Lyon derrota Nantes e volta à liderança da Ligue 1

INCIDENCIAS : Partida válida pela 26ª rodada da Ligue 1, temporada 2014/15. realizada no Stade de Gerland, em Lyon.

Neste domingo (22), no Stade de Gerland, o Lyon recebeu o Nantes visando recuperar a liderança tomada pelo PSG no dia anterior. O objetivo foi alcançado graças ao gol de Fekir, que contou com ajuda de Hansen para marcar. A vitória pelo placar mínimo garante os gones na liderança da Ligue 1 após esta 26ª rodada.

Após três empates que impediram a equipe de disparar na ponta, o Lyon voltou a vencer. A primeira posição, que estava com o PSG, foi recuperada. Agora, a vantagem na ponta é de dois pontos para o time da capital. A boa notícia em meio a várias lesões foi a volta de Lacazette, artilheiro do campeonato. No sábado (28), o adversário será o Lille.

Em sete jogos disputados em 2015 pelo Nantes na Ligue 1, o time não venceu nenhuma e somou apenas três pontos. Os canaries estão em 11º lugar, com 33 pontos. No domingo (01), a equipe encara o Guingamp, em confronto direto do meio de tabela.

Primeiro tempo de altos e baixos das equipes; Lyon esbarra na falta de criatividade

A primeira boa oportunidade veio aos quatro minutos. Dabo foi acionado na direita, levantou a cabeça e cruzou rasteio. Fekir apareceu pelo meio e chutou de canela, isolando. O Lyon dominava as ações nos primeiros minutos, mas o Nantes também arriscava. Tolisso arriscou de longe, à direita da meta.

Ambas as equipes erravam muito, principalmente na faixa central do campo. O Lyon trocava passes e tentava penetrar na defesa adversária e os visitantes procuravam encaixar o contra-ataque. Finalmente o Nantes assustou: jogada rápida pela esquerda. Deaux achou Gakpé nas costas do lateral, o atacante dominou e bateu cruzado de três dedos, a bola tirou tinta da trave.

Os canaries cresceram na partida, a defesa dos gones não se acertava. Bangoura tocou para Cissokho na direita, o lateral chutou de primeira e mandou na rede pelo lado de fora. A resposta do OL veio em falta. A distância beirava os 30 metros, Fekir cobrou com muita categoria e a bola explodiu na junção da trave com o travessão. Riou apenas olhou.

Nos acréscimos, Vizcarrondo derrubou Lacazette, que valorizou a queda, quase na risca da área. Gourcuff bateu na barreira, no rebote Fekir chutou em cima do marcador.

Lyon consegue o gol em lance confuso e segue na liderança

Na volta do intervalo, mais uma fez na bola parada, Fekir tentou fazer a diferença, porém sem sucesso. Ele cobrou mais uma falta, no canto do goleiro, mas saiu por cima. A marcação do Nantes não aliviava, muitas faltas aconteceram. Três jogadores levaram cartão amarelo quase que em sequência. O Lyon não conseguiu aproveitar nenhum dos lances.

Em jogada individual, Lacazette pedalou para cima de Cissokho e chutou rasteiro para linha de fundo. Após tanto insistir, o Lyon finalmente abriu o placar: Gourcuff carregou pelo meio, tocou para Lacazette que de letra deixou para Fekir. O meia se atrapalhou, mas em dividida com Hansen, a bola acabou entrando de mansinho. O treinador Der Zakarian mexeu duas vezes no Nantes, trocando os dois jogadores de ataque.

Nos últimos 15 minutos, os visitantes passaram a pressionar a defesa do OL. Muitas bolas alçadas na área, mas em todas Anthony Lopes foi seguro e correspondeu. A equipe deixava o tempo passar, enquanto que o Nantes foi no abafa. Njie desperdiçou duas grandes oportunidades já após os 45. Em ambas, Riou defendeu.

Aos 48 minutos, Fekir recebeu em profundidade pela direita, Riou saiu nas pernas do jogador e o derrubou. O árbitro apontou a cal. O capitão Gonalons bateu no canto esquerdo, mas manda para fora. O tento não fez falta, os três pontos estavam garantidos.