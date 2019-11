Shakhtar e Bayern iniciam luta por vaga nas quartas de final da Champions League

Nesta terça-feira (17), Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique darão início à batalha por um lugar nas quartas de final da Uefa Champions League 2014/2015. Na fase de grupos, os Mineiros somaram nove pontos (duas vitórias, três empates e uma derrota) e foram os vice-líderes do Grupo H, atrás somente do FC Porto. Por sua vez, os Bávaros acumularam 15 pontos (cinco triunfos e um revés) e lideraram o Grupo E com sobras.

Atuais campeões em seus países, o time ucraniano - vencedor das últimas cinco edições da Premier League da Ucrânia - e a equipe alemã - soberana nas duas últimas temporadas da Bundesliga - esperam um compromisso difícil na Arena Lviv. Devido aos conflitos envolvendo militantes pró-Rússia e policiais no leste da Ucrânia, região onde a cidade de Donetsk está inserida, o Shakhtar vem mandando jogos longe do seu "habitat".

A partida será comandada por um trio de arbitragem espanhol: Alberto Undiano será auxiliado por Roberto Díaz e Raúl Cabañero. O pontapé inicial será dado às 17h45, horário de Brasília.

De acordo com Lucescu, jogadores brasileiros do Shakhtar veem partida como oportunidade de "vingança"

Na tradicional entrevista coletiva antes do jogo, o técnico do Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, revelou que os brasileiros da equipe querem utilizar o confronto de hoje como uma espécie de vingança pela humilhante goleada de 7 a 1 sofrida pela Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, em pleno Mineirão. O Shakhtar tem 13 brasileiros no elenco. Um deles é o atacante Luiz Adriano, artilheiro da atual edição da Champions League com nove gols.

O Bayern foi a base da Seleção Alemã: o goleiro Manuel Neuer, o lateral Philipp Lahm, o zagueiro Jérôme Boateng, o volante Bastian Schweinsteiger e o atacante Thomas Müller estiveram presentes na histórica vitória da Nationalelf, bem como em toda a campanha que culminou no quarto título mundial da Alemanha.

"Temos 13 brasileiros que sonham em vingança contra os jogadores alemães do Bayern pela derrota da Copa do Mundo", disse o romeno, que está à frente dos Hirnyky desde 2004.

Lucescu admitiu o favoritismo do FC Bayern não economizou elogios ao espanhol Pep Guardiola, treinador do time adversário.

"Nós seremos heróis se vencermos e nos classificarmos para a próxima fase. O Bayern é o favorito. Eles são um dos melhores times do mundo, e têm um grande treinador que ama seu trabalho. Nos últimos dois anos, ele mudou o Bayern e os fez jogar como um time latino. Esta é a criação de uma equipe única", completou.

O encontro com os Roten será o primeiro jogo oficial dos Kroty neste ano. Durante sua longa inter-temporada, o Shakhtar fez uma turnê pelo Brasil e jogou outros dois amistosos na Europa. Em terras tupiniquins, disputou cinco partidas: foi derrotado por Bahia e Atlético-MG (3 a 2 e 4 a 2, respectivamente), empatou com Flamengo e Cruzeiro (0 a 0 e 1 a 1, respectivamente) e venceu somente o Internacional (2 a 1). Em solo europeu, empatou com o clube croata Dínamo Zagreb (1 a 1) e venceu o dinamarquês Aalborg (2 a 1).

A Premier League da Ucrânia, parada desde o início de dezembro devido ao rigoroso inverno do país, retorna no final de fevereiro. No dia 28, os comandados de Lucescu, vice-líderes do campeonato com 31 pontos - cinco a menos que o líder e rival Dynamo Kiev -, recepcionam o Vorskla Poltava, oitavo colocado.

Capitão e ídolo do time de Donetsk, o lateral-direito Darijo Srna foi enfático ao falar sobre o embate. O croata disse não temer o Bayern de Munique mas admitiu a superioridade técnica dos oponentes.

"É ótimo saber que nós vamos jogar em Lviv contra um dos melhores times do mundo. Não temos medo. Nós sabemos muito sobre o Bayern, mas acho que todos os torcedores de futebol conhecem esta equipe muito bem. É claro que eles são favoritos, mas tudo pode acontecer no futebol", afirmou o defensor.

