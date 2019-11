PSG sofre com jogadores lesionados e cede empate ao Caen no fim

O Parc des Princes foi do céu ao inferno na tarde deste sábado (14), em duelo válido pela 25ª rodada da Ligue 1. Após abrir vantagem e ir vencendo para o intervalo, o Paris Saint-Germain se viu rodeado de jogadores machucados, o que atrapalhou o time, que acabou a partida com apenas nove em campo. O Caen surpreendeu no fim e conseguiu o empate em 2 a 2. O resultado impediu o time da capital de assumir a liderança.

Este tropeço foi péssimo tanto para a Ligue 1, onde o clube segue na terceira posição com 49 pontos, quanto para a Champions League, onde o time encara o Chelsea já nesta terça-feira (17). Pois quatro jogadores deixaram o campo lesionados: Cabaye, Marquinhos, Aurier e Lucas. Problemas sérios para a partida da oitavas de final. No campeonato, o Lyon pode disparar na ponta.

Já o Caen segue com uma boa campanha no segundo turno da Ligue 1. Está a cinco jogos sem perder e acumula quatro vitórias nos últimos encontros. O time azul e vermelho está na 14ª colocação com 28 pontos. Ainda está próximo da zona de rebaixamento, mas conseguiu um respiro na fuga da Ligue 2.

Gol relâmpago de Ibrahimovic e PSG superior em boa parte do primeiro tempo

A partida começou da melhor maneira possível para o Paris Saint-Germain. Com pouco mais de um minuto, o placar foi inaugurado. Cruzamento de Aurier, Ibrahimovic se esticou e com um golpe acrobático tocou no cantinho. Na comemoração, tirou a camisa e recebeu cartão amarelo. O time da capital seguiu avassalador, Cabaye teve duas boas oportunidades.

Na primeira, ele arrematou de muito longe e Vercoutre espalmou. Pouco depois, mais uma vez pela direita, Aurier cruzou e o camisa 4 chutou obrigando o goleiro e fazer outra boa defesa. A partida de Cabaye não durou muito. Aos 15 minutos, ele sentiu uma lesão na coxa e deixou o campo. Rabiot entrou em sua vaga. No primeiro lance do volante, ele falhou. Sala e Benezet quase empataram, pois Sirigu, e os zagueiros conseguiram bloquear os chutes.

O ritmo diminuiu, assim como a intensidade dos ataques do PSG. O Caen arriscava mais. Outro a sair contundido foi Koita, do Caen. O jogador saiu chorando, Bazile foi a campo. O Paris voltou a assustar na bola parada: Lavezzi ergue na área e Thiago Silva cabeceou, passou ao lado da trave.

O segundo gol saiu aos 40 minutos. A defesa do Caen estava desarrumada. Lucas escapou pelo meio, achou Lavezzi livre pela esquerda, o argentino bateu cruzado, sem chances para o goleiro. O tento veio no momento em que os visitantes estavam bem na partida. Nos acréscimos, Rabiot bateu da entrada da área e o goleiro encaixou.

Com apenas nove em campo, PSG sofre empate

No intervalo, Marquinhos saiu também com problema na coxa e David Luiz entrou. Ele estava no banco, visando a partida de terça contra o Chelsea. O Caen voltou marcando no campo de ataque e apostando nas bolas paradas. Mesmo assim, não conseguia assustar. A primeira boa oportunidade foi do PSG. Ibrahimovic levantou e Lavezzi cabeceou, Vercoutre espalmou para fora.

Em cobrança de falta, Lucas cruzou e David Luiz, antecipando-se ao marcador, testou para fora. A situação do PSG não estava fácil, as complicações para os próximos jogos são certas. Na defesa, Aurier tentou um passe para o lado e sentiu, mais um lesionado. O jogo ficou parado por alguns minutos para atendimento ao jogador. Ele saiu de maca. Blanc já havia feito às três alterações.

Aos 34 minutos, o time da capital ficou com 9 em campo. Lucas também sentiu problema físico e deixou o gramado chateado. Após duas mudanças por contusão, duas saídas pelo mesmo motivo. O Caen vendo a situação tentou o abafa, pelo menos, para diminuir a desvantagem. O PSG se fechava na defesa.

Pressionando, os visitantes marcaram. Bola na área, Appiah escorou para trás – a defesa parou pedindo toque de mão – e Sala, sem marcação, completou para as redes. O árbitro deu quatro minutos de acréscimos. Em falta próxima área, Bazile cobrou com categoria e mandou no ângulo. Os torcedores estavam incrédulos. No último lance, o Paris colocou a bola na área, nada feito. O empate persistiu.