Liverpool supera Southampton fora de casa e esquenta briga por vaga na UCL

Em jogo válido pela 26ª rodada da Premier League, Southamptom e Liverpool se enfrentaram neste domingo (22) brigando por uma vaga entre os melhores colocados na tabela. Com um belo aproveitamento em chutes à meta, os Reds venceram por 2 a 0 com gols de Coutinho e Sterling.

Com o resultado, a equipe de Merseyside chegou a 46 pontos, alcançando a 5ª colocação e encostando nos Saints, que estão uma posição a cima, com 46 pontos ganhos em 26 jogos.

Na próxima rodada, os Reds recebem o Manchester City em Anfield Road para seguir sonhando com uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League. Já a equipe do sul enfrenta o West Brownwich fora de casa, no próximo dia 28.

Coutinho marca golaço e Reds largam na frente

Já com 19 segundos de bola Rolando no ST. Mary Stadium, os Saints pediram pênalti de Can em Djuričić. Apesar das reclamações, o árbitro Kevin Friend mandou seguir o jogo. Era a prova que a peleja havia começado a mais de mil por hora e as emoções para ambos os lados seriam inevitáveis.

Em seguida, foi a vez de Coutinho aparecer para maçar uma pintura. O brasileiro pegou muito bem de fora da área a acertou o ângulo de Forster, que nada pôde fazer para evitar o gol . A bola ainda bateu no travessão antes de ultrapassar a linha.

Logo no lance seguinte, Elia teve a chance de responder e empatar, mas a zaga dos Reds travou o holandês na hora do arremate. Os donos da casa continuaram tentando, buscando abrir espaços na marcação aplicada pelo time visitante. Mesmo com a blitz, a equipe da terra dos Beatles conseguia se segurar.

Depois daí, a pressão do Southamptom diminuiu um pouco, enquanto o Liverpool passou a ter mais a posse de bola. Os comandados de Brendan Rodgers procuravam a hora perfeita para dar o bote. Sterling começou a surgir como uma boa arma para as jogadas velozes e verticais.

Do outro lado, a equipe de Ronald Koeman já não tinha aquele ímpeto inicial demonstrado após os visitantes abrirem o placar. Restou apelar para as jogadas aéreas, já que a bola estava molhada, mas isso passava longe de ser suficiente.

Em seguida, Coutinho deu grande enfiada para Sterling, que tentou o drible e foi derrubado dentro da área. O homem do apito novamente negou a penalidade em mais um lance polêmico. A equipe sulista tentava responder, mas encontrava muito força na marcação adversária.

Sem muitas oportunidades, ambos os lados tentaram marcar ainda no primeiro tempo, mas o jogo era bastante truncado. Até que a bola sobrou para Elia, de frente para o goleiro adversário. O atacante tentou encobrir Mignolet, que fez a defesa, na última chance clara dos primeiros 45 minutos.

Sterling amplia e Liverpool fica com a vitória

Na etapa final, a história foi bem parecida. Muita marcação e movimentação, mas com escassez de chances claras para ambos os times. O jeito foi abusar das bolas paradas, mas esse fundamento também não dava certo. Resultado: uma partida bastante morna no sul da Inglaterra.

Sem muito meio campo, tanto os donos da casa quanto os visitantes usavam com veemência as laterais. Tentando mais imponência no ataque, Brendan Rodgers acionou Sturridge na vaga de Lallana. Porém, foram os Saints que ficaram mais ligados no jogo, e por pouco Elia não teve a chance de finalizar.

Em seguida, Sturrdige fez boa jogada pela esquerda e rolou para Moreno. O lateral cruzou bem, mas Henderson pegou mal na bola na hora da finalização. Do outro lado, o Southamptom tinha mais domínio territorial, mas pecava bastante na hora do último passe.

Os Reds, que não tinha nada com isso, aproveitaram. Sterling aproveitou o rebote e bateu de primeira, ainda contando com o desvio para vencer Forster e ampliar a vantagem dos visitantes. Depois daí, a torcida do Liverpool passou a ecoar nos arredores do ST. Mary Stadium.

Em cobrança de falta, os donos da casa assustaram com Tadic, mas Mignolet fez boa intervenção. Antes do final, os Saints continuaram tentando diminuir, mas a marcação dos visitantes não deixou.