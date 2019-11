Após impasse com Exército da Romênia, Steaua Bucareste muda escudo

Clube mais vitorioso da Romênia e campeão europeu em 1986, o Steaua Bucareste viveu uma verdadeira "novela" entre o final de 2014 e o início de 2015. Fundada por integrantes do Exército em 1947, a instituição perdeu os direitos de uso dos seus símbolos - nome, escudo e até mesmo as cores - para o próprio Exército em processo judicial, no mês de dezembro de 2014. O Ministério da Defesa alegava que a marca Steaua estava sendo usada de forma abusiva por uma instituição privada.

A diretoria do Steaua, que detinha os direitos do clube até janeiro de 2014, alegava que o vínculo fora renovado por mais 10 anos. Entretanto, no escritório do Estado para Marcas e Invenções (OSIM) constava que a marca do time da capital romena já era propriedade do Clube Esportivo do Exército.

Em partida contra o Iasi, válida pelo campeonato nacional, o escudo e o nome da equipe não eram mostrados no placar eletrônico. Neste espaço, o marcador apresentava um quadrado e o nome "Anfitrião".

Após o impasse, o novo escudo foi registrado no OSIM em janeiro deste ano. O azul foi mantido como cor principal, e o vermelho ficou em detrimento do amarelo. Antes conhecido como Ros-Albastrii (vermelho e azul), o Steaua agora deverá receber a alcunha de Galben-Albastrii (amarelo e azul).

A cruz e a estrela de oito pontas no novo emblema se devem ao fato de Gigi Becali, proprietário do clube, ser cristão ortodoxo. A sigla FCSB (Fotbal Club Steaua Bucuresti) também marca o distintivo. As duas estrelas acima do escudo são uma alusão às duas dezenas de títulos da Liga I, a elite do futebol romeno - ao todo, os estrelados possuem 25 taças da primeira divisão.

O primeiro jogo do Steaua Bucareste com o novo escudo foi um amistoso diante do Borussia Dortmund, disputado na Espanha e vencido pelo clube alemão por 1 a 0 - gol de Kuba. A partida foi realizada erm 17 de janeiro. Um mês depois, os Stelistii receberam o Astra Giurgiu em seu primeiro compromisso oficial do ano. No jogo de ida das semifinais da Copa da Liga, os donos da casa venceram por 3 a 0. Tanase, Tucudean e Rusescu marcaram os gols no Stadionul Steaua.