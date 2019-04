Inzaghi acredita que vitória contra o Cesena serviu para motivar a equipe

O Milan venceu, e venceu jogando bem. Neste domingo (22), o Diavolo bateu o Cesena por 2 a 0, no San Siro, em Milão, pela 24ª rodada da Serie A, com grande atuação coletiva da equipe. Desde o final de 2014 o time italiano não dominava uma partida como aconteceu neste domingo.

A vitória com grande atuação da equipe agradou o treinador Filippo Inzaghi. O ex-jogador acredita que o triunfo contra o Cesena servirá para aumentar a motivação da equipe na competição, que ainda sonha com uma vaga na Uefa Europa League – a diferença para a Fiorentina, quinta colocada, é de cinco pontos (mas pode aumentar para oito caso a Viola vença o Torino no último jogo deste domingo).

“Estamos felizes, mas nós não fizemos nada ainda. Eu queria que nós vencêssemos com um bom desempenho para transmitir mais confiança aos jogadores, e acho que fizemos isso hoje. É evidente que precisamos ganhar dois ou três jogos em sequência para voltar corretamente aos trilhos, mas esse jogo serve como um bom começo”, disse ‘Pippo’ à Sky Sport Italia.

Autor do primeiro gol do Milan, o meia Giacomo Bonaventura foi bastante elogiado por Inzaghi. O comandante também explicou o porquê da escolha do esquema tático com três volantes e um armador.

“Ele é o tipo de jogador que qualquer treinador quer: onde você colocá-lo em campo, ele joga. Eu pensei em ter mais equilíbrio e posse de bola com três homens no meio-campo, e foi fundamental. Eu escolhi ‘Jack’ [apelido de Bonaventura] como trequartista [armador] porque ele tem a inteligência e capacidades para jogar lá”, revelou.

Inzaghi ainda fez questão de esclarecer sobre sua atual situação no Milan. A imprensa italiana cogitou que ele poderia ser demitido caso o rossonero não vencesse o Cesena. O treinador também garantiu que sempre recebeu o apoio do presidente Silvio Berlusconi.

“O presidente nunca me criticou. Além de tudo, ele é muito bom para mim. Desde que o Milan entrou em decadência, ele está me chamando todos os dias para ser reconfortante. Na sexta-feira ele me chamou às 7h45 e eu estava dormindo, mas de qualquer maneira foi bom ouvi-lo”, finalizou.

No próximo sábado (28), o Milan buscará mais três pontos visando a Europa League. O time milanês vai até Verona encarar o Chievo, às 16h45 (de Brasília), pela 25ª rodada da Serie A.