foram a 36 pontos e assumiram provisoriamente a terceira colocação do certame - ultrapassou o Augsburg, derrotado pelo Werder Bremen nesta rodada, e o Schalke 04, que enfrentará o Eintracht Frankfurt ainda hoje. O próximo adversário é o Sevilla, da Espanha, pelos 16 avos de final da Uefa Europa League 2014/2015. A partida de ida será disputada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade de Sevilla, na próxima quinta-feira (19), às 17h05m de Brasília.

Pelo campeonato nacional, o próximo compromisso será no domingo (22), contra o Hamburgo, na Imtech Arena. O jogo está marcado para as 11h30m, horário de Brasília.

Já o 1.FC Köln se mantém na modesta 11ª posição, estacionado nos 24 pontos. Os Bodes voltam a campo no sábado (21), quando recebem o Hannover no RheinEnergie Stadion, às 14h30m de Brasília, pela 22ª rodada da Bundesliga.

No primeiro tempo, donos da casa pressionam e param na retranca do rival

A primeira etapa foi de total domínio dos donos da casa. Tal panorama se refletia na posse de bola: 70% para o M'gladbach, 30% para o Köln. Os comandados de Lucien Favre trocavam passes a todo instante e procuravam espaços na defesa adversária. Já a equipe treinada por Peter Stöger protegia a sua retaguarda e apostava nos contra-ataques para surpreender.

Os primeiros minutos de jogo foram truncados, muito em decorrência da afobação dos mandantes e da forte marcação dos visitantes. Aos poucos, as chances eram criadas. Raffael e Kruse obrigaram o goleiro Timo Horn a trabalhar.

O meia Ibrahima Traoré, com sua velocidade e habilidade, mostrava-se como um dos mais ativos da peleja. O guineense revezava posições com o colega Patrick Herrmann, a fim de confundir a zaga oponente. Os alvirrubros passaram a ser mais duros nas divididas, e os cartões amarelos logo foram saindo.

Aos 27, Traoré fez grande jogada e encontrou Raffael. O brasileiro, no entanto, não caprichou na conclusão. A pressão continuou. Após Korb arriscar e ver a bola ser desviada, Kruse cobrou escanteio e Brouwers cabeceou para boa defesa de Horn.

No momento em que o relógio marcava 40 minutos, os Bodes assustaram. O meia Risse arriscou de longe e obrigou Sommer a efetuar uma belíssima intervenção. As ações voltaram a se equilibrar no final, e as equipes foram aos vestiários com o placar em branco.

Gladbach vence com gol no apagar das luzes

O panorama se manteve na etapa complementar: Mönchengladbach na pressão, e Colônia na retranca. Os contornos dramáticos, evidentemente, se acentuaram. Logo no início do segundo tempo, o embate foi rapidamente paralisado devido ao fato de os torcedores visitantes terem atirado sinalizadores em direção ao gramado.

Os mandantes começaram a apostar em bolas alçadas à área e em chutes de longa distância, tendo em vista que os arquirrivais se fechavam muito bem. Aos 11 minutos, Kruse ficou cara a cara com Horn e desperdiçou grande chance. No minuto seguinte, Xhaka arriscou de fora da área, e o arqueiro espalmou.

Conforme o relógio corria, a partida via mais faltas. A rivalidade era seguida à risca. Em cobrança de falta que prometia perigo perto da área, Xhaka mandou uma bomba na barreira.

Os Potros continuaram pressionando. Aos 31, Raffael recebeu passe de Kramer, encontrou espaço e não teve sucesso na finalização. No minuto seguinte, Herrmann arriscou um belo chute fora da área e Horn foi buscar a pelota no canto. Sem espaço para a técnica, os anfitriões partiram para o abafa. Os Effzeh se defendiam como podiam.

Se não havia espaço para sair jogando, a decisão veio na bola parada. Quando o empate já parecia inevitável, o Gladbach teve falta à direita da área. O jovem Thorgan Hazard, que entrara em campo no decorrer da etapa final, cobrou na cabeça de Xhaka, que balançou as redes e fez o lotado Borussia-Park - todos os 54.010 lugares do estádio estavam ocupados - tremer. Sem muito tempo para reagir, o Köln amargou o gosto da derrota.

Após o apito final, torcedores do Colônia voltaram a jogar sinalizadores no campo. Alguns invadiram a cancha e foram detidos por seguranças.