Mesmo jogando melhor, Saint-Étienne perde para o Bordeaux fora de casa

Neste domingo (15), Bordeaux e Saint-Étienne se enfrentaram pela 25ª rodada da Ligue 1 2014/2015, no estádio Chaban-Delmas, em Bordeaux. O jogo foi movimentado e os donos da casa venceram por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante uruguaio Diego Rolán. Com o resultado, os Girondins subiram para a sexta colocação e foram a 40 pontos - estão empatado com o Monaco, mas perdem no saldo de gols e têm um jogo a mais. Já os Vert et Blanc continuam na quarta colocação, com 41 pontos.

A próxima partida do FCGB será diante do Rennes, no Stade de la Route de Lorient, no próximo sábado (21). No domingo (22), o Sainté recebe no Geoffroy-Guichard a equipe do Olympique de Marseille, no grande clássico da rodada, que envolve os maiores vencedores do país - 10 e nove taças da Ligue 1, respectivamente.

Visitantes jogam melhor, mas Rolán deixa os Girondins na frente

Os visitantes começaram em cima e tiveram a sua primeira chance aos quatro minutos: Théophile-Catherine cobrou lateral na área e a bola chegou aos pés de Lemoine, que mandou em cima do goleiro Carrasso, que fez grande defesa.

A equipe da casa tentou responder da mesma forma e perdeu boas chances com André Poko e o brasileiro Mariano, que tentaram de fora da área, mas sem sucesso. A equipe visitante novamente chegou ao ataque em boa jogada trabalhada: Lemoine lançou para Mollo, que apenas ajeitou para Tabanou mandar uma bomba com muito perigo.

As melhores chances eram dos Verts, que chegavam com extrema velocidade à defesa adversaria. Perderam outra oportunidade, com o atacante Gradel. O jogador marfinense chegou de surpresa e arriscou em cima de Carrasso, após passe de Mollo. No minuto seguinte, o mesmo Gradel perdeu outra chance incrível de abrir o placar, depois de cruzamento rasteiro de Théophile-Catherine.

No final da primeira etapa, os donos da casa abriram o placar. Aos 42 minutos, Rolán fez bela jogada individual e mandou no canto de Ruffier. A bola desviou levemente em Baysse antes de entrar.

Goleiros se destacam, e Bordeaux conquista os três pontos

Na segunda etapa, os Stéphanois continuaram em cima. Aos 12 minutos, Gradel deu uma arrancada do meio-campo e mandou por cima de gol de Carrasso, perdendo a chance de empatar a partida para os visitantes.

Os mandantes responderam em seguida. O tunisiano Khazri lançou para Rolán, que saiu de frente com o goleiro e mandou para fora o que seria seu segundo gol no jogo.

Os goleiros vinham se destacando na partida. Ruffier salvou sua equipe aos 24 minutos. Thelin entrou na grande área e bateu em cima do arqueiro, que fez grande defesa.

Carrasso também vinha fazendo um grande jogo. Perigoso nos ataques, o Sainté parou no goleiro e capitão dos donos da casa. No final da partida, por pouco, os alviverdes não empataram com Perrin. Saivet bloqueou o arremate do zagueiro e garantiu a vitória dos Marine et Blanc.