PSG x Chelsea na Champions League

Obrigado a todos por acompanharem mais esse jogo conosco! Um abraço a todos.

O jogo de volta será no dia 11 de março, no Stamford Bridge, em Londres. 0 a 0 dá Chelsea.

92' Fim de jogo no Parc des Princes! Cavani marcou para o PSG, enquanto Ivanovic fez para o Chelsea. Tudo idgual no jogo de ida: 1 a 1.

91' QUASE A VIRADA! Após cruzamento, Ibrahimovic cabceceia, mas Courtois defende!

86' Jogo fica equilibrado, mas os donos da casa ainda tentam a virada.

83' Substituição no Chelsea: Sai Fabregas, entra Oscar.

81' Substituição no Chelsea: Sai Diego Costa, entra Remy.

81' Substituição no PSG: Sai Lavezzi, entra Pastore.

80' Quase Cavani! O uruguaio tabela bem com Matuidi, sai na cara de Courtois, mas finaliza pra fora. Belo lance!

79' Substituição no Chelsea: Sai Willian, entre Cuadrado.

78 Cartão amarelo para Verratti (PSG).

76' PSG toca bastante a bola, mas sem perigo.

72' Cartão amarelo para Fabregas (Chelsea).

72' Falta perigosa para o PSG.

71' Chelsea não consegue chegar com perigo a meta de Sirigu. PSG marcando muito bem.

66' Lavezzi cobra falta, Cavani cabeceia, mas a bola passa por cima.

65' Cartão amarelo para Ivanovic (Chelsea).

59' QUE LANCE! Ibrahimovic dribla e finaliza para bela defesa de Courtois. No rebote, Lavezzi finaliza de primeira, mas a defesa do time inglês salva. Jogo bom em Paris!

59' O gol acordou os franceses, que agoram dominam o jogo. Chelsea se fecha como pode.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO PSG!!! Após passe de Maxwell, Matuidi cruza na medida para Cavani cabecar sozinho e empatar o jogo no Parc des Princes! 1 a 1.

52' Cartão amarelo para Van der Wiel (PSG).

50' Quem começa chegando melhor na segunda etapa é o PSG, principalmente pela esquerda.

No outro jogo de hoje da UCL, Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique vão empatando em 0 a 0 na Ucrânia.

45' Começa o segundo tempo!

45' Fim do primeiro tempo! Com um gol de Ivanovic, o Chelsea vai derrotando o PSG em Paris.

44' Ibrahimovic cobra forte, mas a bola vai por cima.

43' Falta perigosa para o PSG!

41' Lavezzi faz boa jogada pela esquerda, mas é travado por Willian.

40' Franceses vão pra cima no final da primeira etapa.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CHELSEAAA!!! Terry cruza, Cahill desvia e Ivanovic abre o placar para o Chelsea! 1 a 0.

34' DEFENDE COURTOIS! Lavezzi cobra escanteio, Cavani apareça na primeira trave e cabeceia para a bela defesa do goleiro belga.

30' Fabregas cobra, mas Sirigu espalma.

29' Falta perigosa para o Chelsea!

27' Verratti dá bom passe para Van der Wiel, que cruza, mas a zaga afasta.

25' Chelsea chega pela direita, mas sem perigo.

23' Ibra cruza para Lavezzi, mas o baixinho não acerta a bola em cheio.

20' Jogo fica bastante pegado e equilibrado, principalmente no meio de campo.

19' David Luiz parece jogar como um líbero, na frente dos brasileiros Thiago Silva e Marquinhos.

14' Cavani faz boa jogada pelo meio, tenta bola enfiada para Van der Wiel, mas lateral não pega.

10' Primeiras chegadas! Ibra domina, passa para Cavani, que cruza na cabeça de Matuidi, mas Courtois fez ótima defesa. No lance seguinte, Matuidi cruza e Ibrahimovic cabecei, mas Courtois defende mais uma vez.

8' PSG se fecha bem e tenta sair no contra-ataque.

7' Chelsea toca a bola pela direita, mas sem sucesso.

Imagem: David Beckham e Alex Ferguson estão no Parc des Princes.

3' Comandados de Laurent Blanc tentam chegar pela direita com Van der Wiel, mas holândes cruza mal.

Escalação do Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry e Azpilicueta; Matic, Ramires, Willian, Fábregas e Hazard; Diego Costa

Escalação do PSG: Sirigu; Van der Wiel, Thiago Silva, Marquinhos e Maxwell; David Luiz, Verratti e Matuidi; Cavani, Lavezzi e Ibrahimovic

0' ROLA A BOLA NO PARC DES PRINCES! Começa PSG x Chelsea!

16:30 Questionado sobre as diferenças entre Paris e o Chelsea, ele foi direto e comparou os momentos vividos pelos times: “Eu acho que ambas as equipas têm o mesmo nível. A este nível, os jogos são disputados nos detalhes. Chelsea ganhou dois títulos europeus recentes (a UEFA Champions League em 2012 e a UEFA Europa League em 2013). Paris Saint-Germain é um clube em formação, que continua a crescer. Terça-feira, haverá duas equipas no terreno, e dois grandes treinadores. Vai ser um bom jogo”

16:25 “É mais fácil passar a mensagem com mais tempo de trabalho. Além de estar no seu segundo ano, Mourinho ainda pode contar com grandes jogadores como Fàbregas e Diego Costa”, disse o zagueiro brasileiro.