Por fim, Srna lembrou a difícil situação enfrentada pelos torcedores do Shakhtar no leste ucraniano e garantiu que tal fato serve como motivação para todo o elenco. "Esperamos conseguir um bom resultado para o nosso clube e para os nossos torcedores, que estão em uma situação difícil no Leste da Ucrânia. Isso é uma motivação adicional para nós", pontuou.

O desfalque dos Mineiros fica por conta do meia-atacante Bernard - o brasileiro não é titular absoluto; por outro lado, vinha tendo presenças frequentes durante a UCL. O jovem de 22 anos, titular no vexame do Brasil no último Mundial, sofreu uma lesão no tornozelo e não estará presente no duelo frente aos alemães.

"Bernard sofreu uma inflamação nos ligamentos causada por carga de trabalho. Mas não é nada sério, não requer cirurgia", explicou Artur Glushchenko, médico do clube ucraniano.

Guardiola prega respeito ao adversário e tem dúvida para definir escalação do Bayern

Após início de 2015 conturbado, com uma derrota de 4 a 1 para o vice-líder Wolfsburg e um empate em 1 a 1 com o Schalke 04, o Bayern de Guardiola finalmente deslanchou. Retornou ao caminho das vitórias ao fazer 2 a 0 no Stuttgart, resultado que empurrou o adversário para a lanterna da Bundesliga, e, no último final de semana, massacrou o Hamburgo com a dilatada contagem de 8 a 0.

Mesmo com o amplo favoritismo do clube alemão diante do Shakhtar, Pep Guardiola acredita que o adversário desta noite tem potencial para gerar dificuldades à sua equipe. O espanhol também teceu elogios a Mircea Lucescu, um de seus mentores. Ambos os treinadores são conhecidos por habitualmente priorizarem o ataque em suas escalações.

"Eu tenho um grande respeito pelo Shakhtar e pelo técnico Lucescu. Vai ser difícil jogar contra eles. Ele (Mircea Lucescu) é um treinador muito inteligente que criou uma das melhores equipes da Europa. Joguei contra o Shakhtar (a equipe já era comandada por Lucescu) cinco vezes com o Barcelona e, embora tivéssemos um elenco realmente incrível, foi sempre difícil", argumentou.

"Você pode se lembrar do jogo Supercopa da Uefa (em 2009), quando nós marcamos apenas na prorrogação. Uma vez, eles nos derrotaram em casa, na Champions League 2008/2009", lembrou o catalão na conferência de imprensa pré-jogo.

O espanhol Xabi Alonso, ausente do jogo contra o Hamburgo, é dúvida para o jogo de ida da Champions League. O volante segue se recuperando de uma lesão na coxa. Apesar disso, viajou com o restante do elenco para a Ucrânia.

"Todos os jogadores a bordo estão saudáveis, incluindo Badstuber (zagueiro que se recuperou de mais uma lesão recentemente) e Xabi Alonso", frisou o treinador.

"Xabi Alonso treinou bem ontem (anteontem) e hoje (ontem), mas sua condição física ainda está em aberto. Nós vamos tomar uma decisão amanhã (hoje)", completou.

Quando perguntado sobre as chances de o Bayern chegar à final, que será disputada no Estádio Olímpico de Berlim, no dia 6 de junho, Pep se manteve cauteloso. "Nós ainda temos um longo caminho para percorrer. O jogo de amanhã (hoje) é o primeiro passo", disse o comandante. Os bávaros são vistos como um dos favoritos ao título continental.

Guardiola é bastante respeitado no mundo do futebol. É o que garante o meia Arjen Robben. "Temos uma relação muito boa. Gosto de como ele pensa o futebol e sua flexibilidade tática significa que jogamos em alguns sistemas. (...) Quando comecei a trabalhar com Pep, há 18 meses, percebi o quanto ele se aprofunda no futebol. Sua inteligência é clara. Taticamente, é um dos melhores do mundo. E com ele eu dei mais passos em meu desenvolvimento. Cresci bastante nestes 18 meses", disse o holandês em entrevista recente ao jornal inglês The Guardian.