Empate deixa Bielsa insatisfeito e imprensa francesa questiona ambiente do Marseille

Uma vitória sobre o Stade de Reims era o que o Olympique de Marseille necessitava para aumentar a invencibilidade do clube no Vélodrome para doze jogos, mas o gol de David N'Gog, sofrido aos 45 minutos do segundo tempo, deixou o ambiente do clube mais conturbado.

Depois do jogo, Marcelo Bielsa declarou que está numa situação complicada, pois não consegue achar as respostas para a falta de efetividade que a equipe vem sofrendo nos últimos jogos, principalmente fora de casa. "O que eu vejo é que enfrentamos um oponente com recursos mais limitados que os nossos e que não conseguimos transformar a diferença que mostramos na criação de oportunidades em gols. Por qual motivo um time perde a sua efetividade? Penso que temos qualidade, recursos para construir um jogo ofensivo e você pode não conseguir fazer isso refletir no placar. É uma circunstância complicada, pois não é a primeira vez que tenho que responder essa questão e não acho uma resposta satisfatória", disse o comandante do Marseille.

Antes do jogo, o jornal L'Equipe publicou na edição da última sexta (13) uma matéria sobre a divisão que existe no elenco do Marseille. No último sábado, o meia Florian Thauvin foi flagrado xingando seu companheiro Dimitri Payet, mas o periódico Le Provence publicou que o acontecimento já foi deixado de lado pelos jogadores.

Mas a matéria denominada de "A guerrinha das estrelas" divulgada pelo L'Equipe detalha quais são os grupos existentes dentro do elenco do OM. De acordo com o jornal, André-Pierre Gignac e André Ayew não são "melhores amigos", Dja Djédjé é próximo de Nkoulou e Ayew e Morel é amigo de Fanni e Alessandrini. O capitão Steve Mandanda é respeitado e ouvido, mas não é dos mais sociáveis e Thauvin vive isolado, mas não excluído do grupo.

Além da polêmica levantada pelo jornal francês, a rádio RMC publicou após o empate uma matéria em seu site dizendo que "em alguns momentos, as escolhas de El loco são difíceis de compreender" e "as mudanças voltaram a desorganizar um time que achou o seu equilibrio".

Bielsa acabou de se livrar da polêmica envolvendo Dória, que disse que foi vítima do conflito entre o treinador e o presidente Vincent Labrune, mas o argentino corre o risco de sofrer mais pressão externa da imprensa sobre o seu trabalho. Além disso, Christophe Galtier, treinador do Saint-Étienne, já teve seu nome ligado ao clube, mas desmentiu uma possível ida para o OM no fim da temporada para a rádio France Bleu. O Marseille ainda é forte candidato ao título da Ligue 1, mas os próximos resultados podem determinar qual será o futuro da equipe.