16:20 Ex-jogador do Chelsea, David Luiz falou sobre o atual momento time inglês, onde atuou entre 2011 e 2014: “O Chelsea está mais forte neste ano, mas porque os jogadores interpretaram melhor a filosofia de Mourinho."

16:15 O palco do jogo desta atarde será o Parc des Princes, localizado em Paris, e com capacidade para 48.712 espectadores. O estádio foi inaugurado em 12 de julho de 1897. O estádio recebeu jogos da Copa do Mundo de 1938 e 1998, além de Eurocopa de 1984.

16:10 Na coletiva de imprensa, Mourinho confirmou Diego Costa no time titular, mesmo sabendo que ele não está em sua melhor forma física. Além disso, o português não revelou quem será o goleiro titular, Cech e Courtois brigam pela vaga.

16:05 Na partida de sábado pela Ligue 1, o PSG perdeu quatro jogadores por lesão. Marquinhos, que saiu no intervalo, está relacionado. Mas o brasileiro Lucas, Cabaye e Aurier estão fora. Leia mais.

16:00 FIQUE DE OLHO: Eden Harzard, meio-campista belga, vive grande fase nesta temporada. O driblador do time de Londres veste a camisa 10 já marcou 13 gols, sendo dois na atual edição da Champions.

15:55 FIQUE DE OLHO: Edinson Cavani, atacante uruguaio teve alguns problemas internos, falou excursão e atrasou em reapresentação. Porém, é o artilheiro do PSG na UCL. Ao todo, anotou cinco gols em seis jogos.

15:50 José Moutinho comentou as mudanças com relação aos elencos da temporada passada para esta e ainda falou sobre a classificação do ano passado: “O Paris é quase o mesmo time da última temporada, o Chelsea não. Temos novos jogadores e um novo estilo de jogo. Não ganhamos porque fomos melhores, mas sim porque marcamos fora de casa.”

PSG x Chelsea

15:45 Blanc também falou sobre as ausências, na última partida contra o Caen, quatro jogadores deixaram o campo lesionados: “Até agora, temos três desfalques: Serge Aurier, Yohan Cabaye e Lucas. Infelizmente, isso é certeza. É impossível que eles estejam em campo na terça-feira. Outros jogadores estão em dúvida. Não podemos entrar em um jogo de Champions League, contra o Chelsea, sem estar 100%. Aqueles que forem titulares deverão estar. Teremos uma equipe muito competitiva, com jogadores de qualidade, que têm experiência em Champions League.”

15:40 Em entrevista pré-jogo, realizada nesta segunda-feira (16), o treinador Laurent Blanc falou da preparação para o encontro de logo mais: “Gostaríamos de ter nos preparados para este jogo em outras circunstâncias, eu principalmente. Se quisermos ver o lado positivo desta situação, seria a possibilidade de reforçar a ligação entre os jogadores, as equipes técnicas e médicas, e o público.”

15:35 Na temporada 2004/05 as equipes se enfrentaram duas vezes. Em Paris, o Chelsea venceu por 3 a 0. No jogo de volta, empate em 0 a 0. Naquele ano os ingleses terminaram a fase de grupos em primeiro, com 13 pontos, já os rouge et bleus, em último com cinco pontos ganhos.

15:30 O último encontro aconteceu em Stamford Bridge, em 8 de abril de 2014, pelas quartas de final da UCL. O PSG poderia perder por um gol de diferença, mas o Chelsea conseguiu o 2 a 0 e se classificou com gols de Schürrle e Demba Ba.

15:25 No confronto direto, o Chelsea é levemente superior. Em quatro encontros oficiais, os blues venceram duas vezes, já o PSG ganhou uma, além de um empate. Todas essas partidas válidas pela Champions League (temporadas 2004/05 e 2013/14). Em 2012, disputaram amistoso, o resultado foi 1 a 1.

Resultado PSG x Chelsea

15:20 A última partida dos ingleses foi no meio de semana, contra o Everton, onde triunfaram por 1 a 0, pela Premier League. Eliminados na FA Cup, os londrinos folgaram no fim de semana.

15:15 O Chelsea acabou a fase de grupos invicto. Após seis confrontos, conseguiram quatro vitórias e dois empates. Acabou na liderança do grupo G, com 14 pontos. Seis pontos atrás ficou o Schalke, segundo colocado.

15:10 No último sábado (14), em duelo pela 25ª rodada da Ligue 1, o time da capital francesa empatou em 2 a 2 com o modesto Caen. Empate este que custou alguns pontos e quatro jogadores lesionados ao fim do duelo.

Jogo PSG x Chelsea

15:05 O mando de campo é do PSG, que ficou com a segunda posição do grupo F, com 13 pontos. Em seis partidas disputadas, venceram quatro, empataram uma e saíram derrotados uma vez. O primeiro colocado de seu grupo foi o Barcelona, com dois pontos a mais.

15:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Paris Saint-Germain e Chelsea, jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2014/15. Partida que será disputada no Parc des Princes, em Paris, às 17h45.