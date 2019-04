Ministério público pede falência do Parma FC em meio à crise financeira do clube

A crise no Parma parece não ter fim, em meio a um caos financeiro nunca antes vivido na história de 102 anos dos gialloblù. Apesar das palavras de amparo do presidente Giampietro Manenti, o Parma está a um passo da beira do abismo. A procuradoria de Parma pediu falência do clube para os padrões fiscais. O clube perderá mais 3 pontos na Serie A e, somado aos 2 pontos perdidos em novembro, terá 5 pontos a menos na tabela, por seguir não pagando os jogadores, que seguem a espera dos pagamentos desde o começo da temporada. O clube possui 200 milhões de euros em dívidas e uma longa fila de credores a porta, e teve bens penhorados por falta de pagamento de 100 mil euros a Equitalia, empresa estatal.

Atualmente não há vestígios de transferências bancárias para funcionários e jogadores, mas haverá uma notificação imediata da empresa. Os jogadores, através das palavras do capitão Alessandro Lucarelli, indicaram que estão dispostos a esperar.

Rumores falam de crédito de 30 milhões de euros vindo de um banco no exterior, mas novamente tudo seria adiado até amanhã: "Nós ainda estamos esperando. Nós decidimos dar uma nova prorrogação", disse Lucarelli, que, primeiramente, colocou nesta quarta-feira a nova data a não ser excedida, depois sugeriu que se fosse apenas problemas bancários, a "paciência" poderia ser mais larga.

Em meio a crise no clube, o zagueiro ítalo-brasileiro Fabiano Santacroce, na parte da manhã, disse: "Nós não sabemos de nada, queremos estar ciente da situação antes do treino da tarde. Agora só podemos esperar por boas notícias... Desceremos de qualquer maneira em campo".

Há outros problemas para o clube presidido por Giampietro Manenti. A Energy Ti Group, uma multinacional que detém 10% do Parma FC (Os 90% restantes são da empresa Eventi Sportivi), perguntou a realidade do futebol do clube da Emilia-Romagna. E seu presidente, Roberto Giuli, anunciou ao microfone do canal do clube: "Nós apresentamos ontem o recurso de irregularidades graves do conselho e do pedido de um comissário especial para a gestão da empresa Parma FC. Encontramos irregularidades graves por parte do grupo atual presidido por Manenti e pelo anterior. Estes senhores não tiveram em conta os nossos pedidos de convocação urgente e imperiosa em via um conselho de administração com a agenda, a regularidade dos pagamentos dos sócios e de verificação de continuidade de negócios".

Giuli atacou também a gestão anterior do Parma, de Tommaso Ghirardi: "Estamos considerando o apelo da Assembleia de 27 de dezembro, porque o orçamento, sobre o qual se absteve, expõe algumas forças de uma forma não verídica: não foi vendido 10% para um valor de 50 milhões. Descobrimos, depois de seis meses, esse número tornou-se, líquido dos valores a receber, 97 milhões."

O Parma teve penhoras definidas nesta terça-feira (17). A manhã começou com uma visita certamente não "desejada" para o centro de treinamentos de Collecchio, ocorreu de um oficial de justiça. Cerca de 10 veículos foram tirados com guinchos e três vans e um carro de Parma, de acordo com rumores, seria ainda em curso o inspector.

Em particular, os veículos teriam sido apreendidos como resultado de um processo iniciado nos últimos meses pela Equitalia, uma empresa estatal, num montante total que é de cerca de 100 mil euros, um processo mutuamente separado do não-pagamento de salários para os membros. "No entanto, continuamos confiantes - disse o diretor-geral Pietro Leonardi ao entrar nos escritórios -. Na noite passada, vimos os números do banco e esperamos que a situação seja resolvida." Quanto aos subsídios, ao que parece - mesmo que não haja nenhuma declaração oficial - eles têm garantia aos beneficiários para verificar a realização da transação.

Após receber ligação do site stadiotardini.it, de torcedores do Parma, Giampietro Manenti comunicou a torcida que estava indo para a Eslovênia para buscar dinheiro para o clube, e mostrou garantias financeiras para os jogadores do clube. Enquanto isso, durante o dia, também houve uma reunião em Collecchio entre os jogadores treinados por Donadoni com Damiano Tommasi, presidente da Associação dos Jogadores Italianos. No final, o capitão Lucarelli voltou aos microfones.

A escolha da equipe gialloblù é clara: "Vamos esperar mais alguns dias antes de agir, optamos por esperar até o final da semana. É uma decisão tomada em conjunto com a Associação dos Jogadores Italianos. Não temos elementos comprovantes nas mãos. Tenho a palavra do presidente. Ele parecia sincero e de temperamento forte. toda a equipe está unida. Ninguém escolheu o aviso formal".

O prazo para o pagamento de salários atrasados terminou ontem à noite, e no final da noite passada, a equipe - passados dentro de meia temporada por Ghirardi para "calar a boca" até que o novo proprietário Giampietro Manenti chegasse - foi rápida para se comunicar com os jogadores que passaram a receber salários em atraso, ou parte deles, pelo menos.

Mas o tempo para o pagamento dos salários não foi respeitada: a pena de 5 pontos na classificação geral é praticamente certa, após o encaminhamento do advogado da FIGC (-2 pontos para a insolvência de novembro e -3 pontos para recorrência de ontem).

Em meio a crise financeira, perda de pontos e apesar das promessas de Manenti, o Ministério Público de Parma pediu a falência do Parma FC, por violação do imposto: a assinar o pedido estavam os promotores Paola Dal Monte, Giuseppe Amara e Umberto Ausiello. A audiência foi marcada para 19 de março.

O Parma foi fundado em 1913, e chegou a mudar de nome em 1968, quando os dirigentes trocaram de Parma Football Club para Associazione Calcio Parmense, que durou somente até 1970, quando o Parma Associazione Calcio passou a ocupar o lugar do velho Parmense. O clube viveu anos de glória a partir do final dos anos 80, quando subiu para a Serie A na temporada 1989-90.

Desde então, com o aporte financeiro da Parmalat, o clube viveu seus dias de glória chegando a contratar estrelas como Zola, Vialli, Asprilla, Brolin, Crespo, Cannavaro, Verón, entre outros, e chegando a formar outros jogadores como Buffon em suas categorias de base. Nesses anos, o clube conquistou 3 Coppa Italia (1991-92, 1998-99 e 2001-02), 2 Copas da UEFA (atual Europa League, 1994-95 e 1998-99), 1 Recopa da UEFA (1991-92), 1 Supercopa da Itália (1999), e chegando a ser vice-campeão da Serie A na temporada 1996-97, quando brigou e perdeu o título para a Juventus.

O clube passa por seu segundo processo de falência em 11 anos. O primeiro foi em 2004, quando a falência da Parmalat, empresa que investia no clube, atingiu o clube, que não conseguiu se erguer. Ainda assim, os gialloblù reabriram e seguiram na elite até 2008, quando caíram para a Serie B, em seguida voltaram a Serie A, chegaram a ter boas campanhas, e hoje, em 2015, após serem comprados por 1 euro no começo do ano, e estarem na lanterna da Serie A, continuam na luta para sobreviver, em meio a um mar de dívidas.