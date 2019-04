Bas Dost marca quatro vezes e Wolfsburg bate Leverkusen em jogo eletrizante

Em jogo de reviravoltas, o Wolfsburg venceu o Leverkusen fora de casa, por 5 a 4, em um jogo histórico recheado de emoções. Com a vitória em cima do Bayer Leverkusen, o Wolfsburg permanece na vice-liderança da Bundesliga. Com apenas três derrotas em 21 jogos, o time vem se destacando na Bundesliga. A vitória do Wolfsburg parecia certa desde o inicio do jogo, mas o Bayer Leverkusen não deixou barato e dificultou muito a vida dos Lobos.

O jogo na BayArena, válido pela 21ª rodada do Alemão, acabou com um hat-trick do sul-coreano Son para os donos da casa, e a incrível marca de quatro gols do holandês Bas Dost para os visitantes, marcando o gol vitorioso no último lance da partida. O brasileiro Naldo e o alemão Bellarabi também deixaram sua marca na partida.

O Wolfsburg continua isolado na vice-liderança permanecendo com 44 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen, com 32, fica na sexta colocação. O triunfo não serviu para o Wolfsburg se aproximar da liderança, pois o Bayern Munique, líder isolado, fica com 52 pontos após desbancar o Hamburgo, que sofreu oito gols sem nenhuma resposta na Allianz Arena. Ao passo que o Bayern de Munique está invicto no Alemão com 14 vitórias e três empates, o Wolfsburg acumula dez vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

Mal se passaram 30 minutos, e jogo parecia já ter sido decidido, pois o Wolfsburg estava vencendo por 3 a 0, com um dois gols de Bas Dost e um gol do brasileiro Naldo. Bas Dost já havia marcado duas vezes e se destacado, há duas semanas atrás, em um jogo surpreendente contra o Bayern de Munique que terminou 4 a 1. O segundo gol do time visitante foi de Naldo, em cobrança de falta de muito longe.

O Bayer Leverkusen entrou em campo após o intervalo completamente diferente do time que havia começado a partida. E pela ótima reação dos leões, o time provou que não havia nada decidido ao reduzir o placar para 3 a 2. Os gols vieram de dois chutes certeiros do sul-coreano Heung-Min Son, aos 58' e 62', depois de dois erros do goleiro do Woflsburg, o suiço Benaglio.

O artilheiro Bas Dost voltou a marcar aos 63' fazendo seu hat-trick abrindo 4 a 2 na partida, mas o Bayer Leverkusen não desanimou e continou persistindo no jogo, até que diminuiu o placar novamente pra 4 a 3 com outro gol de Son deixando seu hat-trick na partida na metade da segunda etapa.

Depois foi a vez de Karim Bellarabi marcar, aos 72, deixando tudo igual na partida para surpreender todo mundo na BayArena. Mesmo depois de tudo parecer decidido na partida, o Bayer Leverkusen provou ao contrário conseguindo empatar a partida de 4 a 4.

Com a partida empatada e o jogo já na reta final, o jogo já parecia ter um resultado confirmado de empate, mas não para o holandês Bas Dost, que aproveitou um cruzamento milimétrico de Vieirinha para mudar o rumo da partida que acabou por 5 a 4, quando o Leverkusen já atuava com menos um jogador, por expulsão de Emir Spahic, aos 82.

O holandês Bast Dost, destaque na partida após o gol decisivo nos acréscimos, igualou-se a Bellarabi, Götze, Müller e Choupo-Moting na artilharia do campeonato. O líder da artilharia, é o Alexandre Meier, com 14 gols. Aos 32 anos, o veterano atacante do Eintracht Frankfurt, Meier, tem desbancado estrelas do nível de Thomas Müller, Lewandowski, Reus, Götze e Ribéry e agora pode ser superado pelo autor dos quatro gols na partida de hoje.