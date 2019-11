Martin Odegaard marca pela primeira vez em vitória do Real Madrid Castilla

Não demorou muito para o prodígio e novo contrato do Real Madrid, Martin Odegaard, balançar as redes pelo clube B da equipe espanhola, o Real Madrid Castilla. A equipe, que é treinada por Zinedine Zidane, venceu o modesto Barakaldo, em jogo válido pela terceira divisão do campeonato espanhol. Além do primeiro gol do norueguês com a camisa merengue, o lateral Varela, o meia Medrán, que já é lista, relativamente, frequente no banco da equipe principal, e o atacante Mariano Meíja também marcaram no triunfo merengue.

Esse foi a terceira partida oficial de Odegaard com a camisa merengue, tendo em vista que ele já havia atuado contra Bilbao Athletic e Amorebieta, tendo ficado em campo um total de 62 minutos.

E saiu o cedo o primeiro gol do noruguês de 16 anos. Logo aos sete minutos, o atacante De Tomás foi acionado pelo zagueiro Derik, driblou dois defensores e tocou para Odegaard apenas finalizar e sair pro abraço. Esse deve ser o primeiro de vários gols do jovem atleta com a camisa merengue. Veja o gol de Odegaard abaixo.

Após o jogo, Odegaard falou com a imprensa espanhola. Primeiramente ele falou da felicidade de marcar seu primeiro gol pelo clube: "Irei guardar essa camisa. É incrível poder marcar meu primeiro gol aqui. Estou muito contente e espero seguir assim." - afirmou.

Depois disso, o camisa da 10 do Real Madrid Castilla disse que está se sentindo bem com a presença de Zidane e dos seus companheiros, além de sobrar elogios ao comandante: "Me sinto bem aqui. Ele [Zidane] é um grande treinador e estamos formando uma grande equipe. Estou muito feliz pela receptividade do grupo."

Para finalizar, o norueguês falou da felicidade e gratidão de treinar ao lado de jogadores como Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, além elogiar o técnico Carlo Ancelotti, dizendo que ele é o melhor técnico possível para o clube.

"É impressionante treinar com os melhores. Ver Cristiano Ronaldo ou Bale ao seu lado é algo que nunca poderia imaginar. Ancelotti é uma grande pessoa e é o melhor treinador possível para o Real Madrid" - finalizou.