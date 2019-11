Jogo Real Madrid x Deportivo La Coruña pela La Liga 2015 (2-0)

Obrigado a todos que acompanharam mais um jogo da La Liga conosco. Até a próxima.

95' Fim de jogo no Bernabéu! No dia da estreia de Lucas Silva, o Real Madrid derrota o Deportivo por 2 a 0, gols de Isco e um de Benzema. Com o resultado, os merengues vão à 57 pontos e seguem como líderes da La Liga.

87' Quase o terceiro! Jesé faz ótima jogada pela direita e cruza para Cristiano Ronaldo, que tenta de voleio, mas a bola vai pra fora.

84' Bale cobra falta com efeito, mas Fabri espalma.

82' Medunjanim cobra, mas a bola pega na barreira.

81' Falta perigosa para o Deportivo!

80' Deportivo tenta chegar para pelo menos diminuir, mas sem sucesso.

72' GOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID! Arbeloa lança, Cristiano Ronaldo dá um toque e Benzema só da um toque por cima de Fabri para aumentar a vantagem merengue: 2 a 0 Real.

69' Lá vem ele! Lucas Silva vai entrar pelo Real Madrid. Será sua estreia com a camisa do clube.

66' Marcelo faz boa jogada pela esquerda, mas finaliza fraco.

62' Cristiano vai pra cobrança, mas isola.

61' Cartão amarelo para Manuel Pablo do Deportivo.

61' Falta perigosa para o Real Madrid!

60' O Real Madrid não faz um bom jogo, mas vai vencendo. Deportivo faz bom jogo, mas peca nas finalizações.

53' Os merengues ainda não chegaram ao gol de Fabricio na segunda etapa. Boa marcação dos visitantes.

49' Mais uma! Após cruzamento, Oriol Riera cabeceia, mas Casillas faz bela defesa.

48' Na trave! Após bela jogada pela esquerda, Celso Borges recebe na grande área e finaliza forte na trave.

45' Começa a segunda etapa!

45' Fim do primeiro tempo! Com um gol de Isco, o Real Madrid vai derrotando o Deportivo por 1 a 0.

45' Cartão amarelo para Celso Borges do Deportivo.

42' Que é isso! Cristiano Ronaldo recebe pela esquerda e dá um lindo elástico + caneta em Lopo.

38' Merengues chegam, mas sem tanto perigo. La Coruña só se fecha.

30' Chegada dos visitantes! Cuenca faz boa jogada pelo meio e finaliza forte, mas a bola sai ao lado do gol de Casillas.

28' Após chegar bem nos primeiros minutos, o La Coruña para na boa defesa armada por Carlo Ancelotti.

26' O gol parece ter "relaxado" a equipe merengue, que agora toca a bola com mais calma.

22' GOLAÇOOOOOOOOOOOO DO REAL MADRID!! Após grande chance perdida por Benzema e Ronaldo, Isco pega a sobra e finaliza muito bem, colocado, sem chances para Fabri. Um belo gol: 1 a 0 Real Madrid.

20' Mais uma dos merengues! Bale faz boa jogada pela esquerda e toca para Benzema, que finaliza com perigo.

18' Mais uma na trave! Benzema cai, pede a falta, mas o árbitro deixa seguira. Bale domina e solta a bomba, mas a bola pega mais uma vez no travessão.

12' Na trave! Marcelo lança, Bale ajeita e Ronaldo finaliza no travessão do Deportivo.

10' Lucas Pérez finaliza sem perigo. Foram três chegadas dos visitantes contra NENHUM dos donos da casa.

8' Os merengues param na boa formação defensiva do Deportivo.

6' Mais uma do Deportivo! Oriol Riera recebe na entrada da área e finaliza colocado. A bola passa por cima do gol de Casillas.

5' Primeira chegada! Após bela jogada pela esquerda Cuenca tabelou com Lucas Pérez e finalizou para boa defesa de Casillas.

4' Muitos erros de passe nesse começo.

2' Real chega pela primeira vez pela esquerda, mas sem sucesso.

0' Rola a bola no Bernabéu! Começa Real Madrid e Deportivo La Coruña.

14:57 As duas equipes estão em campo no Bernabéu. Em minutos a bola rola!

14:47 Os merengues tentam se recuperar da goleada sofrida diante do Atlético na última rodada, enquanto o La Coruña tenta surpreender jogando no Bernabéu. Todas as emoções aqui!

