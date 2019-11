Wolfsburg e Sporting fazem duelo de alviverdes nos 16 avos de final da Europa League

Nesta quinta-feira (19), Wolfsburg e Sporting se enfrentam pela fase de 16 avos de final da Uefa Europa League 2014/2015. Os primeiros 90 minutos desta batalha por uma vaga nas oitavas de final da segunda competição interclubes mais importante da Europa serão jogados na Volkswagen Arena, na cidade alemã de Wolfsburg.

Vice-líderes do Grupo H, os Lobos recebem uma das equipes que ficaram pelo caminho na Uefa Champions League 2014/2015. Por ter sido terceiro colocado no Grupo G da UCL, o SCP ganhou o direito de disputar o mata-mata da UEL. Como foi um dos melhores terceiros colocados da Champions, também terá o privilégio de decidir seu destino no torneio em casa.

O trio de arbitragem do duelo é israelense. Alon Yefet será o dono do apito e terá o auxílio de Nissan Davidy e Amihay Yehoshua Mozes. A bola rola a partir das 16h, horário de Brasília.

Dieter Hecking e Vieirinha esperam confronto equilibrado

Muitos olhos estão voltados para o trabalho de Dieter Hecking no Wolfsburg. No comando da equipe alemã desde 2012, o treinador vive sua segunda experiência internacional na área técnica. A primeira ocorrera na longínqua temporada 2004/2005, época em que comandou o Alemannia Aachen, time da 2.Bundesliga - hoje militante da Regionalliga, a quarta divisão - que se classificou à antiga Copa da Uefa (atual Uefa Europa League) por ter sido vice-campeão da última DFB-Pokal.

Os Alemannen fizeram campanha honrosa naquela edição: eliminaram o HF, da Islândia, nos playoffs e ficaram em terceiro no Grupo H - àquela época, a fase de grupos era composta de oito chaves de cinco times, e os três primeiros garantiam vaga no mata-mata -, que também tinha Sevilla, Lille, Zenit e AEK Atenas. Nos 16 avos de final, os aurinegros foram despachados pelo AZ Alkmaar, equipe que só viria a ser eliminada na semifinal - pelo Sporting, vice-campeão daquela temporada e adversário de hoje.

Hoje, Hecking treina o atual vice-líder da Bundesliga - os Wölfe estão a oito pontos do líder Bayern de Munique - e seus comandados terão pela frente um time que vem de dois tropeços seguidos na Primeira Liga - empatou com o rival Benfica e com o Belenenses, ambos por 1 a 1. Apesar de os elencos viverem fases distintas, o comandante descreve o confronto como equilibrado.

"Nós estamos na expectativa de receber um forte adversário, que tem jogadores tecnicamente qualificados. Não é por acaso que o Sporting veio da Champions e que por muito pouco não se classificou às oitavas de final. Mas nós também temos bons jogadores. As chances de classificação são de 50% para cada lado", disse na entrevista coletiva pré-jogo.

Perguntado se haverá marcação especial para Nani ou Carillo, jogadores mais habilidosos da equipe adversária, o alemão desmentiu.

"Não, queremos fazer o nosso jogo. Sabemos que o Nani é um grande jogador que pode decidir um jogo. Conhecemos as qualidades que ele tem. Inclusive, vimos o jogo em que ele marcou contra o Maribor. Mas não vamos fazer marcações individuais", esclareceu.

Revelado pelo Porto, um dos grandes rivais do Sporting, o meia Vieirinha - ultimamente adaptado ao setor defensivo - vê o compromisso desta tarde como um momento especial. "Será, naturalmente, um jogo especial para mim, pois estaremos diante de uma equipe de Portugal", comentou o português.

"Estamos cientes da qualidade do Sporting e, para sermos bem sucedidos, teremos que trabalhar duro", completou o ponta-esquerda.

