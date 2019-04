Parlamento português aprova trasladação de restos mortais de Eusébio para o Panteão Nacional

Nesta sexta-feira (20), os parlamentares portugueses aprovaram por unanimidade a trasladação do corpo de Eusébio, ex-jogador do Benfica e da seleção portuguesa, para o Panteão Nacional. Integrantes dos partidos PSD/CDS-PP, PS, PCP, BE e "Os Verdes" decidiram conceder as honras ao "Pantera Negra" após reunião na Assembleia da República.

O Parlamento de Portugal divulgou a histórica decisão através de nota oficial. "Conceder honras de Panteão Nacional aos restos mortais de Eusébio da Silva Ferreira, homenageando o símbolo nacional, o homem solidário o futebolista e o desportista excepcional, evocando o seu estatuto de verdadeiro marco na divulgação e na globalização da imagem e da importância de Portugal no Mundo", diz o documento.

O texto também prevê a organização de "um grupo de trabalho, composto por representantes de cada grupo parlamentar com a incumbência de determinar a data, definir e orientar o programa da trasladação, em articulação com as entidades públicas e demais instituições envolvidas, bem como os seus familiares próximos".

Falecido há pouco mais de um ano, o ex-atacante está enterrado no Cemitério do Lumiar, em Lisboa. Ainda não há previsão para o traslado dos seus restos mortais para o local onde estão sepultadas algumas das maiores personalidades da história do país, como a fadista Amália Rodrigues (1920-1999).

Eusébio, maior artilheiro da história do SLB com 638 gols e terceiro maior goleador do selecionado de Portugal com 41 tentos, será o primeiro desportista e o primeiro negro presente no Panteão. Este se localiza na Igreja de Santa Engrácia, na capital portuguesa.

De acordo com Jorge Jesus, técnico do Benfica, o "King" estará preservado no lugar certo. "O Eusébio não é uma referência só do Benfica, é uma referência de Portugal e eu associo-me, é uma honra mais do que merecida. Vai ser sempre lembrado, nunca cairá no esquecimento, e o Panteão Nacional é o sítio certo para ele estar", afirmou em entrevista ao site oficial do clube.

Em sua página, os Encarnados se mostraram satisfeitos com a decisão do Parlamento. Segue o comunicado oficial:

"O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o apoio da Assembleia da República, por unanimidade dos grupos parlamentares eleitos, da trasladação de Eusébio da Silva Ferreira para o Panteão Nacional.

O consenso que este tema gerou no Parlamento é revelador do prestígio que o atleta e o homem conquistou para Portugal, sendo uma referência incontornável do desporto, do Clube e do País.

A ida para o Panteão constituir-se-á como homenagem justa e inequívoca de que a memória de Eusébio não se apaga e permanece bem viva no coração do povo português"

Em 5 de janeiro deste ano, data do primeiro aniversário de sua morte, o ícone do futebol lusitano passou a dar nome ao endereço do Estádio da Luz, casa das Águias.