14:25 O Real Madrid vem no seu tradicional 4-3-3, enquanto o Deportivo joga com um 4-5-1 com Cuenca, Lucas Pérez e Ivan Cavaleiro chegando bem na frente para apoiar Riera

14:15 Deportivo escalado! Fabricio; Laure, Manuel Pablo, Lopo e Luisinho; Bergantiños, Borges, Cuenca, Lucas e Cavaleiro; Riera

14:10 Real Madrid escalado! Casillas; Arbeloa, Varane, Nacho e Marcelo; Illarramendi, Kroos e Isco; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema

13:40 Lembrando que a bola rola às 15h (horário de Brasília)

13:30 Quem apita o jogo é Javier Estrada, que será auxiliado por Miguel Martínez e Francisco Martin.

13:25 Segundo o técnico do Deportivo, Víctor Fernandez, o capitão da equipe, Manuel Pablo, vai pro jogo: "Estou seguro que Manuel Pablo irá jogar. Não te digo 'onde', mas ele joga"

13:20 Para Ancelotti, jogo de amanha servirá de estímulo para sair da "má fase": "Acredito que a partida de amanhã é uma partida para jogarmos bem e reagirmos bem quanto a última derrota. A partida tem um bom perfil técnico, tático e psicológico."

13:15 O palco do jogo deste sábado é o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Com capacidade para mais de 81 mil pessoas, a torcida merengue deve marcar presença para empurrar o clube merengue em busca de mais uma vitória.

13:10 Desfalques do La Coruña: Toché, Juanfran, Lux, Diogo Salomão, Sidnei, Fariña e Helder Postiga por contusão. Insua está suspenso.

13:05 Desfalques pelo lado merengue: Fabio Coentrão, Sergio Ramos, Khedira, James Rodríguez e Luka Modric, todos por contusão.

13:00 FIQUE DE OLHO: Ivan Cavaleiro. O jovem português é conhecido por ser um jogador bastante rápido e habilidoso. Com certeza deve dar um pouco de trabalho à "quebrada" defesa merengue. Ele marcou na semana passada contra o Eibar.

12:55 FIQUE DE OLHO: Karim Benzema. Com Ronaldo e Bale em má fase, o atacante francês é uma "escapatória" para mais uma vitória merengue. É, seguramente, o jogador que a defesa do La Coruña tem que ficar mais de olho.

12:50 Para o lateral Luisinho, o 8 a 2 do primeiro returno foi um "acidente" e a equipe entrará mais focada: "O 8 a 2 não irá se repetir, não iremos entrar com medo, aquilo foi um acidente. Mas sabemos que não será um jogo nada fácil, não diria pra vocês que iremos entrar para buscar um empate, claro que seria um grande resultado ainda, mas acredito que temos forças para podermos surpreender, temos que acreditar em nós mesmos, porque se não acreditarmos, então devíamos sair"

12:45 Carlo Ancelotti disse que o brasileiro Lucas Silva pode fazer sua estreia neste sábado com a camisa merengue: "Não será titular, mas é sim uma partida da qual ele pode ter alguns minutos de jogo, está em uma grande forma física já, mas ainda não será titular, amanhã começaremos com Illara e Kroos"

12:40 A última vitória do Deportivo sobre os merengues aconteceu no dia 31 de agosto de 2008, quando Mista e Lopo marcaram na vitória de 2 a 1. Van Nistelrooy fez o gol merengue.

12:35 Poucas pessoas sabem que o tão poderoso Real Madrid ficou incríveis 19 jogos sem vencer o Deportivo. O tabu foi quebrado no dia 30 de janeiro de 2010, quando Benzema marcou duas vezes na vitória por 3 a 1.

12:30 No duelo do primeiro turno, os merengues fizeram a festa em La Coruña. Com direito a três de Ronaldo, o Real Madrid venceu por 8 a 2. Relembre a goleada.

12:25 Pela a La Liga, o equilíbrio nos confrontos é incrível e surpreendente. Em 43 jogos, são 13 vitórias merengues, 14 empates e 16 vitórias do Deportivo.

12:20 Ao contrário dos merengues, o Deportivo vem de vitória na última rodada, quando derrotou o Eibar, em casa, por 2 a 0, gols de Lucas Pérez e Ivan Cavaleiro.

12:15 O Deportivo La Coruña não faz nem uma boa, nem uma péssima campanha. A equipe ocupa a 12ª colocação com 24 pontos em 22 jogos. São seis vitórias, seis empates e seis derrotas.

12:10 Em seu último confronto na Liga, o Real Madrid foi amassado pelo seu rival Atlético de Madrid no Vicente Calderón por 4 a 0. Veja como foi o jogo.

12:05 Dono da casa neste sábado, o Real Madrid é o líder da La Liga com 54 pontos em 22 jogos. São 18 vitórias, quatro derrotas e nenhum empate.

12:00 Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! Você acompanha a partir de agora, tudo sobre o duelo entre Real Madrid e Deportivo La Coruña em jogo válido pela 23ª rodada da La Liga.