Lyon duela com Nantes no retorno de Lacazette para somar primeira vitória em fevereiro

PARTIDA VÁLIDA PELA 26ª RODADA DA LIGUE 1 2014/2015, A SER REALIZADA NO STADE DE GERLAND, EM LYON, ÀS 13H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 26ª RODADA DA LIGUE 1 2014/2015, A SER REALIZADA NO STADE DE GERLAND, EM LYON, ÀS 13H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Ainda sem vencer no mês de fevereiro, o Lyon recebe o Nantes hoje, às 13h no horário de Brasília, com o objetivo de voltar ao topo da tabela da Ligue 1, já que o Paris Saint-Germain assumiu a primeira colocação depois da vitória de ontem sobre o Toulouse por 3 a 1.

O atacante Alexandre Lacazette voltou a ser relacionado após ter sofrido uma lesão muscular na vitória sobre o Metz em janeiro e, com 21 gols marcados no campeonato até então, o jogador já marcou mais vezes que todo o ataque do Nantes, que tem o segundo pior ataque da competição com 20 gols marcados. A equipe de Michel Der Zakarian já está sem vencer há seis jogos, sendo que a última vitória aconteceu justamente sobre o Lyon, pela Coupe de France em janeiro.

Sem poder contar com o zagueiro Milan Bisevac, o volante Gueïda Fofana e o meia Clément Grenier por estarem se recuperando de lesões graves, Fournier terá mais dois desfalques para o duelo frente ao Nantes. O lateral Christophe Jallet teve problemas na coxa e o volante Arnold Mvuemba fraturou um dedo do pé e os dois não foram convocados para o jogo de logo mais.

Confira os relacionados do Olympique Lyonnais:

Lopes, Gorgelin, Zeffane, Umtiti, Koné, Rose, Bedimo, Dabo, Tolisso, Gonalons, Ferri, Malbranque, Gourcuff, Ghezzal, Fekir, Njie, Yattara, Lacazette

Já Michel Der Zakarian convocou 16 jogadores para a viagem para Lyon. O meia Alejandro Bedoya, com febre, e o atacante Johan Audel, em recuperação final de lesão, não fizeram parte do grupo. O Nantes também não poderá contar com o atacante venezuelano Fernando Aristeguieta, que está se transferindo para a MLS e jogará pelo Philadelphia Union.

Confira os relacionados do Nantes:

Riou, Dupé, Alhadhur, I.Cissokho, Djilobodji, Dubois, Veigneau, Vizcarrondo, Veretout, Hansen, Gomis, Deaux, Bessat, Bammou, Gakpé, Bangoura, Iloki

Fournier não encara jogo como revanche e Der Zakarian quer um ponto pelo menos

Em coletiva realizada na sexta, Hubert Fournier declarou que o jogo não significa uma revanche sobre o Nantes, já que os adversários deste domingo bateram o Lyon no mês passado pela Coupe de France. "Não iremos nos vingar. O Nantes se aproveitou da nossa ineficiência e é uma equipe perigosa pela qualidade de seus jogadores. Revimos o jogo da Coupe de France e aprendemos a lição. Talvez fomos um pouco complacentes por ter marcado cedo", disse o treinador do Olympique Lyonnais.

Já Michel Der Zakarian espera sair de Lyon conquistando algo e indicou o melhor a se fazer para sair da má fase. "Precisamos nos manter unidos. A única resposta para o nosso rendimento ruim é trabalhar juntos, lutar juntos e não desistir. Nós somos capazes de feri-los", declarou o treinador do Nantes. Questionado sobre jogar contra o melhor ataque, a melhor defesa e contra o artilheiro do campeonato, Der Zakarian foi otimista e respondeu: "Jogamos contra eles duas vezes e não foram capazes de nos bater. Espero que no terceiro encontro sejamos capazes de trazer algo de volta para Nantes", disse.