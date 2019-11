Schalke 04 x Real Madrid (0-2)

Obrigado a todos que acompanharam mais esse jogo conosco. Um abraço!

O jogo de volta será no próximo dia 10, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

93' Fim de jogo em Gelsenkirchen! Com gols de Cristiano Ronaldo e Marcelo, os merengues derrotam o Schalke por 2 a 0 e levam ótimo resultado para a Espanha, podendo perder por até um gol de diferença.

89' Merengues só tocam a bola, esperando o fim do jogo.

82' Substituição no Real: Sai Carvajal, entra Arbeloa.

Na Suíça, tem gol! Danilo empata o jogo para o Porto! Basel 1-1 Porto.

78' GOLAÇOOOOOOOOOOOOOOO DO REAL MADRID!!!! Ronaldo fez boa jogada pela esquerda e tocou para Marcelo. O brasileiro dominou e acertou um lindo chute, no ângulo de Wellenreuther. Um golaço. 2 a 0 Real.

77' Substituição no Real: Sai Benzema, entra Chicharito.

74' QUE LANCE! Platte domina e finaliza no travessão. No rebote, Uchida finaliza rasteiro, mas Casillas defende.

73' Ronaldo cobra na barreira.

72' Ronaldo no chão e falta perigosa para o Real Madrid!

71' QUASE O SEGUNDO! Isco tabela com Bale e finalizou colocado, mas a bola passa por cima.

69' Boateng arrisca de muito longe, mas Casillas faz defesa tranquila.

66' Hoger faz boa jogada pela esquerda, mas cruza mal.

65' Nenhuma chance criada até aqui na segunda etapa.

63' Cartão amarelo para Kirchhoff (Schalke).

62' Hober acerta boa bola para Boateng, mas ganês pega mal na bola.

61' Bale puxa bom contra-ataque, mas erra na hora de passar para Ronaldo. Merengues perdem boa chance.

56' Substituição no Schalke: Sai Neustdtater, entra Kirchhoff.

53' Merengues tentam chegar com Ronaldo pela esquerda, mas sem perigo.

49' Jogo recomeça equilibrado. Merengues ficam mais com a bola, mas não conseguem chegar.

45' Começa o segundo tempo!

No outro jogo de hoje, o Basel vai derrotando o Porto por 1 a 0, gol de Derlis Gonzalez.

47' Fim do primeiro tempo! Com um gol de Cristiano Ronaldo, os merengues vão batendo o Schalke por 1 a 0.

41' Bale chega pela direita, mas sem perigo.

34' WELLENREUTHER SENSACIONAL! Cristiano Ronaldo cobra com perfeição, mas jovem goleiro do Schalke defende.

33' Cartão amarelo para Boateng (Schalke).

33' Falta perigosa para o Real!

32' Substituição no Schalke: Sai Huntelaar, entra Platte.

30' Wellenreuther! Benzema recebe bom passe e finaliza. Goleiro faz defesa em dois tempos e salva o Schalke.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!!! Após troca de passes, Carvajal cruza e Cristiano Ronaldo cabeceia para abrir o placar na Alemanha! 1 a 0 Real.

24' Casillas! Huntelaar arrisca de muito longe, mas o goleiro espanhol espalma. Melhor chance do jogo!

20' Primeira chances dos donos da casa! Aogo recebe pela esquerda e finaliza de primeira, mas a bola passa por cima.

18' Primeira chance! Lucas Silva recebe pelo meio e finaliza, mas a bola vai pra fora.

Esse jogo é o jogo de número 100 da Raphael Varane com a camisa do Real Madrid. Ele tem 21 anos.

16' Trio BBC totalmente apagado no jogo. Ninguém consegue criar chances de gol na Alemanha.

14' Aogo cobra na barreira.

13' Falta perigosa para o Schalke!

TEM GOL NA SUÍÇA! Derlis Gonzalez abre o placar para o Basel contra o Porto: 1 a 0.

9' Cartão amarelo para Toni Kroos (Real Madrid).

7' Clube alemão totalmente fechado. Nenhuma chance criada até aqui.

5' Schalke fecha bem os cantos. Os merengues só tocam a bola, sem objetividade.

2' Real Madrid fica mais tempo com a bola no começo de jogo.

0' ROLA A BOLA! Começa Schalke 04 x Real Madrid!

17:44 As duas equipes estão em campo na Veltins-Arena! Hino da UCL sendo tocado.

17:28 Lucas Silva também fará sua estreia na competição europeia. Será o segundo jogo dele com a camisa merengue, já que ele estreou, vindo do banco, contra o Deportivo no último sábado.

17:25 Hoje será a estreia do jovem goleiro Timo Wellenreuther na Uefa Champions League, que só fez três jogos pelo Schalke na temporada.

17:06 Real Madrid vai a campo com um tradicional 4-3-3, que pode virar um 4-2-3-1, enquanto o Schalke vem com um 5-3-2 no papel, que pode se tornar um 4-4-2.

16:57 Banco do Schalke: Wetklo, Kirchhoff, Meyer, Fuchs, Ayhan, Barnetta e Platte

16:52 O outro jogo de hoje na Uefa Champions League é entre Basel e Porto. Qualquer gol, informamos aqui.

16:50 Schalke 04 escalado! Wellenreuther; Uchida, Howedes, Matip e Nastasic; Aogo, Neustadter, Hoger e Boateng; Choupo-Moting e Huntelaar.

16:49 Banco merengue será formado por: Navas, Nacho, Arbeloa, Medrán, Illarramendi, Jesé e Chicharito.

16:45 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Varane, Pepe e Marcelo; Kroos, LUCAS SILVA e Isco; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema.

