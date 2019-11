Kane marca no último lance e Tottenham escapa de derrota em casa para West Ham

Tottenham e West Ham fizeram um dos clássicos de Londres no White Hart Lane pela Barclays Premier League e ficaram no empate em 2 a 2. Kouyate e Sakho marcaram para os Hammers, enquanto Rose e Kane, já aos 50 do segundo tempo, fizeram para os Spurs.

Com o resultado, o Tottenham é o 6º colocado, com 44 pontos, dois a menos que o Manchester United, último na zona de Champions League. Já o West Ham, é o 8º, com 39, agora com sete a menos que o Southampton, que ficaria com a última vaga à Eruopa League.

O West Ham joga no sábado (28) pela Barclays Premier League contra o Crystal Palace. Enquanto o Tottenham após empatar em casa por 1 a 1 com a Fiorentina, vai à Florença na segunda partida válida pela fase de 16 avos de final da Uefa Europa League, o jogo será na quinta (26).

Primeiro tempo de erros do Tottenham e gol do West Ham

Depois de muito estudo no começo da partida, Bentaleb deu trabalho para o goleiro Adrian aos 5. O argelino do Tottenham rebeu a bola na entrada da área pelo lado direito chutou para boa defesa do goleiro espanhol, que espalmou para escanteio. No lance seguinte em outro chute da entrada da área, Bentaleb obrigou Adrian novamente a fazer boa defesa, mas desta vez ele não deu rebote.

Aos 10, Kane perdeu grande oportunidade. Após lançamento de Rose, o atacante estava pressionado por dois zagueiros e na saída do goleiro chutou de primeira. A bola bateu na trave depois de passar lentamente por Adrian. Após quase sofrer gol, o time do West Ham começou a pressionar a saída de bola dos Spurs. E a tática deu certo. Aos 21, depois de uma saída errada do Tottenham, Dembele tocou errado na entrada da área. Cresswell aproveitou o erro e cruzou a bola para Kouyate, que sem dificuldades cabeceou sozinho para marcar o primeiro dos Hammers.

Após marcar, o West Ham aproveitou os contra-ataques para pressionar o Tottenham, mas perdia as oportunidades parando em Lloris ou na falta de precisão nos passes. Já o Tottenham, com mais de 60% de posse de bola, tinha pouca pontaria para ameaçar o gol de Adrián. No primeiro tempo apesar de ter chutado nove vezes, o time da casa só acertou quatro vezes o gol, enquanto os visitantes chutram sete, acertando quatro na direção do gol.

Tottenham sofre, mas alcança empate no fim

O segundo tempo começou com modificação no time da casa. O técnico Mauricio Pochettino colocou em campo Eriksen no lugar de Dembele. Apesar da modificação no time não pressionava a saída de bola do time do West Ham e deixava o time tocar a bola e levar perigo ao gol de Lloris.

O)s Spurs só chegaram com perigo aos nove minutos, quando Mason dominou a bola na entrada da área e chutou para o gol, mas parou em tranquila defesa de Adrian. Em mais um erro de passe na saída de bola do Tottenham, Noble recuperou a bola e pelo lado direito cruzou para Sakho, mas Lloris conseguiu evitar o gol certo do time visitante.

O treinador do Tottenham continuava não gostando do que via e mudou novamente uma peça do ataque. O técnico trocou Townsend pelo centro-avante Soldado, buscando mais presença na área. Apesar disso, quem voltou a marcar foi o West Ham. Após cruzamento do lado esquerdo de Noble, a bola chegou para Sakho sozinho que quase sem ângulo e em condição legal marcou o gol com toque com a perna direita.

Na sequência, quase os visitantes marcarm o terceiro. Após cobrança de falta de Noble na direção de Reid, o zagueiros desviou de cabeça para o meio na direção de Valencia que tocou para o gol, mas Lloris conseguiu evitar mais um gol certo. No rebote Valencia tentou novamente para mais uma defesa de Lloris.

Aos 23, Kane chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento de Lamela na hora do cruzamento, mas o Tottenham passou a pressionar mais, porém parava em tarde inspirada de Adrián. Porém, aos 35, o goleiro nada pôde fazer. Lamela cruzou da direita na direção de Dier, Adrián espalmou mal e no rebote Rose bateu esquisito, mas a bola encobriu o goleiro do West Ham e morreu nas redes.

Após descontar, o Tottenham passou a buscar mais o empate e pressionar em busca de um gol. Aos 40, Lamela tabelou com Soldado, a bola sobrou para Chadli que chuta para grande defesa de Adrian. O Tottenham pressionou até o fim e aos 49, Song derrubou Kane dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Adrián defendeu o primeiro chute de Kane, mas ele estava ligado para pegar o rebote e empatar o jogo no último lance do jogo.