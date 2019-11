Favoritos ao título, Tottenham e Fiorentina se enfrentam precocemente na Europa League

Apontados como possíveis campeões, Tottenham e Fiorentina se encontram já na primeira fase de mata-mata da Uefa Europa League. A segunda colocação dos Spurs na fase de grupos possibilitou o encontro precoce entre duas equipes que sonham com um título europeu. O duelo acontece às 18h05 (de Brasília) desta quinta-feira (19) no estádio White Hart Lane, em Londres.

Na fase de grupos, o Tottenham estava no Grupo C com Besiktas, Asteras Tripolis-CHP e Partizan e conseguiu três vitórias, dois empates e uma derrota, terminando atrás dos turcos. Já a Fiorentina participou do Grupo K ao lado de Guingamp, PAOK e Dinamo Minsk-BLR e conquistou quatro vitórias, um empate e uma derrota, terminando em primeiro lugar, três pontos à frente dos franceses.

Na história, Tottenham e Fiorentina só se enfrentaram uma vez. Em um amistoso em 2010, no White Hart Lane, os ingleses venceram por 3 a 2. Pavlyuchenko e Robbie Keane, duas vezes, marcaram para os Spurs, enquanto Ljajic e Gilardino fizeram para a Viola.

Sequência da temporada obriga Tottenham a abrir vantagem em casa

Após três vitórias consecutivas na Premier League, incluindo um triunfo sobre o arquirrival Arsenal, o Tottenham teve sua boa sequência interrompida e foi derrotado pelo Liverpool em Anfield por 3 a 2 na terça-feira (10), caindo para a sexta posição do campeonato, três pontos atrás da zona de classificação à Uefa Champions League.

A folga no final de semana é um alívio para os londrinos, que têm uma sequência importante na temporada. No próximo domingo (22), o time joga clássico local contra o West Ham, em casa. E no domingo seguinte (1º), três dias depois do jogo da Europa League em Florença, faz a final da Copa da Liga Inglesa contra outro rival londrino, o Chelsea. Por isso, é importante conseguir uma vantagem em casa, para administrar o elenco no jogo na Itália.

Sem desfalques para o jogo, o Tottenham ainda tem muitas indefinições em sua escalação e o técnico Mauricio Pochettino não confirma quem serão os 11 titulares dos Spurs. O treinador argentino falou sobre o estilo de jogo do time italiano e afirmou que a partida será contra um time forte. "A Fiorentina é um adversário difícil. Nós analisamos as últimas partidas da Fiorentina e eu realmente admiro a maneira de jogar do time de Montella, muito parecido com o futebol espanhol. Será importante vencer o jogo de amanhã para avançarmos, embora seja muito difícil".

O dinamarquês Cristian Eriksen, vice-artilheiro do time na temporada com 11 gols, ressaltou a força do adversário e disse que não há mais margem para erro a partir desta fase. "É um grande confronto, um jogo realmente difícil. A Fiorentina está bem na Itália e eles têm um time forte. É sempre empolgante a fase de mata-mata e agora é vencer ou perder, não há meio termo. Todos queremos ir em frente e espero que a gente consiga", ressaltou.

Fiorentina prioriza Europa League e vai com força máxima

A sequência de oito jogos sem derrota deu à Fiorentina a confiança que faltou durante um período da temporada. A perda de Juan Cuadrado não foi tão sentida e a Viola, mesmo poupando titulares, bateu o Sassuolo fora de casa por 3 a 1 no último sábado (14), subindo para a quarta colocação na Serie A.

O treinador Vincenzo Montella falou das virtudes do Tottenham e disse que a Fiorentina precisa de concentração para superar o adversário. "Espero um confronto muito difícil, contra um grande adversário. Vamos precisar de muito atenção, temos que estar focados e nos preparar mentalmente para o jogo. Os Spurs são uma grande equipe, com grandes jogadores e alguns pontos fracos, mas vamos fazer de tudo para jogar em pé de igualdade. Queremos seguir em frente nesta competição", disse.

O comandante também comentou sobre a possível ausência do goleiro Tatarusanu, que poderá ser substituído pelo brasileiro Neto, afastado da titularidade após recusar a proposta de renovação com a Viola. "Tatarusanu tem alguns problemas, mas, mesmo se ele não tiver condições, temos bons substitutos. Neto está disponível e é um profissional sério".

Para o jogo em Londres, além da dúvida no gol, a Fiorentina terá os desfalques dos atacantes Rossi e Bernardeschi, que já estão indisponíveis há um bom tempo. Além deles, Diamanti e Gilardino não foram inscritos e Kurtic foi substituído na lista da Europa League, já que há o limite de 23 jogadores inscritos.

Relacionados da Fiorentina: Alonso, Aquilani, Babacar, Badelj, Basanta, Borja Valero, Matías Fernandez, Gomez, Gonzalo, Ilicic, Joaquín, Lazzari, Lezzerini, Neto, Pasqual, Pizarro, Richards, Salah, Savic, Tatarusanu, Tomovic, Vargas.