O VfL tem três desfalques: os volantes Luiz Gustavo e Guilavogui, ambos suspensos, e o meia Perisic, este lesionado. Na fase de grupos, os alviverdes somaram 10 pontos e foram superados somente pelo Everton, que ficou com um ponto a mais. Krasnodar (6) e Lille (4) foram os eliminados da chave.

Marco Silva exalta adversário e diz que Sporting terá de se superar para passar de fase

É raro um técnico jovem assumir o comando de um time prestigiado em seu país. Mas esta foi a aposta da diretoria do Sporting Lisboa. Logo após pendurar as chuteiras, Marco Silva tornou-se treinador do Estoril, clube onde encerrou sua carreira, e se destacou ao levar o time recém-promovido à elite do futebol português à Uefa Europa League por duas temporadas seguidas. Ao final da temporada passada, Marco acertou sua transferência para os Leões, que perderam Leonardo Jardim para o Monaco.

A temporada do profissional de 37 anos vem sendo conturbada. Ele chegou a ficar em "pé de guerra" com Bruno de Carvalho, presidente do clube, fato que quase custou o seu cargo.

Passada a crise, o comandante segue com o desafio de encerrar o jejum de títulos do Sporting - a última conquista foi a Taça de Portugal da temporada 2007/2008. Distante do líder Benfica no campeonato nacional e precocemente eliminado na Taça da Liga - sequer foi ao mata-mata -, o Alviverde vê a Taça de Portugal e a Uefa Europa League como grandes oportunidades para sair da fila.

Na tradicional conferência de imprensa pré-jogo, Marco Silva destacou o fato de o SCP ter mais um time alemão em seu caminho durante a temporada europeia. Na fase de grupos da UCL, o plantel da capital portuguesa defrontou o Schalke 04, que o superou na luta por uma vaga no mata-mata do torneio. Apesar disso, Silva não encara o duelo como uma "vingança" aos germânicos.

"É passado. Já foi feito o balanço do que se fez na Champions. Representamos, e bem, o Sporting. Agora não adianta falar sobre isso. É uma competição diferente", disse.

Para ele, o Sporting terá de se superar para conquistar a passagem ao próximo estágio. "Encaramos não a competição, mas a eliminatória. O nosso foco é o jogo de amanhã (hoje) e o jogo seguinte em Alvalade (que já será na próxima semana). Vai obrigar-nos a estar no máximo das forças. Não adianta esconder o momento bom que o nosso adversário está a passar. Os nosso níveis de motivação estão no máximo. Temos de fazer dois grandes jogos para passar", prosseguiu.

"Nos últimos 3 jogos, o Wolfsburg fez 12 gols. Alguns deles (quatro, na vitória por 4 a 1) no Bayern de Munique. Quando analisamos o nosso adversário, não levamos em conta somente isso. É uma equipe equilibrada, mas que também se expõe no jogo. Estamos preparados para contrariar aquilo que é o seu momento ofensivo. Desde o início da temporada discutimos o jogo (jogou de igual para igual) com todos os adversários, e é isso que vamos fazer amanhã (hoje). Estamos aqui para discutir a eliminatória", frisou.

Marco Silva também comparou os dois elencos. Nesse sentido, destacou o poderio financeiro do Wolfsburg.

"É uma equipe que tem uma capacidade financeira que em Portugal não existe. Está bem fora da nossa órbita. Temos de jogar no limite para nos equilibrarmos. Temos de nos superar amanhã (hoje) para conseguirmos um bom resultado. Não vamos nos agarrar a questões que não controlamos. Queremos equilibrar o jogo e até controlar o nosso adversário", comentou.

Por fim, o treinador saiu em defesa do goleiro Rui Patrício, que falhou no empate com o Belenenses.

"O Rui tem estado a um nível muito alto nesta temporada, e está entre os melhores goleiros do mundo. O Rui não pediu desculpas a ninguém (pela falha), tal como ele não recebe elogios quando fecha o gol, como tem feito. Ele não precisa de apoio. Só precisa de continuar trabalhando", pontuou.

As baixas do Sporting são o volante William Carvalho, suspenso, e o atacante Slimani, que está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda.