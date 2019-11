Torcida do Chelsea impede cidadão negro de entrar no metrô em Paris

O mundo viu mais um lamentável ato de racismo no futebol nessa terça-feira (17). Torcedores do Chelsea impediram que um cidadão negro entrasse em um vagão da estação de metro de Richelieu-Drouot, em Paris, cerca de três paradas antes do estádio Parque dos Príncipes, onde Paris Saint-Germain e Chelsea empataram no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League.

De acordo com a emissora inglesa BBC, o cidadão estava tentando entrar em um dos vagões, mas acabou empurrado pelos torcedores. Segundos depois, ele tenta adentrar novamente no meio de transporte, porém é barrado mais uma vez – com certa rispidez. Um passageiro estava passando pelo local no momento do incidente e gravou um vídeo no momento exato do ato racista.

A gravação mostra que o vagão está tomado de torcedores blues, cujo gritavam incansavelmente o tradicional “Chelsea, Chelsea, Chelsea”. Em meio à ação, que deixou muitos passageiros assustados, os ingleses gritavam palavras de ordem e incentivo racista, como “nós somos racistas, nós somos racistas e esse é o jeito que nós gostamos”.

A repercussão do episódio racista foi tão grande que gerou indignação de várias pessoas envolvidas no mundo do futebol. O ex-atacante da Seleção Inglesa e atual comentarista esportivo da emissora BBC, Gary Lineker, repudiou a ação dos torcedores do Chelsea via Twitter. “Acabei de ver o vídeo dos torcedores do Chelsea, comportamento deplorável com esses cânticos racistas. Constrangedor, imbecil, vergonhoso”, escreveu.

O Chelsea também se posicionou sobre o acontecido através de uma nota oficial publicada no site do clube na manhã desta quarta-feira (18). “Este tipo de comportamento é abominável e não tem lugar seja no futebol ou na sociedade. Nós vamos apoiar qualquer ação criminalista contra os envolvidos neste caso, e se for comprovado algum envolvimento do Chelsea com relação à facilidade em venda de ingressos, inclusive membros do clube podem ser punidos, tendo ordens de proibição expedidas contra eles”, dizia a nota.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, foi outro que mostrou-se indignado. O suíço também usou o Twitter para condenar ocorrido na estação de metrô da França. Além dos infratores ingleses, Blatter criticou as declarações do ex-treinador do Milan, Arrigo Saccchi, que afirmou, nessa terça-feira (17), que as seleções de base da Itália contam com muitos negros e estrangeiros.

“Eu também condeno as ações do pequeno grupo de torcedores do Chelsea em Paris. Não há espaço para racismo no futebol”, escreveu. “Honra e dignidade não são uma questão da cor da pele. Chocado com os com os comentários de Arrigo Sacchi. Pare com isto”, terminou.