PSG e Chelsea ficam no empate e ingleses levam vantagem para volta

No jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League, o Paris Saint-Germain enfrentou o Chelsea e o resultado não passou de um 1 a 1, mesmo com o time francês chegando mais vezes ao gol adversário. O zagueiro Branislav Ivanovic abriu o placar para os ingleses na primeira etapa e Edinson Cavani empatou para o PSG aos nove minutos do segundo tempo. O jogo de volta será disputado no dia 11 de março, no Stanford Brigde às 16h45 e o Chelsea tem a vantagem pelo gol marcado fora de casa.

Sem Lucas, Aurier, Thiago Motta e Cabaye, Laurent Blanc decidiu usar uma escalação diferente. Colocou Marquinhos para fazer a dupla da zaga ao lado de Thiago Silva e adiantou David Luiz para jogar na frente da defesa, como volante, junto a Marco Verratti e Blaise Matuidi.



Já José Mourinho, que não teve Oscar disponível no jogo frente ao Everton, contou com o retorno do brasileiro, mas decidiu colocar Ramires em seu lugar no meio-campo. Com problemas no joelho, o nigeriano John Obi Mikel não fez parte dos relacionados de Mourinho para o jogo.

O próximo compromisso do PSG será no sábado, quando enfrentará o Toulouse pela Ligue 1, no sábado às 14h. Já o Chelsea encara o Burnley, pela Premier League, também no sábado, às 13h.

Primeiro tempo é equilibrado e Ivanovic decide com a cabeça

A primeira etapa teve início com as duas equipes adotando uma postura defensiva parecida. Quando PSG ou Chelsea tinham a bola, a defesa adversária mantinha a defesa compacta e cedia poucos espaços.

O time da casa tentou lançar bolas no alto para Ibrahimovic e criou uma boa oportunidade logo aos 10 minutos de jogo com o sueco, mas o lance não levou tanto perigo ao gol de Courtois. Já o Chelsea optou por acionar Diego Costa com passes longos, mas a defesa parisiense, bem posicionada, não permitia que o atacante naturalizado espanhol tivesse o mínimo de espaço para jogar.

Aos 24 minutos, o Chelsea conseguiu pegar a defesa do PSG desorganizada e entrou na área adversária pela primeira vez com Hazard, que cruzou da ponta direita para o centro da área, mas Sirigu fez a intervenção e segurou a bola com firmeza. Se os Parisiens produziam pouco com a bola rolando, a bola parada mais uma vez foi alternativa Em lance de escanteio cobrado por Lavezzi, Cavani antecipou no primeiro poste e quase colocou a bola no canto de Courtois, que esticou o braço e fez a defesa, salvando o Chelsea de sofrer o gol.

Mas foi numa falha de marcação que surgiu o primeiro gol da partida. Após falta cobrada no lado direito, John Terry fica com a sobra no flanco esquerdo e toca para Gary Cahill, que livre dentro da área, ajeitou a bola com o lado externo do pé direito e Ivanovic subiu para marcar de cabeça o primeiro gol do Chelsea.

Com segundos para a primeira metade do jogo ser encerrada, o Paris Saint-Germain ainda teve mais uma chance de marcar com uma cobrança de falta próxima à grande área de Courtois. Ibrahimovic cobrou forte em direção ao lado do goleiro belga, mas o sueco mandou por cima do gol a última oportunidade do PSG de empatar o jogo ainda na primeira etapa.

PSG quase vira no fim, mas empate favorece o Chelsea

Nove minutos minutos foram suficientes até o Paris Saint-Germain conseguir o empate. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo do ataque, Maxwell tocou para Matuidi, que cruzou da esquerda e colocou a bola na cabeça de Cavani, que subiu livre entre os zagueiros do Chelsea e mandou para as redes, sem chances de defesa para Courtois. O uruguaio marcou o seu sexto gol em sete jogos pelo PSG na Champions League.

Após o gol, as principais ações da partida continuaram sendo protagonizadas pelo time de Paris e quase marcaram o segundo. Após tabela entre Ibrahiomvic e Lavezzi, o sueco entrou na grande área e bateu cruzado, tentando pegar o contrapé de Courtois, que estava bem colocado e fez a defesa. Aos 20 minutos, mais um lance de bola parada e mais uma oportunidade para o PSG, com David Luiz colocando a bola centímetros acima do travessão do gol do Chelsea.

O time inglês foi pouco efetivo na hora de construir suas jogadas no segundo tempo e o rendimento de Cesc Fàbregas esteve abaixo do esperado quando o time precisava do futebol do meia espanhol. Contra jogadores de muito poder físico e embalados pelo ambiente criado pelos torcedores, a superioridade do PSG foi notória na luta pela bola sobre o Chelsea. Em momentos, pelo excesso de força principalmente de David Luiz, surgiam algumas faltas para o clube inglês.

Aos 35 minutos, o PSG conseguiu criar mais uma oportunidade clara de gol. Matuidi tabelou com Cavani e o uruguaio conseguiu tirar a marcação, ficando no um a um com Courtois dentro da área. Na hora da finalização, tentando tirar a chance de defesa do goleiro adversário, o atacante também tirou a bola do rumo do gol e ela passou na frente das redes do Chelsea.

Na reta final da partida, o time da casa continuou tendo a bola em sua posse na maior parte do tempo, mas não conseguiu transformar o domínio em gols, mesmo com a entrada de Javier Pastore no jogo. O Chelsea se mostrou satisfeito com o empate, mesmo colocando Oscar, Remy e Cuadrado no jogo. Nos acréscimos, em bola cruzada da esquerda, Ibrahimovic teve a chance de virar o jogo para o PSG e por pouco a cabeçada do atacante não entrou, já que Courtois fez a defesa, que acabou sendo o último lance do jogo.