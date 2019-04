Após empate diante do Shakhtar, Guardiola alerta: "Precisamos vencer o segundo jogo"

Nesta terça-feira (17), o Bayern de Munique visitou o Shakhtar Donetsk na Arena Lviv, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2014/2015. Mesmo com uma partida movimentada, os bávaros não saíram do empate sem gols com os Mineiros. Com o resultado, a decisão fica por conta do jogo na Allianz Arena, que não contará com a presença de Xabi Alonso, expulso no segundo tempo do compromisso de hoje.

O técnico Josep Guardiola falou sobre a partida e a desvantagem após a expulsão de Xabi. "Jogamos muito tempo em desvantagem (numérica), e isso é muito difícil, é claro. Controlamos o jogo, porém tivemos poucas oportunidades de gol. Precisamos vencer o segundo jogo e deixar nossos torcedores realizados", disse o catalão.

Mario Götze, meio-campista dos bávaros, também falou sobre a partida e lamentou a falta de gols. "Gostaríamos de ter marcado um gol aqui, seria importante. Tivemos muitas dificuldades no segundo tempo, não imaginávamos que o Shakhtar viesse pra cima. Temos que jogar limpo no segundo jogo. Na Champions League não se pode cometer erros bobos", comentou.

Matthias Sammer, diretor esportivo do Bayern, também falou sobre o jogo. Disse não estar satisfeito. "Antes mesmo do jogo, eu não estava satisfeito. Penso que o resultado é perigoso. Tivemos os contra-ataques bem controlados, mas é visivel que temos de melhorar. Esta é a mensagem. Precisamos checar o que aconteceu e trabalhar para conseguirmos a nossa vaga na próxima fase. Não foi tão ruim, mas este não é o Bayern de Munique, e é por isso que devemos correr atrás", falou o alemão.

O jogo de volta acontece no dia 11 de março (quarta-feira), às 16h45 de Brasília. O clube da Baviera necessita de uma vitória para garantir vaga na próxima fase da Champions League.