16:30 Quem apita o jogo é o inglês Martin Atkinson, que será auxiliado pelos também ingleses Michael Mullarkey e por Stephen Child.

16:25 Para Iker Casillas, seria um erro da equipe pensar que o mesmo resultado da temporada passada pode ocorrer e, além disso, a equipe tem que manter a humildade: "Acredito que tê-los enfrentado na temporada passada não nos beneficia em nada, na verdade, acredito que lhes da até uma vantagem. Como eu disse, seria um erro pensar que poderemos repetir o resultado da temporada passada, se quisermos vencer, precisamos respeita-los, pois sabemos de suas qualidades"

16:20 Segundo Roberto Di Matteo, sua equipe jogará para vencer, mas ele também sabe do favoritismo merengue no confronto: "Vamos jogar com uma filosofia ganhadora, sabemos que iremos enfrentar um grande rival, mas temos que ter uma atitude de vencedores para podermos vencer. Espero que possamos confirmar a boa melhora que estamos tendo. O Real Madrid é favorito, não podemos esconder isso, mas somos uma equipe muito experiente e espero que possamos demonstrar isso"

16:15 O belo estádio da partida desta quarta é a Veltins-Arena, estádio com capacidade para quase 62 mil pessoas. A torcida dos azuis esperam apoiar o time em busca de surpreender o clube merengue.

16:10 Pelos comandados de Carlo Ancelotti, Pepe está de volta ao time e deve formar a dupla de zaga com Varane. Além disso, Lucas Silva poderá fazer sua estreia como titular, vendo que Illarramendi não agradou na partida contra o Deportivo. Mesmo assim, Sergio Ramos, James Rodriguez, Fabio Coentrão, Sami Khedira e Luka Modric ainda são desfalques.

16:05 Os principais destaques do time de Roberto Di Matteo são os meias Julian Draxler e Jefferson Farfan, ambos contundidos.

16:00 FIQUE DE OLHO: Marco Höger. Mesmo sendo volante, o volante alemão de 25 anos gosta de chegar bem a frente e finalizar de fora da área. Mesmo com Huntelaar e Choupo-Moting, Hoger é um perigo à meta de Iker Casillas.

15:55 FIQUE DE OLHO: Gareth Bale. Após alguns jogos sem render tudo que consegue, o meia-atacante galês parece ter recuperado o bom futebol após o bom jogo contra o Deportivo no último final de semana. Benzema também está em boa fase, assim como Isco, além de CR7, que, mesmo em má fase, pode decidir os jogos, mas o galês é quem chega com mais "moral" para a partida desta quarta.

15:50 Ex-Real Madrid, o meio campista Jurado disse que é o favorito, pois é a melhor equipe do mundo, mas que é uma eliminatória e tudo pode ocorrer: "Veremos o que vai acontecer nesse ano, vamos ver se não terá tanta diferença como na temporada passada. O Real Madrid é o favorito pois é a melhor equipe do mundo. Mas é uma eliminatória muito interessante e que não da pra prever quem irá passar, será um grande jogo porque a Champions é assim"

Schalke 04 x Real Madrid

15:45 Segundo o volante Toni Kroos, a partida desta quarta não sera fácil, tendo a vista a boa campanha do clube alemão na Bundesliga: "Não será fácil. O Schalke está tendo êxito na Bundesliga. Estão bem organizados e empataram com o [Bayern] Munich fora de casa. Com seu novo treinador, Di Matteo, são mais sólidos na defesa. Temos jogadores lesionados, o que deixa o desafio mais duro, mas nosso objetivo é passar para as quartas".

15:40 Quem falou sobre o confronto foi o atacante Raul Gonzalez, um dos grande ídolos da história merengue e que também atuou no clube alemão. Segundo ele, mesmo sendo superior ao clube alemão, o Real Madrid terá que ter cuidado: "Schalke não vai ser um adversário fácil. Eles farão de tudo para fazer um bom jogo."

15:35 No jogo de volta mais uma vitória merengue, dessa vez por um placar mais "econômico". Dois de Cristiano Ronaldo e um de Morata, e os merengues venceram por 3 a 1.

15:30 Os dois jogos entre as duas equipes foram pelas oitavas de final da última edição da Uefa Champions League. No jogo de ida, o trio BBC do Real Madrid deu uma aula de futebol e ajudou o clube espanhol a golear os alemães por 6 a 1 na Alemanha.

15:25 As duas equipes só se enfrentaram duas vezes na história, ambas pela Uefa Champions League. São duas vitórias merengues.

Resultado Schalke 04 x Real Madrid

15:20 Diferente do Schalke, os merengues vem de vitória no último final de semana pelo campeonato nacional. Com gols de Isco e Benzema, além da estreia do brasileiro Lucas Silva, os merengues derrotaram o Deportivo La Coruña por 2 a 0. Veja como foi o jogo.

15:15 Além de ser líder da La Liga, o Real Madrid também terminou a primeira fase da Uefa Champions League com a melhor campanha, vencendo todos os seus jogos, marcando 16 gols e tomando apenas 2.

15:10 Na última rodada da Bundesliga, o clube azul de Gelsenkirchen foi derrotado pelo Eintracht Frankurt por 1 a 0, fora de casa, e se distanciou na briga por uma vaga entre os três primeiros. Veja como foi o jogo.

Jogo Schalke 04 x Real Madrid

15:05 Dono da casa nesta quarta, o Schalke 04 se classificou para a fase de mata sendo o segundo colocado do Grupo G, quando terminou com 8 pontos, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

15:00 Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo do duelo entre Schalke 04 e Real Madrid, em jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. A bola rola às 17h45. Acompanhe conosco!