Napoli vence Sassuolo e amplia vantagem na terceira posição

Jogando dentro de casa, o Napoli venceu o Sassuolo por 2 a 0 e se aproximou da vice-liderança da Serie A, além de ampliar a vantagem para o 4º lugar. Os gols de Zapata e Hamsík garantiram mais três pontos para os napolitanos, que ocupam o 3º lugar, com 45 pontos, cinco a mais que a Lazio e três a menos que a Roma. O Sasol é o 12º, com 29 pontos, nove a frente da zona do rebaixamento.

Na próxima quinta-feira (26), o Napoli recebe o Trabzonspor no jogo de volta da fase de 16 avos da Liga Europa, às 17h05. Na ida, venceu por 4 a 0 e tem grande vantagem para a partida no San Paolo. Pela Serie A, os napolitanos visitam o Torino, no domingo (1), às 16h45. Na mesma data, o Sassuolo joga dentro de casa contra a Lazio, às 11h.

Sassuolo perde dois jogadores contundidos em primeiro tempo de poucas chances

O Napoli veio a campo com uma surpresa na escalação. O goleiro brasileiro Rafael, titular durante toda a temporada na Serie A, foi substituído pelo argentino Andújar, que costumava ganhar chances apenas nas copas. Além disso, o artilheiro Higuaín, suspenso, deu lugar a Zapata. e No lado do Sassuolo, o técnico Di Francesco não contava com três de suas opções defensivas. Para piorar, logo aos 10, Antei saiu com um problema no joelho e foi substituído por Biondini.

Após um começo de jogo com domínio territorial do Napoli, mas sem grandes chances, o time só foi assustar aos 14. Gargano deu passe do círculo central para Zapata, que trombou com Acerbi e bateu cruzado, mas a bola passou à esquerda do gol. Cinco minutos depois, Hamsík fez jogada individual pela direita, passou por Taïder e bateu forte, mas Consigli defendeu.

Aos 22, Di Francesco foi obrigado a fazer mais uma alteração. Ex-jogador do Napoli, o zagueiro Cannavaro deixou o campo ovacionado pelos napolitanos com dores na coxa e foi substituído por Bianco, que fez sua estreia na temporada. A primeira chance dos visitantes foi aos 28, quando Magnanelli lançou do campo de defesa para Gazzola pela direita e encontrou Berardi, que driblou Koulibaly e bateu forte de pé esquerdo, levando perigo à Andújar.

Apesar do domínio do jogo, o Napoli pouco finalizou na partida. Nos cinco minutos finais o time até chegou a finalizar, mas sem dar trabalho ao goleiro neroverdi. Aos 40, Zapata teve chance dentro da área, mas furou na finalização. Na sequência, após cruzamento de Gabbiadini para dentro da área, a zaga do Sassuolo se atrapalhou para afastar e Hamsík ficou com o rebote dentro da área, mas bateu com desvio em Acerbi e a bola encobriu o gol de Consigli. Já aos 44, Ghoulam fez jogada pelo lado esquerdo e encontrou Callejón dentro da área, mas o espanhol exagerou na força e mandou longe, desperdiçando a última chance napolitana na primeira etapa.

Zapata se destaca e Napoli alcança vitória

O começo da segunda etapa foi diferente da primeira, com as equipes mais abertas desde o início. Aos 4, Maggio cruzou pelo lado direito e Zapata se esforçou para evitar a saída da bola e cabecear com perigo, mas à esquerda do gol. Dois minutos depois, Callejón cobrou escanteio pela direita e Maggio apareceu para cabecear, porém a bola foi para fora. Aos 8, foi a vez do Sassuolo chegar. Após contra-ataque puxado pela direita, Missiroli fez jogada pela esquerda, tocou para Floro Flores, que ajeitou para Berardi bater de pé esquerdo e mandou com perigo, mas a bola saiu à direita.

Após esse começo, o Napoli passou a rondar a área, mas sem colocar o goleiro Consigli para trabalhar. Apesar disso, aos 16, Hamsík puxou contra-ataque pelo meio e achou Zapata na entrada da área. O colombiano brigou com três defensores para ganhar a dividida e bateu rasteiro para abrir o placar. Oito minutos depois, Mertens cobrou lateral pela esquerda, Zapata fez o pivô e ajeitou para Hamsík bater forte e ampliar a vantagem napolitana.

Aos 26, Magnanelli puxava contra-ataque pelo meio, foi derrubado por trás por Mertens, que foi expulso após apenas seis minutos em campo. Mesmo com a expulsão, o Napoli correu poucos riscos. A chance mais perigosa do Sassuolo foi aos 32. Após cruzamento de Taïder, a zaga do Napoli afastou parcialmente e Magnanelli bateu da entrada da área e exigiu grande defesa de Andújar, que evitou o primeiro gol dos visitantes.

Já nos minutos finais, o Napoli teve grande chance de ampliar. De Guzmán lançou Callejón do campo de defesa e o espanhol avançou livre e bateu cruzado, mas mandou à direita. Mesmo sem o terceiro gol, os napolitanos ficaram com a vitória e mantiveram-se na briga pelo vice-campeonato.