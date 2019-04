Milan faz partida apática, leva pressão do Empoli no San Siro e cede empate

O Milan deu sinais novamente que a crise que assombra os rossoneri está longe de um fim. Na manhã deste domingo (15), o Diavolo sucumbiu novamente e viu o Empoli levar um ponto para Florença após conseguir um empate por 1 a 1, no San Siro, em Milão, em jogo válido pela 23ª rodada da Serie A.

O time rossonero saiu na frente com Mattia Destro, mas cedeu o empate no segundo tempo com gol de Massimo Maccarone. Os comandados de Filippo Inzaghi fizeram um jogo completamente apático e conseguiram terminar a partida com nove jogadores em campo, visto que goleiro Diego López foi expulso e o zagueiro Gabriel Paletta sofreu uma contusão após Inzaghi haver queimado as três alterações.

Com o empate, o Milan ascendeu para a décima colocação com 30 pontos, mas pode ser ultrapassado pela Internazionale e pela Udinese, que jogaram mais tarde. Por sua vez, o Empoli caiu uma posição e agora está na 16ª com 24 pontos.

Na próxima rodada o Diavolo volta a jogar no San Siro, mas contra o Cesena, às 11h (de Brasília), enquanto o Empoli recebe o Chievo, no Carlo Castellani, em Florença, também às 11h (de Brasília). Os dois jogos ocorrerão no domingo (22).

Milan começa mal, mas sai na frente com Destro

Quem vem acompanhando os jogos do Milan na temporada sabem que o treinador Filippo Inzaghi tem problemas para escalar a mesma equipe por duas ou três rodadas seguidas. Quando não é por lesão, uma suspensão tira as possibilidades de o ex-jogador repetir a mesma equipe. E, neste domingo, ‘Pippo’ parece ter acertado em suas escolhas e mandou o time “que a torcida queria ver” em campo.

No entanto, o time entrou em campo e deu espaços para o Empoli assustar a meta de Diego López nos primeiros minutos do primeiro tempo. Jogando em um 4-2-3-1 com a bola e um 4-4-2 em ela, o time estava claramente desentrosado e Pucciarelli aproveitou disso para testar o arqueiro milanista logo no início de jogo.

O início de jogo do Milan, aliás, foi um desastre. Acuada no campo defensivo, a equipe marcava mal, tinha dificuldades para fazer a saída de bola e não havia transição entre o meio-campo e o ataque, já que os jogadores responsáveis para fazer esse papel, Honda e Bonaventura – De Jong e Poli ficavam na contenção –, estavam completamente apagados no jogo.

Aos sete minutos, Alex sofreu uma contusão e precisou se substituído por Bocchetti. Um minuto depois, Mario Rui percebeu Diego López adiantado, arriscou o chute do meio de campo e quase marcou um golaço; a bola passou raspando a trave.

O tempo passava e nada do Milan entrar em campo. O Empoli, evidentemente melhor na partida, chegou novamente aos 36 minutos com Mario Rui. O lateral-esquerdo tentou surpreender Diego López em uma finalização na ponta esquerda, mas o goleiro espanhol conseguiu espalmar a bola para a linha de fundo.

A partida caminhava para o intervalo e o Milan ainda não havia finalizado uma bola sequer uma vez ao gol de Sepe. Contudo, aos 39, Ménez fez boa jogada pelo meio e esperou a ultrapassagem de Bonaventura na esquerda, que cruzou rasteiro para Destro empurrar para as redes e abrir o marcador.

Empoli empata e faz pressão no final; Milan sai de campo sob vaias

Na volta para o segundo tempo, Rami não esperou nem um minuto para arriscar um pombo sem asa de fora da área, mas acabou subindo muito. E, apesar dessa chance do zagueiro – que jogou como lateral-direito –, o Milan voltou para a etapa complementar com os mesmo problemas.

A impressão que passava era que o Milan não jogava em casa e Inzaghi não conhecia a equipe. A torcida, que até incentivou no primeiro tempo, não se manifestava e o Empoli chegava perto de seu gol. Verdi, aos 59 minutos, teve a chance de empatar, mas pegou mal na bola e facilitou a defesa de Diego López.

Mas foi aos 67 que o time de Florença finalmente empatou a partida. Após cruzamento de Hysaj, Paletta não acompanhou Maccarone e o camisa 7 subiu livre para empatar a partida.

Depois do gol, o Milan estagnou-se no campo defensivo e viu o Empoli começar uma pressão dentro do San Siro. Inzaghi foi realizar a primeira alteração no segundo tempo faltando 11 minutos para o fim da partida, quando sacou Honda para colocar Cerci.

Aos 82 minutos, Diego López errou a reposição de bola e a entregou nos pés de Verdi, que finalizou para a defensa do espanhol. Porém, o goleiro fez a defesa fora da área e acabou expulso pelo árbitro Paolo Valeri. Inzaghi foi obrigado a queimar sua última substituição a fim de colocar Abbiati; Destro deixou o campo.

Parecia muito, mas a desgraça ainda não estava completa. Perto dos acréscimos, Paletta sentiu a parte posterior da coxa e também precisou sair, deixando o time com nove jogadores em campo. E, em meio à pressão do Empoli, o Milan conseguiu segurar o empate e ficar com um ponto. A torcida rossonera, entretanto, não perdoou e mandou uma sonora vaia ao fim de jogo.